CBF divulga data de Flamengo x Operário pela Copa do Brasil Feminina

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas e horários dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil Feminina, incluindo Flamengo x Operário.

Segundo cronograma divulgado pela Diretoria de Competições da entidade, a partida da equipe sul-mato-grossense será dia 6 de agosto, às 14h (de MS), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O rubro-negro recebeu o direito de decidir em casa por ter sido sorteado primeiro, assim como ficou determinado antes do sorteio realizado no dia 9 de julho. Além da dificuldade de jogar fora de seus domínios, as meninas do Galo terão pela frente uma das melhores equipes do país.

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Flamengo terminou a primeira fase na quinta colocação, com apenas quatro derrotas em 15 jogos. Além disso, a atacante renomada Cristiane Rozeira é a terceira na lista de artilharia, com nove gols marcados.

Porém, o Operário tem motivos para acreditar na classificação, já que na primeira e segunda fase passaram fora de casa, contra Mixto-PB e Remo-PA, respectivamente.

Seguindo a tendência de jogo único, o confronto será decidido nos pênaltis caso o empate persista no placar após os 90 minutos regulamentares. Inclusive, na última fase, as Guerreiras do Galo venceram nesta situação, por 5 a 3.

Copa do Brasil 2025

Depois de nove anos, a Copa do Brasil está de volta ao calendário do futebol feminino.

As oitavas e quartas de finais serão disputadas em 17 de agosto e 24 de setembro, respectivamente. As semifinais acontecerão no dia 5 de novembro e a grande decisão no dia 19 do mesmo mês.

Na sua primeira versão, o campeão da competição garantia vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Agora, com o retorno anunciado, quem conquistar a Copa do Brasil terá participação garantida na próxima Supercopa do Brasil.

Acerca da premiação, o campeão pode faturar cerca de R$ 380 mil, caso ele saia da 1ª fase até o título. No masculino, a competição é a que melhor paga em todo futebol sul-americano. Por exemplo, mesmo eliminado na 1ª fase, o Operário garantiu R$ 830 mil só por participar do torneio este ano, e o campeão pode receber mais de R$ 100 milhões.

Saiba

Abaixo, confira todos os confrontos desta terceira fase da competição:

Avaí/Kindermann x Palmeiras

Coritiba x Ferroviária

Mixto-MT x Vitória

Internacional x Instituto 3B-AM

Atlético-PI x São José-SP

Vasco x São Paulo

Sport x Manaus

Bahia x Grêmio

Fluminense x Brasil de Farroupilha-RS

Juventude x Fortaleza

Real Brasília x Atlético-MG

América-MG x Santos

Red Bull Bragantino x Botafogo

Flamengo x Operário

Cruzeiro x Corinthians

Pinda Ferroviária-SP x Realidade Jovem-SP

À esquerda estão os times que irão jogar em casa. Cruzeiro e Corinthians, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, irão medir forças mais uma vez nesta temporada e deve ser o duelo mais esperado desta fase da Copa do Brasil.

Assine o Correio do Estado