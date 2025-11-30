Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasileiros ficam fora do pódio na Copa do Mundo de skate street

Giovanni Vianna e Wallace Gabriel disputaram final dominada pelo Japão

Alison Silva

Alison Silva

30/11/2025 - 16h00
Os paulistas Giovanni Vianna e Wallace Gabriel terminaram em quinto e oitavo lugares, respectivamente na decisão da etapa de Kitakyushu, no Japão, da Copa do Mundo de skate street ficaram longe do pódio. A competição deste domingo (30) foi dominada pelos atletas da casa.

A decisão reuniu os oito melhores atletas da semifinal, realizada no sábado (29). Primeiro, os skatistas foram avaliados em três voltas pela pista. Depois, por três manobras. A pontuação final foi a somatória das notas das melhores volta e manobra. O evento vale pontos para o ranking da World Skate, que define os classificados à Olimpíada de Los Angeles (Estados Unidos) em 2028.

Giovanni obteve 163.40 pontos, graças aos 75.25 da volta mais bem avaliada e 88.15 da melhor manobra. Wallace, por sua vez, contabilizou somente os 67.05 de uma das voltas, já que não pontuou nas manobras individuais.

Os dois primeiros lugares repetiram a classificação da semifinal, com Sora Shirai (170.27) na liderança e Kairi Netsuke (169.78) em segundo. O compatriota Yukito Aoki (165.91) completou o pódio, dominado pelos atletas da casa. 

No feminino, a primeira colocação ficou com Ibuku Matsumoto (160.51), seguida por Yumeka Oda, apenas 22 décimos atrás da rival. A australiana Chloe Covell (155.60) foi a terceira. As paulistas Pâmela Rosa e Isabelly Ávila, representantes paulistas no evento, foram eliminadas nas quartas de final.

A maranhense Rayssa Leal não disputou o torneio em Kitakyushu. A medalhista olímpica de prata nos Jogos de Tóquio, no Japão, e Paris, na França, priorizou a conclusão do Ensino Médio nesta reta final do ano.

Rayssa, porém, estará na disputa do Super Crown (Super Coroa, na tradução livre), que é a etapa final do Street League Skateboarding (SLS), considerado o principal circuito da modalidade.

A competição será nos dias 6 e 7 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A capital paulista receberá o evento pelo quarto ano seguido.

Com Agência Brasil*

Com título rubro-negro, Brasil e Argentina empatam entre maiores vencedores da Libertadores

O Brasil volta a ocupar o posto depois de 61 anos

29/11/2025 22h30

Foto: Divulgação

O título do Flamengo, conquistado neste sábado (29) no Estádio Monumental de U, em Lima (Peru), sobre o Palmeiras, colocou o Brasil no topo do ranking de conquistas de Libertadores ao lado da Argentina, visto que dois países acumulam 25 troféus do mais importante torneio interclubes da América do Sul. 

O Brasil volta a ocupar o posto depois de 61 anos. Em 1963, quando o Santos ganhou a Libertadores pela segunda vez, o futebol brasileiro se igualou ao Uruguai, vencedor em 1960 e 1961 com o Peñarol. Em 1964 e 1965, graças ao Independiente, a Argentina também foi a duas conquistas.

Em 1966, o Peñarol foi tricampeão e recolocou o Uruguai, de forma isolada, no topo de países com mais títulos, tirando o Brasil da ponta. A liderança charrua, porém, durou somente até 1968, quando o Estudiantes levantou a quarta taça dos argentinos - a terceira, que os igualou aos uruguaios, veio em 1967, com o Racing.

De lá para cá, os hermanos mantiveram, sozinhos, o status de país com mais Libertadores. Nos últimos anos, porém, a diferença para os argentinos, construída nos anos 1960 e 1970, foi caindo drasticamente. Desde 2019, apenas clubes brasileiros levantaram o troféu. São sete títulos em sequência, um recorde no torneio.

Os maiores campeões da Libertadores ainda são argentinos. O Independiente lidera a estatística, com sete títulos, seguido pelo Boca Juniors, com seis, e o intruso uruguaio Peñarol, com cinco. Ainda há River Plate e Estudiantes com os mesmos quatro títulos que o Flamengo igualou neste sábado.

Em número de campeões, o Brasil lidera com folga. São 12 clubes diferentes a terem erguido a taça, com o Rubro-Negro assumindo o posto de maior vencedor do país com o título em Lima. Na Argentina, são oito equipes. Apenas Peru, Bolívia e Venezuela nunca tiveram um time que conquistou a América, sendo que somente os peruanos já estiveram em finais. Em 1972, o Universitário foi derrotado pelo Independiente, enquanto em 1997 o Sporting Cristal foi vice para o Cruzeiro.

Considerando as cidades, Buenos Aires é a mais laureada, com as 13 conquistas de Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, San Lorenzo e Vélez Sarsfield. A também argentina Avellaneda aparece na sequência, com oito taças (sete do Independiente e uma do Racing). Graças ao tetra do Flamengo, o Rio de Janeiro se igualou a São Paulo, ambas com sete títulos - Fluminense, Vasco e Botafogo têm um troféu cada.

Com informações de Agência Brasil 

Inter anuncia volta de Abel Braga na tentativa de escapar do rebaixamento

Ele é o técnico que mais dirigiu o Inter (340 jogos oficiais) e fará sua oitava passagem pelo clube

29/11/2025 20h45

Abel foi o treinador do Inter na conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2006

Abel foi o treinador do Inter na conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2006

 Após demitir Ramón Díaz, o Internacional optou por um velho conhecido e anunciou a volta de Abel Braga ao clube para comandar o time na disputa das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele é o técnico que mais dirigiu o Inter (340 jogos oficiais) e fará sua oitava passagem pelo clube.

Abel foi o treinador do Inter na conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2006, e em sua última passagem levou o time ao vice-campeonato do Brasileiro, em 2020. Agora, porém, sua missão está na parte de baixo da tabela. Após a goleada de 5 a 1 sofrida diante do Vasco na sexta-feira e o triunfo do Vitória sobre o Mirassol no sábado, o Inter entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão.

O novo técnico terá agora dois jogos para evitar o rebaixamento: São Paulo, fora de casa, e Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, na última rodada. Abel começa a trabalhar neste domingo, ao lado da comissão permanente do clube, já que além de Ramón Diáz também deixaram o clube todos os membros de sua comissão técnica: Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, Diego Pereira e Juan Romanazzi.

Ramón Díaz chegou a Porto Alegre em setembro e tinha contrato até 2026. Comandou a equipe em 13 partidas, somando três vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

