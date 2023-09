O Brasil venceu o Japão neste domingo (24), pelo Pré-Olímpico de vôlei feminino, e garantiu vaga nos Jogos de Paris-2024. A partida, que foi muito disputada e caminhou até o tie-break, terminou em 3 sets a 2 para a seleção brasileira. A partida foi disputada em Tóquio, na capital japonesa.



As parciais foram 21/25, 25/22, 25/27, 25/15 e 10/15. Diante de uma equipe muito forte na defesa, o Brasil precisava vencer o confronto direto com as donas da casa para conseguir passagem às Olimpíadas do próximo ano.O resultado faz com que o Brasil feche sua participação no Pré-Olímpico na segunda colocação do Grupo B, com 17 pontos. A primeira colocada foi a Turquia, invicta, com 21.



A seleção nunca ficou de fora dos Jogos Olímpicos na modalidade feminina, desde 1980, quando participou pela primeira vez. Na história do torneio, o time soma duas medalhas de ouro, uma prata e um bronze.

O último oficial encontro entre Brasil e Japão havia sido no Mundial do ano passado, quando se enfrentaram nas quartas de final. Na ocasião, o time de Zé Roberto Guimarães perdeu os dois primeiros sets e virou a partida para ir à semifinal.



O JOGO



O Brasil superou a pressão da torcida adversária, venceu o primeiro set com propriedade e não ficou um instante sequer atrás no placar. Apesar de alguns erros de execução do Japão, a recepção da equipe era um diferencial. No entanto, a seleção brasileira apresentou bom volume de jogo e não deixou escapar o bom momento, principalmente por conta da atuação de Julia Bergmann. A ponteira, muito acionada, atuou com alto nível e foi quem fechou o 25º ponto na contagem (21/25).



Depois de uma sessão brilhante, o Brasil viveu um cenário contrário no segundo set e viu o Japão abrir sete pontos de vantagem logo de cara. O time comandado pelo técnico Zé Roberto só voltou a pontuar após as alterações das jogadoras, como a entrada de Carol. Mas a falta de entrosamento em quadra dificultava no placar. A tensão ficou para o final, quando a seleção brasileira conseguiu encostar na adversária e até empatou, porém as japonesas fecharam a parcial com um ace (25/22).



O terceiro set foi o mais equilibrado até então, construído ponto a ponto. As equipes se perseguiram uma a outra no placar o tempo todo e a estabilidade e constância foi até o fim, quando Gabi conseguiu empatar em 24 x 24. Apesar da defesa japonesa funcionar da melhor forma e não deixar qualquer bola cair, a seleção brasileira teve reação espetacular e Julia foi a responsável por fechar mais um set (25/27).



O Brasil não começou bem o quarto set e o Japão saiu na frente, com uma vantagem larga. A história para o Brasil tomou um rumo pesado, já que o contexto não mudou e as japonesas chegaram com um ace para alcançaram o set point. Na jogada seguinte, placar fechado e mais um set do Japão (25/15).



O tie-break começou com o Brasil na frente, com pontos de Rosamaria, Julia e ace de Gabi. A seleção foi caminhando na frente, mas sempre com as japonesas coladas no placar. A equipe, porém, conseguiu manter o ritmo até o final para vencer e assegurar a vaga olímpica (10/15).