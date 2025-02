CBF sorteia confrontos da edição 2025 da Supercopa Feminina

Novo líder

Com gols de Elieser e Douglas, o Ivinhema venceu o Coxim fora de casa por 2 a 0, em jogo válido pela 6ª rodada do Estadual e assumiu a liderança isolada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O gol que abriu o marcador saiu aos 7’ da etapa complementar, com Elieser.

O atacante recebeu de Wendel e colocou a bola no ângulo do goleiro Leonardo, que nada pôde fazer. Aos 43’, Thiaguinho foi derrubado dentro da área, pênalti assinalado por Ronan Machado e convertido por Douglas, que cobrou no canto esquerdo do goleiro.

Bem alinhado em campo, o clube comandado pelo técnico Douglas Ricardo manteve a postura ofensiva durante todo o confronto disputado no Estádio Municipal André Borges, com as principais oportunidades nos pés de Wendel, em lances de cruzamentos, faltas, jogadas de aproximação e tabelas.

Com 13 pontos ganhos, quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, o clube do interior segue isolado na ponta da competição, destaque para Elieser, que além de anotar o gol da partida, possui três gols no certame.

O artilheiro do “Azulão do Vale” também marcou no empate contra o Aquidauanense logo na 1ª rodada, além de balançar às redes na vitória por 2 a 0 diante do Águia Negra na última quarta-feira (5). Derrotado, o Coxim possui apenas um ponto em seis partidas e amarga a lanterna da competição.

Outros jogos

Também neste domingo, em casa, o Costa Rica empatou contra o Pantanal SAF por 1 a 1. O gol do Crec foi marcado por Cleitinho, que aos 48’ do 1º tempo escorou o cruzamento de Valber. Na etapa final, Júnior marcou aos 28' e deixou tudo igual para o time campo-grandense.

Diante do seu torcedor, o Naviraiense empatou com o Operário, também por 1 a 1. O gol dos mandantes saiu com Gustavo, aos 10’ da etapa final, ao passo que Sampaio igualou para o Galo; partida disputada no Estádio Virotão.

No sábado (8), o Dourados venceu o Corumbaense por 1 a 0 fora de casa. O único gol da partida saiu aos 27’ do primeiro tempo, tento anotado por João Marinho.

No início da noite, Águia Negra e Aquidauanense encerram a rodada, partida disputada no Ninho da Águia, em Rio Brilhante.

Regulamento

Nesta fase da competição, todos os times se enfrentam. Os dois clubes que somarem mais pontos, avançam direto às semifinais, ao passo que os dois piores colocados serão rebaixados. Disputada em jogos eliminatórios, a segunda fase terá o 3º colocado contra o 6º, enquanto o 4º enfrentará o 5º na tabela.

Com o fechamento da rodada, Ivinhema assume a liderança com 13 pontos ganhos; na sequência aparecem Pantanal (2º) e Dourados (3°), ambos com 11. Operário (4º) e Costa Rica (5º) somam 10 pontos cada, enquanto o Corumbaense (6º) com oito, fecha a zona de classificação.

