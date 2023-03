CBF sorteia confrontos da terceira fase da Copa do Brasil; veja!

esportes

Complicações da Covid-19 afastaram Josy Madruga das provas de corrida e ciclismo

Transformando as dificuldades em motivação, a maratonista Josy Madruga, 45 anos, busca voltar às competições após se recuperar de duas paradas cardíacas causadas pela Covid-19. A campo-grandense já participou de diversas provas de triatlo e mountain bike e de maratonas em diversas regiões do Brasil e do mundo.

Durante a pandemia, Josy não ficou longe do esporte. Da maneira que pôde, a maratonista participou de várias corridas on-line, organizadas em Boston, Chicago, Pequim e Tóquio.

Porém, de maneira inesperada, Josy Madruga contraiu Covid-19. Em entrevista ao Correio do Estado, a atleta relatou como foi esse período complicado de sua vida.

“Quando eu contraí a doença, ainda não havia vacinas à disposição da população, então eu tomava as precauções, mas, assim que houve o contágio, fiquei em isolamento. No começo, fazia meu fortalecimento aos poucos, até o quadro se agravar. Em minha mente, a volta para as competições nunca foi distante, sempre me mantive confiante, positiva e com fé em Deus, mesmo nas piores situações”, declarou.

A maratonista foi internada e teve duas paradas cardíacas por conta da Covid-19, necessitando da ajuda de aparelhos para respirar.

“Esse momento me trouxe reflexões, percebi o verdadeiro valor da vida, eu quero mostrar isso para as pessoas, para que elas percebam esse valor também”.

Ainda em recuperação da Covid-19 e passando por um período de cuidados e recomeço, Josy teve de enfrentar mais um desafio.

A atleta se envolveu em um acidente durante suas férias, sendo atropelada por uma moto aquática enquanto nadava próximo a uma praia. O impacto da batida quebrou o joelho da maratonista.

“Eu diria que foi o pior momento da minha vida, ver a família chorando e não saber se haveria o amanhã. Doía, mas me mantive sempre com fé, os momentos em que eu estava desacordada eu sentia o poder de Deus. A cada novo desafio, surgia mais força para querer continuar no esporte, ali estava sendo moldada uma nova Josy Madruga, eu sinto que posso mais e quero ir buscar”, descreveu.

NO MUNDO DO ESPORTE

Atleta desde 2017, Josy Madruga começou a participar de maratonas como um hobby, junto de uma amiga e parceira de treino. Uma brincadeira que, por questões de qualidade de vida e saúde, se tornou amor pelo esporte e dedicação à prática.

Entre corridas e maratonas, Josy decidiu ir além na modalidade e começou a praticar provas de triatlo (corrida, natação e ciclismo), como forma de se superar.

“Esse esporte mudou a minha vida. No início, era um sentimento de medo e coragem. Medo por estar em um [mundo] diferente, testando os limites do meu corpo e coragem, por saber que eu consigo pôr em prática tudo aquilo que tinha em mente”, afirmou.

Entre diversas competições e medalhas conquistadas em maratonas e meia-maratonas, as provas desafiadoras que Josy disputou aconteceram na Argentina, onde o percurso é feito em meio à neve, em temperatura que podem chegar -10°C.

“A minha prova favorita foi em Ushuaia, na Argentina, 42 km na neve. É a favorita por inúmeros motivos, um deles é a dificuldade. Passamos por trilhas, bosques e montanhas, foi uma competição intensa para chegar até o fim, entretanto, o apoio da família e o objetivo de provar para mim mesma que eu conseguiria fizeram valer a pena”, conta a maratonista.

Para Josy, a melhor sensação de competir em maratonas é o sentimento de liberdade que a corrida proporciona.

“O que eu mais gosto é a sensação de liberdade, ainda mais com lindas paisagens, é muito motivador pelo fato de saber que eu não poderia estar ali, porém estive, e ainda sou capaz de viver esses momentos de finalizar as provas”.

PRÓXIMOS PASSOS

A atleta vem se preparando para voltar a participar de eventos internacionais. No segundo semestre deste ano, em junho, Josy viajará para a França, onde competirá o Mountain Explorer – Expedição Mont Blanc.

Em agosto e dezembro deste ano, a atleta pretende disputar as competições Mountain do Fim do Mundo e El Cruce Bariloche, na Argentina.

O Mountain do Fim do Mundo é a mesma competição disputada em Ushuaia, da qual Josy guarda grandes recordações dos desafios superados no percurso sobre a neve.

Saiba: As principais competições que Josy Madruga disputou em sua carreira foram: GP Extreme Triathlon – Florianópolis (SC); Meia-maratona – Florianópolis (SC); Fazenda Piana 42 km – Sidrolândia (MS); Furnas do Dionísio 21 km – Campo Grande (MS); Mountain do 21 km – Praia do Rosa (SC); Mountain de 42 km e 21 km – Ushuaia (Argentina); Triday (triatlo) – Campo Grande (MS).

