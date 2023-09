Capital sedia neste feriado a Copa do Brasil de Kickboxing no Guanandizão

Principal evento nacional da modalidade neste segundo semestre, a Copa Brasil de Kickboxing reunirá, entre hoje e domingo, 1.828 atletas em Campo Grande.

O palco do grande evento neste feriado prolongado da Independência do Brasil será o ginásio Guanandizão. As lutas começam hoje, a partir das 16h.

Em crescimento constante na modalidade, os lutadores de Mato Grosso do Sul prometem quebrar os recordes do Estado na competição. Um deles já foi atingido, segundo o presidente da Federação de Kickboxing de Mato Grosso do Sul, Joemerson Leite, que é o do número de inscritos.

“As nossas expectativas são as melhores possíveis, temos uma das maiores equipes que o Estado já montou, 230 atletas de Mato Grosso do Sul participando, e nossa expectativa é brigar pelo pódio por equipes”, disse Joemerson Leite.

O evento conta com as principais categorias da modalidade, sendo elas sub-17, sênior (18 anos a 40 anos) e master (41 anos a 57 anos).

Em suas redes sociais, a Confederação Brasileira de KickBoxing (CBKB) exaltou a escolha de Campo Grande como cidade sede da Copa do Brasil da modalidade.

“Com a realização da Copa Brasil 2023 em Campo Grande, a CBKB tem a certeza de que sediar o principal evento nacional na capital de Mato Grosso do Sul não somente incluirá o Estado no cenário nacional, como possibilitará um tremendo desenvolvimento para todo o Centro-Oeste brasileiro, fazendo com que o kickboxing avance em todas as regiões do País”, diz nota.

Para Joemerson Leite, sediar este grande evento do kickboxing brasileiro é colocar de vez Mato Grosso do Sul entre os grandes estados que praticam a modalidade no País.

“A ideia de trazer o evento para Mato Grosso do Sul é colocar o Estado permanentemente no eixo do kickboxing nacional, que tem crescido muito depois do reconhecimento olímpico”, acrescentou.

Ao todo, 14 municípios do Estado terão atletas nesta Copa do Brasil: Corumbá, Ladário, Terenos, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Três Lagoas, Paranhos, Dourados, Eldorado, Ponta Porã, Maracaju e Sidrolândia.

Assine o Correio do Estado