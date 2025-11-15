Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil vence com facilidade, derruba invencibilidade de Senegal e acha formação ideal

Gols foram marcados por Estêvão e Casemiro ainda na primeira etapa

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

15/11/2025 - 14h00
A seleção brasileira fez uma de suas melhores apresentações sob o comando de Carlo Ancelotti e não encontrou dificuldades para superar Senegal neste sábado. Em Londres, o Brasil venceu por 2 a 0 e derrubou a invencibilidade de 26 partidas oficiais dos senegaleses e mais de dois anos, até então a maior entre seleções.

Na ausência de Neymar, que é incapaz de jogar em um nível competitivo, Estêvão assumiu a responsabilidade de ser o jogador com maior repertório técnico da equipe. Ágil e habilidoso, o ex-jogador do Palmeiras irritou os zagueiros africanos e abriu o caminho para a vitória com um bonito gol.

Casemiro, um dos poucos remanescentes da última Copa e maior liderança do grupo ao lado de Marquinhos, definiu o resultado. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo, etapa em que esteve irretocável a seleção brasileiro.

A apresentação indica que Ancelotti encontrou uma formação titular. Ou ao menos está perto disso. É bastante provável que os 11 que começaram a partida na capital inglesa estarão na Copa do Mundo. E que parte deles será titular no Mundial sediado no Canadá, Estados Unidos e México. Haverá uma ou outra mudança. Talvez nas laterais. Talvez a entrada de Raphinha, astro do Barcelona imprescindível para a seleção.

Contra um rival importante, o Brasil não cometeu falhas graves como cometera diante do Japão, se impôs, sobretudo na etapa inicial, e construiu o placar graças ao talento de seus meio-campistas e, principalmente, do quarteto ofensivo formado por Rodrygo, Estevão, Matheus Cunha e Vini Jr.

Foram poucos os espaços para os senegaleses, que se enervaram ao não conseguirem jogar e também por não terem sido capazes de parar Estêvão. O ponta canhoto abriu o placar com bonita finalização aos 27 minutos. Casemiro fez o segundo aos 36, em um lance de camisa 9, dentro da área.

Com o veterano e Bruno Guimarães, o meio de campo funcionou e o jogo fluiu no estádio do Arsenal, o Emirates, completamente lotado. Mais de 58 mil assistiram à vitória da equipe pentacampeã, com apoio maciço de brasileiros nas arquibancadas.

A comissão técnica brasileira escolheu encarar seleções africanas para encerrar o ano. Depois de Senegal, o Brasil enfrenta a Tunísia, terça-feira, dia 18, desta vez em Lille, na França. Na próxima Data Fifa, em março, os adversários serão França e Croácia.
 

FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 X 0 SENEGAL

BRASIL: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley) e Alex Sandro (Caio Henrique); Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão (Luiz Henrique), Matheus Cunha (João Pedro), Vini Jr (Fabrício Bruno) e Rodrygo (Lucas Paquetá). Técnico: Carlo Ancelotti.

SENEGAL: Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Jakobs; Pape Sarr, Pape Gueye (Ciss), Gana Gueye e Ndiaye (Sabaly); Ismaila Sarr (Cherif Ndiaye) e Sadio Mané (Mbaye). Técnico: Pape Thiaw.

GOLS: Estêvão, aos 27, e Casemiro, aos 36 do 1º tempo.

ÁRBITRO: Jarred Gillett (Inglaterra).

CARTÕES AMARELOS: Antoine Mendy, Koulibaly, Pape Gueye, Casemiro, Gana Gueye.

PÚBLICO: 58.657 torcedores.

RENDA: não disponível.

LOCAL: Emirates Stadium, em Londres.

Competição internacional

Saymon e Victória representam Mato Grosso do Sul no mundial de vôlei de praia

Campo-grandense faz dupla com George enquanto ivinhemense joga com Thâmela

12/11/2025 17h45

Saymon Barbosa e Victória Lopes Tosta

Saymon Barbosa e Victória Lopes Tosta Fotos: reprodução / redes sociais

O campo-grandense Saymon Barbosa e a ivinhemense Victória Lopes são os nomes de Mato Grosso do Sul na disputa do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia 2025, que começa nesta quinta-feira (13) em Adelaide, na Austrália. O Brasil, maior potência da história do torneio, busca ampliar sua coleção de medalhas e reafirmar o domínio na modalidade.

Líderes do ranking mundial, Thâmela e Vic estreiam às 20h30 no Grupo A, contra as peruanas Claudia Gaona e Lisbeth Allcca, e terão pela frente ucranianas e paraguaias na sequência. Por sua vez, George e Saymon estreiam contra os também brasileiros André e Renato, nesta sexta-feira (14), às 7h, pelo Grupo C. Além do duelo nacional, o grupo conta com os suecos David Åhman e Jonatan Hellvig, campeões olímpicos, e os australianos Thomas Hodges e Paul Burnett.

Com 35 medalhas conquistadas (13 ouros, 11 pratas e 11 bronzes) em 14 edições, o Brasil é o maior medalhista da história do Mundial, superando com folga os Estados Unidos, que têm 18 pódios. O país lidera tanto entre os homens (17 medalhas, sendo sete de ouro) quanto entre as mulheres (18 medalhas, seis de ouro).

Na edição 2025, o Brasil entra em quadra com sete duplas, sendo quatro no feminino e três no masculino, com o segundo maior número de times inscritos, atrás apenas da anfitriã Austrália. A competição segue até 23 de novembro.

Outros confrontos

As atuais campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia, abrem a participação brasileira no Grupo F, enfrentando as australianas Tara Phillips e Kayla Mears, às 19h30, nesta quinta-feira. As brasileiras encaram ainda as tchecas Marie-Sára Štochlová/Markéta Svozilová e as polonesas Malgorzata Ciezkowska/Urszula Lunio.

Carol e Rebecca jogam na madrugada de sexta (14), às 2h30, contra as egípcias Marwa Abdelhady e Nada Hamdy, pelo Grupo B, enquanto Victória e Hegê encerram o primeiro dia de jogos do feminino às 5h, diante das holandesas Emi van Driel e Wies Bekhuis, pelo Grupo C.

Outra dupla do Brasil, Evandro e Arthur Lanci, representantes do país nos Jogos de Paris, estreiam às 22h30 de quinta (13) contra os nicaraguenses Ruben Mora e Dany López, no Grupo D. Eles também encaram alemães e argentinos na fase inicial.

Cronograma dos jogos do Brasil – Fase de grupos 

  • Qui (13) – 19h30 | Duda / Ana Patrícia | Tara Phillips / Kayla Mears (AUS) |
  • Qui (13) – 20h30 | Thâmela / Vic | Claudia Gaona / Lisbeth Allcca (PER) | 
  • Sex (14) – 2h30 | Carol / Rebecca | Marwa Abdelhady / Nada Hamdy (EGI) |
  • Sex (14) – 5h00 | Victória / Hegê | Emi van Driel / Wies Bekhuis (HOL) |
  • Qui (13) – 22h30 | Evandro / Arthur Lanci | Ruben Mora / Dany López (NIC) 
  • Sex (14) – 7h00 | André / Renato x George / Saymon |

Sistema de disputa

O Mundial reúne 48 duplas em cada categoria (masculina e feminina), divididas em 12 grupos de quatro. As duplas que terminarem em 1º e 2º lugares, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam diretamente para a fase eliminatória. Os demais terceiros jogam uma repescagem, e os vencedores completam o grupo de 32 times que seguem no formato mata-mata até as finais.

Saiba*

Entre as mulheres, Duda e Ana Patrícia somam ouro (2022) e prata (2023). No masculino, Evandro (ouro em 2017 e bronze em 2015), André (ouro em 2017 e bronze em 2022), Renato (prata em 2022) e George (bronze em 2022) completam o grupo de campeões.

**Todos os horários seguem o padrão de Mato Grosso do Sul

Esportes

Depois do vexame: qual o caminho da Seleção Brasileira?

Com o ciclo da Copa do Mundo se aproximando do fim, o Brasil não tem um time titular definido, não apresenta uma ideia clara de jogo e ainda vê seu técnico, Dorival Júnior, balançar no cargo

12/11/2025 14h15

A recente goleada sofrida pela Seleção Brasileira diante da Argentina por 4 a 1, em Buenos Aires, não foi apenas uma derrota esportiva. Foi um alerta máximo. Em uma atuação apática e desorganizada, o Brasil foi completamente dominado pela atual campeã do mundo e viu sua fragilidade exposta diante de milhões de torcedores.

O resultado histórico, a pior derrota do Brasil para a Argentina nas Eliminatórias, escancarou que a Seleção está distante do nível competitivo necessário para brigar pelo título mundial em 2026.

A crise vai muito além do placar. Com o ciclo da Copa do Mundo se aproximando do fim, o Brasil não tem um time titular definido, não apresenta uma ideia clara de jogo e ainda vê seu técnico, Dorival Júnior, balançar no cargo.

A pressão cresce, e, nesse contexto, os torcedores se dividem entre buscar uma troca urgente de comando ou apostar na continuidade. Enquanto isso, cresce o engajamento nas plataformas que acompanham cada movimento do futebol internacional, como os conteúdos oferecidos através do Código promocional EstrelaBet, que tornam a experiência esportiva ainda mais interativa para os fãs.

Diante desse cenário caótico, é hora de olhar com frieza para os problemas da Seleção e discutir soluções. O que deu errado com Dorival? Há tempo hábil para reconstruir? Quem poderia assumir a responsabilidade de comandar o Brasil a um novo título mundial?

E entre os jogadores, quem realmente merece estar vestindo a camisa amarela? Este artigo mergulha nas principais questões que cercam o futuro da Seleção Brasileira e propõe uma reflexão urgente sobre os rumos do nosso futebol.

A Crise no Comando Técnico

Dorival Júnior assumiu a Seleção com a missão de pacificar o ambiente e construir um time competitivo a tempo da Copa de 2026. No entanto, após meses de trabalho, os resultados em campo não justificam sua permanência. A equipe mostra desorganização, pouca criatividade ofensiva e uma defesa frágil.

A derrota para a Argentina não foi um ponto fora da curva, mas o ápice de uma sequência de atuações ruins, como já havia ocorrido na Copa América e nas partidas anteriores das Eliminatórias.

Além da parte tática, pesa contra Dorival a falta de convicção nas escolhas. O técnico promoveu várias mudanças em suas convocações, sem estabelecer uma espinha dorsal clara para o time. Isso gera insegurança nos próprios jogadores, que não sabem qual é o plano a longo prazo.

A fala de Leandro Castán, ex-zagueiro da Seleção, reforça isso: é preciso definir quem serão os titulares para que eles ganhem confiança e ritmo. Com o tempo curto até o Mundial, essa instabilidade pode ser fatal.

Possíveis Substitutos para Dorival Júnior

Caso a CBF opte pela saída de Dorival, o mercado oferece opções, mas todas com prós e contras. O nome mais citado é o de Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, que já havia sido cogitado anteriormente. Apesar de ser experiente e multicampeão, o italiano renovou com o clube espanhol até 2029, o que dificulta sua contratação. Ainda assim, Ednaldo Rodrigues parece manter o sonho de tê-lo no comando do Brasil.

Outras opções ganham força nos bastidores. Jorge Jesus, que vive grande momento no Al Hilal, é defendido por parte da imprensa e torcedores por seu histórico no futebol brasileiro.

ainda Filipe Luís, treinador do Flamengo, que vem se destacando por sua inteligência tática e capacidade de liderança, embora seja inexperiente. Renato Gaúcho também volta a ser lembrado: sem clube, ele declarou publicamente seu desejo de comandar a Seleção, embora seu perfil divida opiniões dentro da CBF.

Apesar dos nomes ventilados, uma mudança agora significaria recomeçar o projeto às pressas. Seria necessário que o novo técnico chegasse com ideias claras, comando firme e coragem para fazer escolhas impopulares. A CBF, portanto, precisa pesar se o risco de seguir com Dorival é maior ou menor do que a aposta em um nome novo a tão pouco tempo da Copa.

Jogadores que Merecem Estar na Seleção

Se há dúvidas sobre o comando, o elenco da Seleção também carece de definições. Em meio a um rodízio constante de nomes, poucos jogadores conseguiram se firmar como intocáveis.

Entre os que merecem destaque estão Vinícius Júnior, um dos melhores jogadores do mundo atualmente, além de Marquinhos e Bruno Guimarães, que mantêm regularidade. Matheus Cunha, autor do único gol contra a Argentina, também vem pedindo passagem com boas atuações na Europa.

Por outro lado, há nomes que, apesar do prestígio, não vêm justificando suas presenças. Raphinha, por exemplo, que prometeu "porrada" antes do clássico contra a Argentina, teve uma atuação nula e tem acumulado partidas abaixo da média.

A falta de desempenho consistente também pesa contra outros jogadores, como Joelinton e Rodrygo, que oscilam entre bons momentos e partidas apagadas.

Faltando pouco para a Copa, é urgente que se estabeleça uma base confiável. O Brasil precisa de um time titular definido e de um grupo que entenda seu papel em campo.

A convocação deve premiar a meritocracia e o momento técnico, e não apenas o histórico ou o nome do jogador. Endrick, por exemplo, é jovem, mas já demonstra personalidade e merece ser preparado para estar no grupo da Copa.

O Futuro da Seleção Brasileira

Com quatro jogos restantes nas Eliminatórias, o Brasil ainda tem chance de garantir a classificação direta para a Copa, mas o desempenho atual deixa pouco espaço para otimismo.

Os duelos contra Equador, Paraguai, Chile e Bolívia serão fundamentais não apenas para garantir a vaga, mas também para testar um novo modelo de jogo e consolidar um time competitivo. O calendário aperta e as decisões precisam ser rápidas e certeiras.

O mais preocupante é que, ao contrário de outros ciclos, a Seleção chega à reta final sem uma identidade. Falta um estilo de jogo definido, falta entrosamento, falta confiança.

A Argentina, atual campeã mundial, mostrou o valor da continuidade e da coesão. O Brasil, por outro lado, parece recomeçar a cada seis meses, trocando peças, ideias e projetos sem uma linha clara.

Seja com Dorival ou com outro técnico, a CBF precisa assumir o protagonismo e construir um projeto sólido e transparente.

O torcedor brasileiro ainda quer acreditar na Seleção, mas para isso é necessário mostrar que há um caminho sendo seguido — com critério, com planejamento e com futebol. O Brasil sempre teve talento, mas talento sem direção não ganha Copa do Mundo.
 

