Campo Grande inaugura pista de motocross do Parque Jacques da Luz neste domingo

Como parte das comemorações dos 124 anos de Campo Grande, neste domingo (27), a Prefeitura da Capital fará a inauguração da pista de motocross, no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas. O evento será às 9h00 e contará com a presença da prefeita Adriane Lopes (PP).

Neste sábado (26), a pista com 1.700 metros de extensão e 9 metros de largura já recebeu o primeiro evento da modalidade, com a realização da 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, que segue até amanhã no mesmo local.

O espaço, que fica dentro do parque, foi denominado Motódromo Internacional Marcos Antônio Brandão Coelho - Pezão.

A pista segue padrões internacionais e foi aprovada pela Confederação Brasileira de Motocross (CBM) e também por pilotos que vistoriaram o local e estão participando do torneio.

De acordo com os profissionais da área, a pista é limpa e não apresenta obstáculos que dificultem o caminho, como cascalhos. Além disso, em toda sua extensão, a obra conta com iluminação de LED nos 13 postes instalados.

A pista tem sete curvas à direita, cinco para a esquerda e 13 obstáculos, bem como sessões de costelas, duplos, triplos, quádruplo, mesas e king. Além de uma ampla área de Box com toda a estrutura necessária para atender aos pilotos.

“A pista é maravilhosa. Hoje a cidade tem uma pista de padrão internacional, com todos os obstáculos previstos que rege as confederações. O solo aqui é muito bom para os pilotos. Todas as equipes aqui estão satisfeitas com a pista. A capital tem a melhor pista da América Latina, com iluminação por toda a sua extensão, o que ajuda para treinos e competições noturnas, comentou o diretor da CBM, Firmo Alves.

A estrutura para o evento foi composta de área para barracas, tendas e food trucks, banheiros químicos, além de lava-motos, zona de espera, ambulatório, área de Pit Stop, duas arquibancadas de 50 metros. Também tem bar, vagas para motorhomes e estacionamento para 2.700 veículos.

Estão participando do campeonato as categorias MX1, MX2, MX3, MXJR e MXF. A realização da competição é uma parceria da Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), com a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).

O CAMPEONATO

Com início neste sábado, o Campeonato Brasileiro de Motocross se encarra neste domingo, e conta com a participação de 600 pilotos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que competem por categorias.

E entrada é gratuita e o público pode prestigiar também espaços elaborados para a apresentação do esporte para aqueles que são apaixonados pela velocidade e também para quem terá o primeiro contato com a modalidade.

Serviço

Para mais informações, o telefone é o (67) 3314-3971.

O Motódromo está loclizado no Parque Jacques de Luz, na Rua Barreiras, S/N, Moreninha II

Confira a programação do Campeonato:

Classes: ELITE MX-MX1-MX2-MX3-MX4-MX5-MX2JR-MXJR – 65cc – 50cc e Nacional.

DOMINGO (27/08/2023)

WARM-UP

08:00 às 08:15 – MX2/MX2JR

08:20 às 08:35 – MX1

08:40 às 08:50 – MXJR

08:55 às 09:05 – 50cc

09:10 às 09:20 – MX3

09:25 às 09:35 – 65cc

Manutenção de pista (duração: 25min)

PROVAS OFICIAIS

10:00 – MXJR-20min. +2voltas

10:40 – 50cc-15min. +2voltas

11:10 Pódio classe: MXJR e 50cc

Manutenção de pista (duração: 50min)

11:50 – MX2/MX2JR-30min.+2voltas

12:50 – MX1 – 30min.+2voltas

13:50 – MX3 – 20min.+2voltas

14:30 – 65cc – 15min.+2voltas

15:00 – Pódio classe: MX3, 65cc e MX2JR

Manutenção de pista (duração: 20min)

15:20 – Elite MX, MX1 e MX2-30min.+2voltas

16:00 – Pódio das classes: Elite MX, MX1 e MX

