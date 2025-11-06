Brasileiro Raphinha é finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa

Além do atual campeão mundial, Mato Grosso do Sul conta com outros dois peões no Top-10 global
Os peões sul-mato-grossenses vivem um momento histórico na montaria em touros. O Estado, tradicional revelador de talentos na arena, hoje domina o cenário nacional e mundial da Professional Bull Riders (PBR), principal competição da categoria.
Na temporada atual, Warley Oliveira da Silva, natural de Aparecida do Taboado, ocupa a 4ª colocação no ranking mundial, enquanto Cleber Henrique Marques, nascido em Cassilândia, figura na 8ª posição. Ambos são destaques também no ranking nacional da modalidade.
Líder do ranking nacional, Cleber Henrique Marques venceu quatro grandes etapas do circuito brasileiro: Uberlândia (MG), Piracaia (SP), Jaguariúna (SP) e Extrema (MG), já Warley Oliveira da Silva triunfou na etapa de Pirajuba (MG) e foi vice-campeão em Campo Grande no fim de novembro, uma das provas mais disputadas do calendário, diante da torcida sul-mato-grossense.
Protagonismo
O bom momento dos representantes do Estado acontece na esteira da consagração de outro ícone local, uma vez que José Vitor Leme, nascido em Ribas do Rio Pardo, conquistou em maio de 2025 o tricampeonato mundial de montaria em touros.
Aos 29 anos, Leme se firmou como um dos maiores nomes da história da PBR, ao lado de lendas como Adriano Moraes e Silvano Alves, também tricampeões. Leme já havia conquistado os títulos de 2020 e 2021, e nesta última temporada marcou o seu nome de vez na história ao registrar 98,75 pontos, a maior nota já alcançada na competição.
O domínio brasileiro nas arenas internacionais é marcante há décadas. Desde 1994, quando a PBR passou a premiar campeões mundiais, o país já soma dezenas de títulos, com nomes como Adriano Moraes (1994, 2001 e 2006), Silvano Alves (2011, 2012 e 2014), Guilherme Marchi (2008), Renato Nunes (2010) e Kaique Pacheco (2018). Nos últimos anos, o Brasil manteve a hegemonia, com Cassio Dias campeão em 2024, Rafael José de Brito em 2023. O país conta com 15 títulos mundiais.
Campeões mundiais da PBR por ano
2025 - José Vitor Leme
2024 – Cassio Dias
2023 – Rafael José de Brito
2022 – Daylon Swearingen
2021 – José Vitor Leme
2020 – José Vitor Leme
2019 – Jess Lockwood
2018 – Kaique Pacheco
2017 – Jess Lockwood
2016 – Cooper Davis
2015 – J.B. Mauney
2014 – Silvano Alves
2013 – J.B. Mauney
2012 – Silvano Alves
2011 – Silvano Alves
2010 – Renato Nunes
2009 – Kody Lostroh
2008 – Guilherme Marchi
2007 – Justin McBride
2006 – Adriano Moraes
2005 – Justin McBride
2004 – Mike Lee
2003 – Chris Shivers
2002 – Ednei Caminhas
2001 – Adriano Moraes
2000 – Chris Shivers
1999 – Cody Hart
1998 – Troy Dunn
1997 – Michael Gaffney
1996 – Owen Washburn
1995 – Tuff Hedeman
1994 – Adriano Moraes
*Saiba
No final do mês passado, o campeão brasileiro de 2024, Rogério Venâncio ficou com a fivela de campeão da etapa. Montando com sucesso os quatro touros que desafiou no fim de semana o mato-grossense faturou mais de R$ 40 mil em prêmios na competição.
