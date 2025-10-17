Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

VÔLEI

Campeões do vôlei na temporada se reúnem em Campo Grande para decisão da Supercopa

O Ginásio Guanandizão recebe a final do feminino no sábado (18) e do masculino no domingo (19)

João Pedro Flores

17/10/2025 - 17h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após vencer a Superliga e a Copa do Brasil na temporada 2024/25, o Osasco São Cristóvão Saúde entra em quadra neste sábado (18) em busca do título da Supercopa de 2025.  Enfrentará o Sesi Bauru na partida que começa às 21h (horário de Brasília), no ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

A decisão da Supercopa em partida única acontece, geralmente, entre o campeão da Superliga e da Copa Brasil. Porém, nesta edição do vôlei feminino, vai reunir o primeiro e o segundo colocado das competições. Coincide que o Sesi Bauru foi vice do Osasco em ambos os campeonatos.

No domingo (19), a decisão no masculino ocorrre entre o time do Sada Cruzeiro, maior campeão da Supercopa com seis títulos e campeão da Superliga neste ano, e o Itambé Minas, que conquistou a Copa Brasil na temporada. A partida começa às 19h (de Brasília). A transmissão dos jogos ocorre no SporTV 2 e na GETV.

Ingressos

As entradas são vendidas nas lojas físicas da Planeta dos Esportes, mas também podem ser adquiridas de maneira online, pelo site Banca do Ingresso. A modalidade ingresso solidário garante 50% de desconto no valor do ingresso mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, contribuindo para uma causa social.

Confira os valores para cada setor:

  • Arquibancada
  • Inteira – R$ 100,00
  • Solidária – R$ 50,00
  • Meia (por lei) – R$ 50,00
  • Cliente BB – R$ 40,00
  • Passaporte – R$ 180,00 (inteira, os dois dias)
  • Passaporte meia – R$ 90,00 (os dois dias)
  • Passaporte meia solidária – R$ 90,00 (os dois dias)
  • Passaporte cliente BB – R$ 126,00 (os dois dias)

Além disso, há a opção de comprar a entrada para a “Experiência em quadra”, que permite o espectador assistir ao jogo do lado ou atrás da quadra da partida. Para o setor, há apenas a entrada inteira, por R$ 400 no sábado e por R$ 350 no domingo. Esta opção inclui open bar e open food no setor.

Destaques 

Entre os nomes importantes da base campeã do Osasco, destaque para a oposta Tifanny, a central Valquíria, a ponteira Maira e a líbero Camila Brait. Também renovaram contrato a levantadora Aninha Berto, as centrais Larissa e Geovana Vitória, a ponteira/oposta Rebeca Borges e a líbero Sophia Dantas.

O técnico Luizomar falou sobre a seriedade do trabalho feito com o time de Osasco, e destacou também a oportunidade para testar as novas contratadas pelo clube.

"Sabemos que enfrentar o Sesi Bauru, especialmente em uma final que repete todas as decisões da temporada passada, exige o nosso mais alto nível de concentração. É um jogo único e nesses momentos não podemos depender apenas da técnica, mas também da nossa garra e paixão pelo esporte, pela vitória e pela cidade que representamos. Tenho dito às meninas que esta é uma grande oportunidade para o nosso elenco, que está renovado e em construção. Vamos para quadra confiantes no nosso potencial e, principalmente, no nosso trabalho”

Entre os destaques do Sesi Bauru estão as experientes levantadoras Dani Lins e a Claudia Bueno além da ponteira Kasiely Clemente.

Sob o comando do técnico Filipe Ferraz, o timaço do Cruzeiro conta com as estrelas Wallace e Douglas Souza, atletas renomados na seleção brasileira.

 

 

PINTURA

Marta marca gol olímpico nos acréscimos em vitória do Orlando Pride

Retornando de lesão, a camisa 10 foi acionada aos 22 minutos do segundo tempo, quando o placar apontava 0 a 0

11/10/2025 12h30

Compartilhar
Com 39 anos, Marta continua esbanjando seu talento por terras estadunidenses

Com 39 anos, Marta continua esbanjando seu talento por terras estadunidenses Foto: Reprodução/Orlando Pride

Continue Lendo...

Ausente do Orlando Pride desde 19 de setembro, em decorrência de um problema nas costas, Marta retornou à equipe nesta sexta-feira e foi decisiva. A brasileira anotou o único gol da vitória do conjunto da Flórida sobre o Portland Thorns, pela NWSL, a liga profissional feminina de futebol dos Estados Unidos.

Retornando de lesão, a camisa 10 foi acionada aos 22 minutos do segundo tempo, quando o placar apontava 0 a 0. A atleta de 39 anos rapidamente mudou o panorama da partida e, aos 46 minutos, cobrou o escanteio fechado na primeira trave que terminou com a bola na rede do time visitante - a arbitragem considerou gol contra após um leve desvio em McKenzie, que se atrapalhou com a goleira na jogada.

O triunfo no Exploria Stadium de Orlando deixou as anfitriãs próximas da classificação para os playoffs do campeonato nacional. Atual campeão da NWSL, o Orlando Pride soma 36 pontos, na terceira posição, e "seca" o North Carolina Courage, o nono na tabela, para consolidar a vaga neste sábado, uma rodada antes do término da fase de grupo.

Marta e companhia encerram a participação na etapa de grupos no próximo sábado, fora de casa, diante do Washington Spirit, que é vice-líder, com 43 pontos, e tem a vaga assegurada no mata-mata. Presente em 20 das 24 partidas do time roxo, Marta acumula três gols, além do olímpico, e uma assistência na NWSL.

Futebol

Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias

Com nove pontos e aproveitamento total, a França lidera com folga o Grupo D

10/10/2025 23h00

Compartilhar
Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias

Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias Divulgação/Seleção Francesa

Continue Lendo...

A terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo confirmou o peso das camisas. Alemanha e França venceram e reforçaram a condição de protagonistas no continente. Em Sinsheim, os alemães atropelaram Luxemburgo por 4 a 0. Em Paris, a França fez 2 a 0 no Azerbaijão e manteve o 100% de aproveitamento, com gol e assistência de Kylián Mbappé.

Na Alemanha, a vitória foi mais do que esperada - foi uma reafirmação do estilo dominante de Julian Nagelsmann. Desde o apito inicial, o jogo teve um único roteiro: posse, pressão e controle total. O gol anulado de Woltemade já indicava o tom da partida.

A bola parada abriu o caminho. Aos 11 minutos, o lateral-esquerdo cobrou falta com precisão e fez 1 a 0. Pouco depois, a expulsão de Carlson deixou o cenário ainda mais favorável, transformando o duelo em um treino de ataque contra defesa.

Kimmich foi o símbolo da noite. Marcou duas vezes, comandou o meio e confirmou a fase ofensiva que o técnico busca consolidar. Gnabry, em grande atuação, fechou a goleada com um toque rápido e eficiente dentro da área.

A Alemanha mostrou maturidade. Reduziu o ritmo quando o jogo já estava resolvido e manteve o controle até o fim. O resultado coloca a equipe na liderança do Grupo A, com seis pontos, ao lado de Irlanda do Norte e Eslováquia.

Em Paris, a França venceu de forma menos exuberante, mas igualmente segura. O Azerbaijão se defendeu com organização, dificultando a criação. Quando o empate parecia encaminhado na primeira etapa, Mbappé resolveu com uma jogada individual no fim e fez 1 a 0.

O segundo gol, de Rabiot, consolidou o domínio. Após escanteio, o meio-campista apareceu na área para completar cruzamento de Mbappé. Thauvin, em um voleio, fez 3 a 0. Deschamps aproveitou o placar tranquilo para rodar o elenco e observar variações táticas.

Com nove pontos e aproveitamento total, a França lidera com folga o Grupo D. A Ucrânia é a vice-líder com quatro, seguida por Islândia (três) e Azerbaijão (um).

Confira todos os resultados do dia nas Eliminatórias:


GRUPO A

Irlanda do Norte 2 x 0 Eslováquia

Alemanha 4 x 0 Luxemburgo

GRUPO B

Kosovo 0 x 0 Eslovênia

Suécia 0 x 2 Suíça

GRUPO D

Islândia 3 x 5 Ucrânia

França 3 x 0 Azerbaijão

GRUPO J

Bélgica 0 x 0 Macedônia do Norte

Casaquistão 4 x 0 Liechtenstein

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose
perda do lazer

/ 2 dias

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose

2

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 1 dia

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

3

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS
Cidades

/ 1 dia

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS

4

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro
Supersalário

/ 2 dias

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)
Economia

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?