Bruno Henrique é punido pelo STJD por expulsão diante do Corinthians pela Copa do Brasil

O atacante flamenguista Bruno Henrique foi julgado nesta quinta-feira pela Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians. O atleta pegou duas partidas de gancho. A decisão é de primeira instância e cabe recurso no Pleno.

O camisa 27 foi expulso ainda na etapa inicial ao acertar a cabeça do lateral-direito Matheuzinho com a sola da chuteira e recebeu o cartão vermelho direto do árbitro Anderson Daronco. A Procuradoria denunciou o jogador no artigo 254 por jogada violenta.

Na audiência, a defesa do Flamengo juntou prova documental com postagem de Bruno Henrique na rede social e a resposta do atingido Matheuzinho, além do depoimento gravado pelo atacante. "Jamais tive a intenção de atingir. Em nenhum momento eu o vi, eu estava olhando somente para a bola. Eu não teria levantado o pé se eu tivesse visto o Matheuzinho vindo, ainda mais com a cabeça".

No mesmo processo, o Flamengo foi multado em R$ 1 mil por atraso (artigo 206) e o Corinthians em R$ 4 mil pelo arremesso de objetos no campo (artigo 213 inciso III). O jogo, que definiu o time carioca como finalista da Copa do Brasil, foi realizado na Neo Química Arena.

Na súmula da partida, Daronco narrou ainda o atraso de um minuto da equipe do Flamengo no retorno para o segundo tempo e o arremesso de dois objetos no campo de jogo pela torcida mandante: "aos 30 minutos do segundo tempo uma bateria de carregador de celular e aos 46 minutos do segundo tempo uma garrafa com líquido."

A Copa do Brasil foi definida entre Flamengo e Atlético-MG. O clube carioca venceu os dois confrontos (3 a 1 no Maracanã e 1 a 0 na MRV Arena) conquistando o título. A partida de volta, em Belo Horizonte, foi marcada por vários incidentes. Torcedores do clube mineiro arremessaram objetos no gramado ao fim do duelo e bombas foram atiradas no campo de jogo.