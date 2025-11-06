Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasileiro Raphinha é finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa

Atacante disputa The Best com nomes como Mbappe e Yamal

Glaucea Vaccari

06/11/2025 - 23h00
O atacante brasileiro Raphinha, da seleção brasileira e do Barcelona (Espanha), é um dos 11 finalistas do prêmio de melhor jogador do The Best 2025, premiação da Fifa que aponta os melhores do mundo na última temporada.

Na disputa, o brasileiro terá pela frente nomes de peso do futebol atual como os franceses Ousmane Dembélé, do PSG (França), e Kylian Mbappe, do Real Madrid (Espanha), o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona (Espanha), e o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique (Alemanha).

Também foram indicados ao prêmio o marroquino Achraf Hakimi, do PSG, o inglês Cole Palmer, do Chelsea (Inglaterra), o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool (Inglaterra), o espanhol Pedri, do Barcelona, e os portugueses Nuno Mendes e Vitinha, ambos do PSG.

A Fifa informou que a relação de 11 finalistas do prêmio de melhor jogador masculino foi elaborada por um painel de especialistas.

Agora, o grande vencedor será definido por meio de uma votação (que começou nesta quinta e irá até o dia 28 de novembro) que contará com indicações de técnicos e capitães das seleções masculinas das 211 federações-membro da FIFA, representantes da mídia (jornalistas especializados em futebol) e torcedores cadastrados no site FIFA.com.

Peões sul-mato-grossenses dominam montaria em touros no Brasil e no mundo

Além do atual campeão mundial, Mato Grosso do Sul conta com outros dois peões no Top-10 global

04/11/2025 15h30

Warley de Oliveira, em apresentação no rodeio internacional de Barretos

Warley de Oliveira, em apresentação no rodeio internacional de Barretos Foto: Erico Andrade / Reprodução

Os peões sul-mato-grossenses vivem um momento histórico na montaria em touros. O Estado, tradicional revelador de talentos na arena, hoje domina o cenário nacional e mundial da Professional Bull Riders (PBR), principal competição da categoria.

Na temporada atual, Warley Oliveira da Silva, natural de Aparecida do Taboado, ocupa a 4ª colocação no ranking mundial, enquanto Cleber Henrique Marques, nascido em Cassilândia, figura na 8ª posição. Ambos são destaques também no ranking nacional da modalidade.

Líder do ranking nacional, Cleber Henrique Marques venceu quatro grandes etapas do circuito brasileiro: Uberlândia (MG), Piracaia (SP), Jaguariúna (SP) e Extrema (MG), já Warley Oliveira da Silva triunfou na etapa de Pirajuba (MG) e foi vice-campeão em Campo Grande no fim de novembro, uma das provas mais disputadas do calendário, diante da torcida sul-mato-grossense.

Protagonismo

O bom momento dos representantes do Estado acontece na esteira da consagração de outro ícone local, uma vez que José Vitor Leme, nascido em Ribas do Rio Pardo, conquistou em maio de 2025 o tricampeonato mundial de montaria em touros.

Aos 29 anos, Leme se firmou como um dos maiores nomes da história da PBR, ao lado de lendas como Adriano Moraes e Silvano Alves, também tricampeões. Leme já havia conquistado os títulos de 2020 e 2021, e nesta última temporada marcou o seu nome de vez na história ao registrar 98,75 pontos, a maior nota já alcançada na competição.

O domínio brasileiro nas arenas internacionais é marcante há décadas. Desde 1994, quando a PBR passou a premiar campeões mundiais, o país já soma dezenas de títulos, com nomes como Adriano Moraes (1994, 2001 e 2006), Silvano Alves (2011, 2012 e 2014), Guilherme Marchi (2008), Renato Nunes (2010) e Kaique Pacheco (2018). Nos últimos anos, o Brasil manteve a hegemonia, com Cassio Dias campeão em 2024, Rafael José de Brito em 2023. O país conta com 15 títulos mundiais. 

Campeões mundiais da PBR por ano

2025 - José Vitor Leme
2024 – Cassio Dias
2023 – Rafael José de Brito
2022 – Daylon Swearingen
2021 – José Vitor Leme
2020 – José Vitor Leme
2019 – Jess Lockwood
2018 – Kaique Pacheco
2017 – Jess Lockwood
2016 – Cooper Davis
2015 – J.B. Mauney
2014 – Silvano Alves
2013 – J.B. Mauney
2012 – Silvano Alves
2011 – Silvano Alves
2010 – Renato Nunes
2009 – Kody Lostroh
2008 – Guilherme Marchi
2007 – Justin McBride
2006 – Adriano Moraes
2005 – Justin McBride
2004 – Mike Lee
2003 – Chris Shivers
2002 – Ednei Caminhas
2001 – Adriano Moraes
2000 – Chris Shivers
1999 – Cody Hart
1998 – Troy Dunn
1997 – Michael Gaffney
1996 – Owen Washburn
1995 – Tuff Hedeman
1994 – Adriano Moraes 

*Saiba

No final do mês passado, o campeão brasileiro de 2024, Rogério Venâncio ficou com a fivela de campeão da etapa. Montando com sucesso os quatro touros que desafiou no fim de semana o mato-grossense faturou mais de R$ 40 mil em prêmios na competição.

Santos foi vazado nos últimos sete jogos e tem os melhores ataques do Brasileirão pela frente

Vojvoda estreou no Santos em visita ao Atlético-MG, com igualdade por 1 a 1

03/11/2025 23h00

Vojvoda estreia no Santos em empate sem gols diante do Fluminense na Vila Belmiro

Vojvoda estreia no Santos em empate sem gols diante do Fluminense na Vila Belmiro Divulgação

O Santos tem bons motivos para se preocupar nos próximos dias. Apenas dois pontos distantes da zona de rebaixamento, vindo de sete jogos seguidos levando gols e com defesa melhor apenas do que a do Red Bull Bragantino e das quatro equipes na zona de rebaixamento, a equipe de Juan Pablo Vojvoda terá pela frente, em quatro jogos seguidos, os melhores ataques do Brasileirão.

Vojvoda estreou no Santos em visita ao Atlético-MG, com igualdade por 1 a 1. A seguir, ganhou do São Paulo em seu único jogo sem ser vazado, com 1 a 0 na Vila Belmiro. De lá para cá, foram sete partidas disputadas, 11 gols sofridos e somente a vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1. Do mais, derrotas para Ceará e Vitória e empates com Red Bull Bragantino, Grêmio, Botafogo e Fortaleza.

Mesmo necessitando de pontos para buscar alívio na luta contra a queda, a defesa se tornou a grande dor de cabeça de Vojvoda. O time não consegue passar ileso nem diante de rivais da zona de rebaixamento, casos de Vitória (perdeu por 1 a 0 em casa) e Fortaleza (apenas buscou o 1 a 1 na Vila, no sábado) e agora terá teste de fogo contra os melhores colocados.

E, para piorar, Luan Peres terá de cumprir suspensão na quinta-feira em visita ao Palmeiras, segundo melhor ataque com 55 gols anotados e ao qual jogará duas vezes em dez dias. Entre eles está a visita ao Flamengo, segundo colocado e ataque mais letal do Brasileirão, com 59 gols, no domingo. Por fim, ainda encara o Mirassol na dura série, terceiro time a superar a marca de 50 gols, com 52 bolas nas redes adversárias.

Alexis Duarte deve formar dupla com Adonis Frías, mas o treinador deve reforçar a marcação no meio-campo para dar sustentabilidade à defesa. Pode, ainda, ter reforços nas laterais, com retornos de Souza e, possivelmente, de Mayke. Não está descartada uma zaga com três defensores no Allianz Parque, mas Vojvoda teria de improvisar - Willian Arão já jogou na posição, por exemplo.

