Brasileiro lamenta erro que o deixou na rabeira do grid do GP da Arábia Saudita

COMPETIÇÃO

Equipe de Aquidauana é a representante do Estado na competição disputada por cinco clubes

O Ginásio Guanandizão sedia neste feriado prolongado a Copa Centro-Oeste de Handebol Juvenil, que reúne cinco equipes da região que se enfrentam em cinco dias de competição.

A Copa se deu início na Capital nesta quinta-feira (17), e seguirá até o dia 21 de abril (segunda-feira). Entre as equipes participantes, a Associação Aquidauanense de Handebol (AAH), é o único clube represente do Mato Grosso do Sul.

Além do clube do Estado, disputa a competição a Associação Sorriso de Handebol (MT), Asah/Goiânia (GO), AERV/Rio Verde (GO) e a ACVHE/Campo Verde (MT).

A equipe de Rio Verde disputa o juvenil como o atual campeão da edição passada, a Copa Centro Oeste é a etapa regional da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Clubes que será sediada em Ceilândia (DF).

Segundo a tabela da Confederação Brasileira de Handebol, a equipe sul-mato-grossense de Aquidauana estreia na competição nesta sexta-feira (18), às 18h, contra a Asah/Goiânia.

Às 16 horas o ACVHE/Campo Verde enfrenta a Associação Sorriso de Handebol. Na primeira rodada da competição o ASHB/Sorriso (MT) venceu a Asah/Goiânia (GO) por 31 x 25, o grande destaque da equipe vencedora foi Augusto Alves, que marcou nove vezes.

Na segunda partida de quinta-feira, a AERV/Rio Verde (GO) superou a ACVHE/Campo Verde (MT), por 42 x 28. Em um duelo de alto nível, a equipe goiana foi mais eficaz ofensivamente para estrear bem na competição.

A Copa Centro-Oeste Juvenil de Handebol reúne atletas de 17 a 18 anos e faz parte do calendário de competições da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) e nesta edição tem apoio da Federação de Handebol do Mato Grosso do Sul (FHMS).

AQUIDAUANENSE

Representando o Mato Grosso do Sul na copa, a Associação Aquidauanense de Handebol entra em quadra com os seguintes atletas em seu elenco:

Adriano Santos

Adryan Gabilon

André Vicente

Deivison Marins

Edimauro Pereira

Felipe Oliveira

Fillipe Arévalo

Gabriel Andrade

Gabriel Aquino

Gustavo Belardo

Jessé Rodrigues

João Lucas

João Pedro

José Gabriel

Lariel Javier

Victor Hugo

Comissão técnica do clube é composta por: Cristio Duarte, Luiz Maique, Mateus Cardoso e Paola Maidana.

O calendário de jogos da a Associação Aquidauanense de Handebol segue neste sábado (19), com partida contra AERV/Rio Verde, às 18h, no Ginásio Guanandizão,

No domingo o Aquidauanense enfrenta no mesmo horário o ACVHE/Campo Verde e encerra a sua programação na segunda-feira (22), às 11h, diante do ASHB/Sorriso.