HISTÓRICO

Brasil termina em 1º no Mundial de Paratletismo com ajuda de 'pernas' de MS

País conquistou 44 pódios, sendo 15 ouros, dois a mais que a China (segunda colocada geral); os sul-mato-grossenses Yeltsin Jacques e Fabrício Ferreira brilharam

Felipe Machado

05/10/2025 - 18h00
O esporte brasileiro obteve uma conquista histórica neste domingo (5). Pela primeira vez, terminou o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico na 1ª colocação, com 44 pódios, sendo três deles com sangue sul-mato-grossense.

Na segunda-feira (29), Yeltsin Jacques ficou em 2º lugar nos 5.000 metros classe T11 (para atletas com deficiência visual), garantindo a medalha de prata para o Brasil, a primeira do País na competição. Cerca de 24 horas depois, o campo-grandense conquistou a medalha de ouro nos 1.500 metros da classe T11.

“É o primeiro grande evento do ciclo Los Angeles, então com certeza isso mostra que estamos bem preparados e condicionados rumo ao Campeonato Paralímpico. Ainda teremos o Parapan-Americanos no meio do caminho. Desde 2013 participo de mundiais adultos, este é o sexto e sigo construindo história para o Brasil no esporte paralímpico. Só tenho a agradecer. Estou muito feliz”, destacou Yeltsin após as conquistas.

Com os dois pódios, o atleta soma seis medalhas em campeonatos mundiais, duas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

No mesmo dia em que Yeltsin garantiu o ouro para o Brasil, foi a vez do naviraiense Fabrício Ferreira brilhar nas pistas. Ele foi 3º colocado nos 100m T13 (destinada para atletas com deficiência visual moderada), ficando com a medalha de bronze. Essa foi sua terceira medalha em mundiais, já que conquistou uma prata em Paris-2023 e outro bronze em Dubai-2019.

A campanha verde e amarela em Nova Déli, na Índia, chegou ao fim com 44 pódios, sendo 15 ouros (dois a mais que a China, segunda colocada geral), 20 pratas e nove bronzes. A delegação brasileira no Mundial de Nova Déli foi convocada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e contou com 50 atletas e 10 atletas-guia. Esta é a 12ª participação do Brasil no evento.

Grandiosidade

Para ter dimensão do feito brasileiro, esta é somente a segunda vez que a China não fica no topo do quadro de medalhas do Mundial de Atletismo Paralímpico. A última ocasião foi há 12 anos, quando a Rússia ficou em primeiro na edição de Lyon, na França.

O Brasil vinha batendo na trave nas últimas três edições, ficando em segundo lugar no quadro. Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, há seis anos, foram 39 medalhas e 14 ouros, contra 59 pódios (25 no topo) da China.

No Mundial de 2023, disputado em Paris, na França, os brasileiros conquistaram 47 medalhas e repetiram os 14 ouros, ficando a dois dos chineses.

Já no do ano passado, em Kobe, no Japão, apesar do recorde de 19 láureas douradas (42 pódios no total), a delegação sul-americana ficou bem distante dos chineses (87 medalhas, 33 ouros). Confira a posição final do Brasil nos últimos Mundiais de atletismo:

  • Nova Déli – 1º lugar (15 ouros, 20 pratas e 9 bronzes)
  • Kobe 2024 – 2º lugar (19 ouros, 12 pratas e 11 bronzes)
  • Paris 2023 – 2º lugar (14 ouros, 13 pratas e 20 bronzes)
  • Dubai 2019 – 2º lugar (14 ouros, 9 pratas e 16 bronzes)
  • Londres 2017 – 9º lugar (8 ouros, 7 pratas e 6 bronzes)
  • Doha 2015 – 7º lugar (8 ouros, 14 pratas e 13 bronzes)
  • Lyon 2013 – 3º lugar (16 ouros, 10 pratas e 14 bronzes)
  • Christchurch 2011 – 3º lugar (12 ouros, 10 pratas e 8 bronzes)
  • Assen 2006 – 19º lugar (4 ouros, 11 pratas e 10 bronzes)

*Com algumas informações da Agência Brasil

Declaração

Bortoleto lamenta bandeira e vê GP de Singapura com pessimismo: 'Às vezes, você é o azarado'

Depois de uma sexta-feira difícil, o brasileiro mostrou um bom ritmo neste sábado, mas deu azar em sua volta rápida

04/10/2025 23h00

Reprodução/X

A estreia de Gabriel Bortoleto no circuito de Marina Bay, em Singapura, não tem sido como ele esperava. Depois de uma sexta-feira difícil, o brasileiro mostrou um bom ritmo neste sábado, mas deu azar em sua volta rápida, quando a bandeira amarela foi acionada, e acabou eliminado ainda no Q3 - largaria na 16ª posição, seu pior posto no grid desde o GP da Inglaterra, há três meses, mas foi beneficiado pela punição dos carros da Williams, pulando para 14º lugar.

"É uma pena que não tenhamos conseguido ir para o Q2 porque tínhamos potencial para avançar facilmente", lamentou o piloto da Sauber. "Eu estava em uma volta muito boa, boa o suficiente para passar, mas a bandeira amarela significou que a volta acabou e perdemos por uma margem muito pequena. É decepcionante, especialmente porque nos sentimos muito melhor hoje do que ontem "

A poucos segundos do término da sessão, o volante da Alpine de Pierre Gasly travou e o piloto francês bateu no muro de proteção, provocando os procedimentos de segurança na pista. "Temos a obrigação de tirar o pé (do acelerador), senão recebemos penalização severa no dia seguinte, como perder 10 posições no grid", comentou o brasileiro à Band, sem criar muitas expectativas para a prova.

"É difícil ultrapassar nesta pista, mas tentaremos alguma estratégia diferença para tentar melhorar. Quando não dá certo na classificação, precisa aceitar e tentar fazer melhor amanhã", comentou, sem esconder a frustração. "Eu realmente acreditava que tínhamos potencial para fazer um bom trabalho na classificação, mas corrida é isso. Às vezes, você é o azarado que pega a bandeira (amarela)."

O GP de Singapura, 18ª etapa da temporada de Fórmula 1, será realizada neste domingo, a partir das 9h (horário de Brasília).

Iluminado

Estevão marca pela 1ª vez pelo Chelsea e dá a vitória sobre o Liverpool pela Premier League

Convocado para seleção brasileira, o atacante de 18 anos entrou no segundo tempo e, além do gol, teve boa participação tática

04/10/2025 22h00

Atacante marcou seu primeiro gol na Premier League

Atacante marcou seu primeiro gol na Premier League Foto: Reprodução

O atacante brasileiro Estêvão marcou seu primeiro gol pelo Chelsea e foi fundamental para a vitória por 2 a 1 do time de Londres sobre o Liverpool neste sábado pela sétima rodada da Premier League. O ex-jogador do Palmeiras marcou aos 51 minutos do segundo tempo ao completar cruzamento de Cucurella.

Convocado para seleção brasileira, o atacante de 18 anos entrou no segundo tempo e, além do gol, teve boa participação tática, ajudando a fechar espaços quando o Chelsea era atacado, e criando boas jogadas no ataque pelo lado direito do Chelsea.

Atual campeão, o time do técnico Arne Slot perdeu o topo da tabela com a vitória do Arsenal sobre o West Ham, mais cedo. O Arsenal tem 16 pontos, um a mais do que o Liverpool. Com 11 pontos, o Chelsea se reabilitou após duas derrotas seguidas e subiu para sexta posição.

Após iniciar a defesa de título de maneira perfeita, com 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas, o Liverpool amargou sua primeira derrota na Premier League na sexta rodada, no último minuto, diante do Crystal Palace. Na sequência, caiu por 1 a 0 contra o Galatasaray, da Turquia, na Champions League durante a semana. Após sair perdendo, o Liverpool empatou, mas viu o brasileiro brilhar nos acréscimos.

O Chelsea foi melhor no primeiro tempo. Abriu o placar logo aos 14 minutos, com um golaço de Caicedo. Após MacAllister errar uma tentativa de corte na intermediária, o equatoriano ficou com a bola limpa e avançou. A defesa do Liverpool foi recuando e abrindo caminho para o rival. Caicedo, então, acertou um belo chute próximo ao ângulo direito do Liverpool. Mamardashvilli, que substituiu o brasileiro Alyson, contundido, ainda na bola, mas sem força suficiente para evitar o gol. O jogo era disputado, mas com poucas jogadas de perigo.

Para o segundo tempo, Arne Slot voltou com o alemão Wirtz no lugar de Bradley. O Liverpool mostrou uma nova postura logo no primeiro lance. Após belo passe de Wirtz dentro da área, Salah finalizou próximo à trave esquerda do Chelsea. O Liverpool, que finalizou apenas duas vezes na primeira etapa, melhorou e passou a buscar mais o ataque. O empate saiu aos 18 minutos. Depois de cruzamento pela direta, Isak ajeita a bola para Gakpo dentro da área. De frente para o gol, o holandês só teve o trabalho de tocar para as redes.

O Liverpool equilibrou o jogo e em certos momentos pressionava o Chelsea e o técnico dos mandantes fez três alterações aos 30 minutos, entre elas a entrada do brasileiro Estêvão no lugar de Pedro Neto. Em busca de seu primeiro gol com a camisa do clube inglês, o atacante de 18 anos criou boas jogadas pela direita e foi recompensado já nos acréscimos. Ele acompanhou a jogada de Cucurella e após a bola percorrer toda a extensão da área do Liverpool, tocou para as redes.

Na próxima rodada da Premier League, após a Data Fifa, o Liverpool recebe o Manchester United em Anfield no dia 19, enquanto o Chelsea visita o Nottingham Forest.

