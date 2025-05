Carlos Prates perde a primeira no UFC, mas promete retornar mais forte

Esportes

Em três meses, o Peixe faturou mais com camisas do que em todo 2024 e firmou o maior contrato master da história; veja os detalhes

Foto: Danilo Borges via Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

Efeito Neymar: Santos dobra receita com patrocínios e mira renovação

Neymar retornou ao Santos após mais de 10 anos longe do futebol brasileiro. O jogador rescindiu contrato com o Al-Hilal e, em seguida, assinou com o Peixe até o meio de 2025.

Apesar de enfrentar muitos problemas com lesões, o jogador já está trazendo retorno ao clube no financeiro, pois, com ele, a equipe dobrou as receitas com os patrocínios.

Santos dobra receita com Neymar

O Santos montou um projeto extracampo para Neymar, visando a arrecadação com o jogador. Segundo o Estadão, em três meses o Peixe faturou mais com vendas de camisas do que durante todo o ano de 2024.

Os acordos comerciais também compõem a remuneração do atacante, que aceitou um salário mais baixo do que poderia ganhar, mas com bonificações alinhadas à publicidade.

“Existe um projeto com Neymar. Esse trabalho independe de ele estar jogando ou não. O que precisamos mesmo é refletir, calcular e analisar, de acordo com o projeto que está sendo feito, a continuidade e o ganho da permanência do Neymar. Isso é o mais importante”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Um dos comparativos de como o clube aumentou a receita está ligado ao patrocinador master. Antes, a Blaze pagava R$ 22,5 milhões por temporada, resultando em R$ 45 milhões num contrato de dois anos.



Agora, a 7K fechou com o clube um contrato de R$ 105 milhões até 2027, com R$ 51 milhões no primeiro ano e R$ 54 milhões no segundo, além de possíveis bonificações. É o maior contrato da história do Santos.

O Projeto Neymar vai além do campo e, fora dele, o clube ganha não apenas financeiramente, mas também na disputa por jogadores. Atletas disputados no mercado aceitaram chegar ao Santos com o desejo de atuar ao lado de Neymar, o que mostra toda a importância do jogador.

Santos quer renovar com Neymar

Com lesões, Neymar ainda não conseguiu engatar uma boa sequência de jogos em seu retorno ao Santos. Porém, o impacto dentro e fora de campo é positivo para a equipe, que já trabalha para renovar o contrato.

“Com o que a gente vem conversando, há uma chance muito grande de, se ele tiver essa vontade — e o Santos também tem —, de nós fazermos, mais uma vez, essa renovação, com vistas a ficar até a Copa do Mundo do ano que vem. Esse é o projeto principal, de seis meses, com a viabilidade de que, com essa ambientação, tudo que está acontecendo, a chance de renovar é muito grande”, disse Marcelo Teixeira à TV Globo.

Com o jogador, o clube conseguiu chegar até a semifinal do Campeonato Paulista, mas ele não esteve em campo no duelo que resultou na eliminação, já que estava lesionado.

Após um período fora, retornou durante o Campeonato Brasileiro. O clube entende que manter o craque até o final do ano é fundamental para as pretensões dentro e fora de campo, já que, com ele, podem seduzir jogadores na janela de transferências do meio da temporada.