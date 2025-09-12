Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Campeonato de hipismo terá entrada gratuita em Campo Grande

O evento, que ocorre neste final de semana, tem expectativa de receber 3 mil pessoas ao longo dos dois dias

Laura Brasil

12/09/2025 - 17h45
Amantes de cavalos têm como opção para o final de semana a 6ª Etapa do Campeonato de Salto Estadual (CSE), neste sábado (13) e domingo (14), no Círculo Militar de Campo Grande.

A competição é organizada pela Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo (FSMH), realizada pela Escola Hípica Campo Grande (EHCG) e conta com o apoio do 20º Regimento de Cavalaria Blindado.

A competição deve reunir mais de 180 cavaleiros, amazonas e seus cavalos, tanto da Cidade Morena quanto de outros municípios, como:

  • Maracaju
  • Amambai
  • Dourados
  • Ponta Porã
Imagem Divulgação

Presença feminina

O destaque desta edição é que, enquanto em outros esportes as mulheres buscam equilíbrio, no hipismo sul-mato-grossense as amazonas dominam as pistas, com mais de 90% de atletas inscritas.

“Esse protagonismo é um dado curioso e muito bonito de se ver. Nacionalmente, a participação feminina também é maior, mas aqui em MS esse percentual é ainda mais expressivo. Nas categorias de obstáculos mais altos, a proporção se equilibra, mas o espaço conquistado pelas mulheres é evidente”, contou o presidente da FSMH, Rafael Mendes.

O hipismo promove também o equilíbrio emocional, como o caso da amazona Suely da Silva Silveira, mineira que se considera campo-grandense de coração, e encontrou no esporte uma forma de se recuperar de uma depressão.

“Comecei em 2009, quando meu médico sugeriu que eu buscasse algo que me fizesse bem. Sempre amei cavalos, então procurei uma escola e comecei a praticar. Desde então, nunca mais fiquei sem ter um cavalo meu. Já saltei 1,20m e continuo competindo porque é isso que me dá forças. Minha expectativa agora é entrar tranquila e curtir cada momento com a Quimera, que é minha parceira de vida”, contou a amazona.

Circuito

São provas com obstáculos de 40 cm a 1,30 m, dando oportunidade para atletas iniciantes até os mais experientes.

Entre as atrações mais aguardadas está a categoria Xizinho, dedicada às crianças que estão dando seus primeiros passos no esporte, algumas tão pequenas que mal aprenderam a andar, mas já revelam um vínculo especial com os animais.

Para Rafael Mendes, o hipismo se destaca pela relação entre cavaleiro e cavalo, capazes de criar um elo que surpreende a ciência.

“A ciência já demonstrou a intensidade dessa conexão. Quando o cavaleiro monta, até a frequência cardíaca dele e do cavalo podem se alinhar. É inexplicável, é absolutamente fantástico. Só quem convive com esses animais entende o tamanho desse vínculo”, destacou.

Com entrada gratuita, a expectativa é receber mais de 3 mil pessoas ao longo do fim de semana, em um evento que mescla esporte, lazer e ambiente familiar, com praça de alimentação e atrações durante todo o dia.

Serviço

  • 6ª Etapa do Campeonato de Salto Estadual
  • Data: 13 e 14 de setembro de 2025 - 8 horas
  • Local: Círculo Militar de Campo Grande
  • Entrada gratuita

Compartilhar
