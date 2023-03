Brasileiras são prata em etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia

As atuais campeãs mundiais Duda e Ana Patrícia ficaram com a medalha de prata na etapa de Tepic (México) do Circuito Mundial de vôlei de praia. No último domingo (26) as brasileiras perderam por 2 sets a 1 (parciais de 21/14, 15/21 e 15/10) para as norte-americanas Sara Hughes e Kelly Cheng.

“Fomos superadas no tie-break pelas norte-americanas, claro que queríamos a vitória, mas começamos a temporada no pódio”, disse Ana Patrícia à Confederação Brasileiras de Vôlei (CBV). “Estamos muito felizes com mais uma final em uma etapa tão disputada. Sempre uma felicidade muito grande subir a um pódio representando o Brasil”, declarou Duda.

Apesar do revés na decisão da etapa de Tepic, Duda e Ana Patrícia permanecem na liderança do ranking mundial da competição, no qual outra equipe do Brasil, formada por Carol e Bárbara, aparece na terceira posição. As holandesas Raisa Schoon e Katja Stam ocupam a vice-liderança da classificação.

Agora, a etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia chega ao Brasil, onde serão disputadas as três próximas etapas, todas em abril: o Challenge de Itapema (SC), entre os dias 6 e 9, o Challenge de Saquarema (RJ), entre 13 a 16, e o Elite 16 de Uberlândia (MG), entre 26 e 30.

O Circuito Mundial de 2023 tem grande importância para os atletas de vôlei de praia, pois a conquista da competição é uma das formas de classificação para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em 2024 em Paris (França).

