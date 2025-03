Campo-grandense brilha contra ex-time de Neymar na Champions da Ásia

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Natural de Campo Grande e naturalizado georgiano, o atacante Flamarion, de 28 anos, brilhou na Liga dos Campeões da Ásia e foi responsável pelo gol da vitória do Pakhtakor (UZB) diante do Al-Hilal (ARA), pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

Recém-chegado à equipe uzbeque, o atleta sul-mato-grossense havia jogado apenas duas partidas com a camisa do novo clube, ambas pelo torneio continental. Dando início ao mata-mata, o Pakhtakor pegou logo uma “pedreira”, o Al-Hilal, equipe comandada por Jorge Jesus e com jogadores conhecidos do público brasileiro, como Malcom e Marcos Leonardo, além de ser o ex-time de Neymar.

Com a primeira partida em casa, já que ficou atrás do adversário na fase de grupos, a equipe uzbeque tinha uma missão quase impossível: bater um time invicto na competição. Porém, Flamarion e companhia não tiveram medo e surpreenderam os árabes.

Aos 29 minutos, após boa jogada de Riascos na ponta direita, a defesa do Al-Hilal não conseguiu cortar o cruzamento e o campo-grandense chegou batendo de primeira, no contrapé do goleiro Bounou. Confira:

Ao todo, o Pakhtakor finalizou nove vezes, sendo quatro na meta adversária, bom volume mesmo com apenas 37% da posse de bola. Já o Al-Hilal não estava no seu dia mais inspirado e acertou somente uma vez o gol da equipe uzbeque.

Assim, o time de Flamarion foi o responsável pela primeira derrota da equipe de Jorge Jesus na competição, após oito jogos. Além disso, o Al-Hilal vinha de uma sequência de 94 jogos marcando pelo menos um gol, mas esse “quase recorde” também foi quebrado nesta partida.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (11), às 16h, dessa vez com mando de campo do Al-Hilal. O Pakhtakor precisa apenas de um empate para garantir vaga na próxima fase da Liga dos Campeões da Ásia.

Trajetória - Flamarion

Flamarion nunca jogou profissionalmente em um clube brasileiro, mas já compôs a base do Grêmio (RS), quando decidiu sair de Campo Grande aos 15 anos, e Palmeiras (SP). No clube paulista, disputou diversos campeonatos juvenis ao lado de Gabriel Jesus, atacante do Arsenal (ING).

Em agosto de 2016, o atacante assinou contrato com o FK Lovcen Cetinje, do Vietnã, mas ficou apenas quatro meses no clube, do qual ele jogou sete jogos e marcou dois gols, e assinou com o Dinamo Batumi.

Na equipe georgiana, Flamarion ficou sete temporadas e construiu quase toda carreira no país, sendo campeão da Liga Nacional duas vezes, artilheiro, melhor jogador e ídolo máximo do clube. Ao todo, foram 195 jogos, 89 gols e 24 assistências no Dinamo.

Porém, entre setembro de 2020 e junho de 2021, o jogador foi emprestado ao Rotor Volgograd, da Rússia, mas com números abaixo. Terminou a temporada no clube russo com apenas quatro gols e uma assistência em 20 jogos.

De janeiro de 2024 até janeiro deste ano, atuou pelo Valenciannes, clube tradicional da França. Pela equipe francesa disputou 38 jogos, marcou cinco gols e deu duas assistências.

No dia 16 de janeiro de 2025, se transferiu para o Pahktakor, do Uzbequistão, à custo zero.

Por pouco na Eurocopa

Ano passado, a Geórgia jogou sua primeira Eurocopa na história e "detalhe" tirou Flamarion da competição continental.

Segundo regras da Federação Georgiana de Futebol (Georgian Football Federation - GFF), para um jogador ser convocado para a seleção do país, o atleta tem que ter passado, no mínimo, cinco anos ininterruptos no futebol da Geórgia.

Flamarion jogou de fevereiro de 2017 a dezembro de 2023 no Dinamo Batumi, da Geórgia, mas em setembro de 2020 foi jogar na Rússia, ficando nove meses fora da Geórgia, interrompendo a sequência de anos no país e impedindo o campo-grandense de ser convocado pela seleção, informação confirmada por sua assessoria em entrevista ao Correio do Estado.

Na Eurocopa, a Geórgia fez uma campanha digna, chegando a vencer Portugal de Cristiano Ronaldo por 2x0 e sendo eliminada nas oitavas de final pela Espanha, que viria a ser campeã contra a Inglaterra.

Assine o Correio do Estado