CBF anuncia data de eleições à presidência da entidade em 2025

INÉDITO

Robinha fez o gol do título após o Corinthians desperdiçar duas das cinco cobranças de pênalti

O São Paulo venceu o Corinthians nos pênaltis por 4 a 3 neste sábado no MorumBis e conquistou o título inédito da Supercopa. A conquista após o empate sem gols no tempo normal interrompe a hegemonia do rival, que havia vencido as três primeiras edições da competição.



Robinha fez o gol do título após o Corinthians desperdiçar duas das cinco cobranças de pênaltis. O São Paulo chegou à quinta cobrança com um pênalti desperdiçado na disputa final. Além disso, o time do técnico Thiago Viana já havia perdido uma cobrança no segundo tempo da partida, com Camilinha.



A final da Supercopa foi uma reedição da decisão do Brasileiro de 2024. Naquela ocasião, o Corinthians venceu o primeiro jogo, no MorumBis, por 3 a 1, e o segundo, na Neo Química Arena, por 2 a 0.



A Supercopa foi decidida em partida única no MorumBis já que o São Paulo fez melhor campanha. O time venceu o Sport por 4 a 0 nas quartas de final, e o Flamengo por 1 a 0 na semifinal. Já o Corinthians passou pelo Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre, e depois pelo Cruzeiro por 1 a 0.



Na primeira etapa, duas equipes buscaram o ataque, mas pecavam nas finalizações. O Corinthians articulava melhor as jogadas, enquanto o São Paulo buscava opções pelo lado do campo.



No primeiro minuto do segundo tempo, em um ótimo ataque do São Paulo, Dudinha surgiu diante da goleira Letícia, que tocou na atacante rival dentro da área. A jogada prosseguiu, mas a árbitra Thayslane de Melo Costa foi chamada pelo VAR para rever o lance. Após a consulta, o pênalti foi marcado. Camilinha bateu mal, e a goleira Letícia defendeu.



O São Paulo pressionava a saída de bola do Corinthians e criou chances, mas errava muito no último toque. Já nos acréscimos, o São Paulo chegou a marcar com Karla Alves, que entrou no segundo tempo, e tocou na saída da goleira. O gol, porém, foi anulado por impedimento.



A igualdade no tempo normal levou à decisão para os pênaltis. O título inédito foi testemunhado por cerca de 9.000 pagantes no MorumBis. "A gente sabe que com os títulos a gente vai trazendo a torcida junto", afirmou Robinha, autora do gol do título, ao SporTV ainda em campo.