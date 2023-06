Brasil sobe 1 posição em último ranking da Fifa antes da Copa Feminina

feminino

Serc/UCDB e Dec/Operário duelam na primeira fase contra equipes de Mato Grosso

Em busca de chegar entre os finalistas da competição, os clubes de Mato Grosso do Sul, Serc/UCDB e DEC/Operário, se preparam para a disputa da 7ª edição da Copa do Brasil de Futsal Feminino.

A primeira fase da competição começa neste sábado, com os representantes do Estado estreando na copa como visitantes. Semifinalista no ano passado, o DEC/Operário enfrenta, em Várzea Grande (MT), a equipe do Futsal Sem Drogas, no Ginásio Fiotão, às 19h (horário de MS).

Já a Serc/UCDB jogará contra o A. A. Uirapuru (MT), às 16h30min (horário de MS), em Cáceres, no Mato Grosso. A Copa do Brasil de futsal feminino inicia neste fim de semana, com seis jogos, e nos dias 15 e 17 mais quatro confrontos complementam a primeira fase do mata-mata.

Na primeira fase da competição, os confrontos são regionais. A partir da semifinal, o chaveamento é invertido. A competição é composta por 16 equipes, que se enfrentam em duelos eliminatórios com ida e volta até a final, prevista para 16 de setembro.

O atual e maior campeão da Copa do Brasil é o Taboão Magnus (SP), que busca seu tetracampeonato. Nas últimas duas edições da competição, Mato Grosso do Sul terminou na terceira colocação, com o DEC/Operário, chegando nas semifinais da Copa do Brasil.

No ano passado, o Douradina/Operário eliminou em sua campanha o Futsal Sem Drogas e a Serc/UCDB, nas quartas de final, mas foi eliminado na semifinal pelo Stein Cascavel (PR).

SERC/UCDB

Vindo de partida válida pela quarta rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF), a Serc/UCDB quebrou o hiato de 52 dias sem jogar competições oficiais em partida contra o São José (SP), no ginásio Dom Bosco, que terminou com o placar de 2 a 2.

O clube que representa o Estado na liga nacional até o momento disputou três partidas da competição, empatou dois jogos e perdeu um confronto.

Em entrevista para o Correio do Estado, a fixa do time salesiano, Bruna Elisbão, afirmou que o tempo sem jogar acabou quebrando o ritmo de jogo das jogadoras.

“Ficamos um mês sem jogar pela LFF, isso quebrou um pouco o ritmo de jogos que estávamos e a boa sequência de partidas, mas durante esse mês continuamos treinando forte a parte técnica e tática, realizando treinamentos físicos, também para uma boa performance nos próximos jogos”, declarou a jogadora da Serc/UCDB.

Sobre o confronto na Copa do Brasil, contra o Uirapuru (MT), Bruna comentou que a Serc/UCDB já enfrentou o mesmo adversário em edições passadas.

“Pesquisamos sobre a equipe e descobrimos que se tratam das mesmas jogadoras que enfrentamos na Copa do Brasil em 2021. É um time bem treinado, com meninas habilidosas e com um esquema tático bom, então acredito que não será um jogo fácil, mas se começarmos pressionando e jogarmos em cima o tempo todo, podemos sair com a vitória”, disse.

Na primeira fase da Copa do Brasil, em 2021, a Serc/UCDB se classificou vencendo o Uirapuru-MT nos dois confrontos disputados. O primeiro jogo, em Campo Grande, terminou em 3 a 1, e na volta, em Cuiabá, o placar foi de 5 a 3.

Questionada sobre o novo desafio, de conciliar a disputa de duas competições ao mesmo tempo (Liga Feminina de Futsal e Copa do Brasil), Bruna Elisbão comentou que o elenco deve se preparar para evitar o desgaste físico que pode surgir.

“Temos preocupações em relação à disputa de duas grandes competições com grandes equipes, até porque não somos um time profissional, então a maioria tem seu trabalho. O cansaço ou a sobrecarga podem prejudicar durante os jogos. Tentaremos nos cuidar e realizar um bom fortalecimento para estamos aptas para as partidas”, frisou a jogadora.

DEC/OPERÁRIO

Duas semanas após a disputa da 30ª Taça Brasil de Clubes Adulto Feminino, o DEC/Operário voltará à quadra para estrear na Copa do Brasil.

Mesmo empatando, em 2 a 2, contra o Celemaster (RS), o time gaúcho, por ter a melhor campanha na fase de grupos, avançou para as semifinais da competição, disputada em Londrina (PR), decretando o fim da campanha do DEC/Operário nas quartas de final.

Ao Correio do Estado, o treinador da equipe sul-mato-grossense, Luis Gustavo, destacou a boa competição realizada pelas meninas na Taça Brasil.

“Nosso grupo era muito forte, meninas de muita qualidade. Com pouco recurso conseguimos extrair coisas boas. Acredito que se tivéssemos mais apoio, uma estrutura melhor para elas, elas poderiam fazer muito mais do que já fazem”, completou.

Questionado sobre o nível das competições nacionais, como a Taça Brasil e agora a disputa da Copa do Brasil, o treinador disse que espera mais investimento no futsal de MS, como é com as equipes mais fortes do País.