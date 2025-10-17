Campeões do vôlei na temporada se reúnem em Campo Grande para decisão da Supercopa

Guanandizão será palco das duas finais que acontecem neste final de semana, em Campo Grande - Divulgação / Fundesporte

Após vencer a Superliga e a Copa do Brasil na temporada 2024/25, o Osasco São Cristóvão Saúde entra em quadra neste sábado (18) em busca do título da Supercopa de 2025. Enfrentará o Sesi Bauru na partida que começa às 21h (horário de Brasília), no ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

A decisão da Supercopa em partida única acontece, geralmente, entre o campeão da Superliga e da Copa Brasil. Porém, nesta edição do vôlei feminino, vai reunir o primeiro e o segundo colocado das competições. Coincide que o Sesi Bauru foi vice do Osasco em ambos os campeonatos.

No domingo (19), a decisão no masculino ocorrre entre o time do Sada Cruzeiro, maior campeão da Supercopa com seis títulos e campeão da Superliga neste ano, e o Itambé Minas, que conquistou a Copa Brasil na temporada. A partida começa às 19h (de Brasília). A transmissão dos jogos ocorre no SporTV 2 e na GETV.

Ingressos

As entradas são vendidas nas lojas físicas da Planeta dos Esportes, mas também podem ser adquiridas de maneira online, pelo site Banca do Ingresso. A modalidade ingresso solidário garante 50% de desconto no valor do ingresso mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, contribuindo para uma causa social.

Confira os valores para cada setor:

Arquibancada

Inteira – R$ 100,00

Solidária – R$ 50,00

Meia (por lei) – R$ 50,00

Cliente BB – R$ 40,00

Passaporte – R$ 180,00 (inteira, os dois dias)

Passaporte meia – R$ 90,00 (os dois dias)

Passaporte meia solidária – R$ 90,00 (os dois dias)

Passaporte cliente BB – R$ 126,00 (os dois dias)

Além disso, há a opção de comprar a entrada para a “Experiência em quadra”, que permite o espectador assistir ao jogo do lado ou atrás da quadra da partida. Para o setor, há apenas a entrada inteira, por R$ 400 no sábado e por R$ 350 no domingo. Esta opção inclui open bar e open food no setor.

Destaques

Entre os nomes importantes da base campeã do Osasco, destaque para a oposta Tifanny, a central Valquíria, a ponteira Maira e a líbero Camila Brait. Também renovaram contrato a levantadora Aninha Berto, as centrais Larissa e Geovana Vitória, a ponteira/oposta Rebeca Borges e a líbero Sophia Dantas.

O técnico Luizomar falou sobre a seriedade do trabalho feito com o time de Osasco, e destacou também a oportunidade para testar as novas contratadas pelo clube.

"Sabemos que enfrentar o Sesi Bauru, especialmente em uma final que repete todas as decisões da temporada passada, exige o nosso mais alto nível de concentração. É um jogo único e nesses momentos não podemos depender apenas da técnica, mas também da nossa garra e paixão pelo esporte, pela vitória e pela cidade que representamos. Tenho dito às meninas que esta é uma grande oportunidade para o nosso elenco, que está renovado e em construção. Vamos para quadra confiantes no nosso potencial e, principalmente, no nosso trabalho”

Entre os destaques do Sesi Bauru estão as experientes levantadoras Dani Lins e a Claudia Bueno além da ponteira Kasiely Clemente.

Sob o comando do técnico Filipe Ferraz, o timaço do Cruzeiro conta com as estrelas Wallace e Douglas Souza, atletas renomados na seleção brasileira.