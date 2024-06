Centro-Oeste tem 4,2 milhões de pessoas que se declaram apaixonados por surf

BRASILEIRO DE FUTSAL

Empate em 1x1 contra o time alagoano rendeu à equipe sul-mato-grossense seu primeiro ponto na competição, mas classificação para o mata-mata segue distante a quatro rodadas do fim da primeira fase

O CREC/Juventude empatou com o CRB/Traipu (AL) por 1x1, nesta quinta-feira (13), e viu a zona de classificação continuar distante restando apenas quatro rodadas para o fim da fase de grupos do Brasileiro de Futsal.

Após uma sequência de quatro partidas sem pontuar, a equipe sul-mato-grossense conquistou seu primeiro ponto na competição, mas a pouca eficiência no ataque pode custar caro para conseguir a meta de chegar à próxima fase.

A equipe alagoana saiu na frente no começo do segundo tempo, com gol de Matheus, tornando-se o 11° sofrido pelo representante do Mato Grosso do Sul. Quatro minutos depois, foi a vez do CREC balançar as redes do adversário, com Brenner.

Com apenas três gols em cinco jogos, o CREC ainda não conseguiu marcar mais de um gol em qualquer partida, mostrando uma força ofensiva fraca. Enquanto isso, o CRB chegou ao seu 18° gol na competição e é o melhor ataque dentre os 20 clubes participantes.

Com este empate, a equipe do Mato Grosso do Sul segue na lanterna do grupo com apenas um ponto conquistado até aqui. Já o CRB continua na terceira posição com oito pontos, mas pode cair dependendo dos outros resultados da rodada.

Agora, restam mais quatro rodadas para o fim da fase de grupos, são elas:

América (MG) x CREC/Juventude - 20/06, às 19h;

Estrela do Norte (AM) x CREC/Juventude - 30/06, às 16h;

CREC/Juventude x Cruzeiro (MG) - 06/07, às 15h;

Vasco da Gama (RJ) x CREC/Juventude - 13/07, às 16h.

Grupo

Nenhuma equipe do grupo jogou ainda nesta quinta rodada, com as outras partidas sendo realizadas a partir desta sexta-feira:

ADS Sapezal (MT) x Estrela do Norte (AM) - 14/06, às 20h;

Cruzeiro (MG) x Náutico (PE) - 15/06, às 10h;

Passo Fundo Futsal (RS) x Vasco da Gama (RJ) - 16/06, às 16h;

Fortaleza (CE) x América Futsal (MG) - 16/06, às 11h.

Confira a classificação de momento do grupo A (até 14/06):

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS)

Assine o Correio do Estado