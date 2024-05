CBF não se pronunciará sobre casos de corrupção na Federação de Futebol de MS

Os casos de corrupção dentro da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul caíram como uma bomba no cenário do futebol local. Dirigentes e pessoas ligadas ao esporte no estado estão apreensivos com as movimentações do Poder Público Estadual.

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário, e mais seis investigados na Operação Cartão Vermelho, foram presos na última terça-feira (21) e já passaram por uma audiência de custódia.

Conforme informações da operação, um grupo criminosos desviou de dentro da federação, R$6 milhões de setembro de 2018 a fevereiro de 2023, conforme o Ministério Público do Estado (MPMS).

Além do presidente, foram presos Aparecido Alves Pereira, Francisco Carlos Pereira, Umberto Alves Pereira, Valdir Alves Pereira, Rudson Bogarim Barbosa e Marcelo Mitsuo Ezoe Pereira.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com a entidade máxima do futebol, foi confirmado para a reportagem que não foi procurada por nenhum órgão relacionado à investigação e, portanto, não se posicionará sobre o caso no momento

A CBF ainda relatou que precisará de tempo para apurar os valores enviados à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul que foram desviados pelo presidente da FFMS. Eles também confirmaram que os advogados da CBF estão prontos para agir, caso sejam procurados pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul.



Investigação

Na tarde de ontem (22), o presidente da FFMS, Francisco Cezário passou por uma audiência de custódia e o mandatário continuará preso. Desta forma, Cezário segue preso em um alojamento específico para advogados, localizado no mesmo terreno do Presídio Militar Estadual, no Jardim Noroeste.

Ao Correio do Estado, o advogado de defesa André Borges relatou que já recebeu toda a investigação e que em breve entrará com novas estratégias, como medidas urgentes para que Francisco Cezário possa responder o processo criminal em liberdade.



Cezário está a frente da federação de futebol do estado desde 1998, quando foi eleito. Antes, ele chegou a ser jogador de futebol, onde passou por diversos clubes do estado. Na vída política, Cezário foi prefeito do município de Rio Negro entre 2001 e 2004, quando foi eleito presidente da FFMS.

