Charles Leclerc prevê 'ressurgimento' na Ferrari após pausa de quase um mês

Esportes

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) amenizou a punição sofrida pelo Santos ainda no ano passado por conta da invasão de campo no clássico com o Corinthians, em julho, pela Copa do Brasil. O time santista, sancionado com a perda de dois mandos de campo na competição de mata-mata, vai poder ter a presença de mulheres e crianças nas arquibancadas na segunda partida da punição.



Nesta sexta-feira, o presidente do STJD, Otávio Noronha, autorizou a conversão da pena. O Santos cumpriu a primeira partida com os portões fechados contra o Iguatu, no dia 9 de março, pela segunda fase da Copa do Brasil. A segunda partida sem torcida poderá ter a presença de mulheres, desde que não sejam filiadas a torcidas organizadas, e crianças de até 12 anos, além de pessoas com deficiência.



Além disso, o STJD decidiu que a renda do jogo deverá ser dividida entre cinco instituições de caridade indicadas pelo tribunal. Esta partida deve ser o jogo da volta contra o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil - na ida, o time santista venceu por 2 a 0.



A punição foi aplicada em agosto do ano passado e só está sendo aplicada neste ano porque o Santos já estava eliminado da Copa do Brasil de 2022 quando o STJD decidiu pela punição. O motivo da sanção foi a invasão de torcedores no gramado da Vila Belmiro ao fim do clássico com o Corinthians, no dia 13 de julho. Na ocasião, o goleiro Cássio chegou a ser atingido por trás por um torcedor santista. Houve ainda o lançamento de sinalizadores e bombas no gramado.



Neste ano, o Santos apresentou recurso para tentar amenizar a punição e o julgamento foi realizado nesta sexta, com a conversão do gancho na segunda partida, que seria disputada com os portões fechados, para a permissão da entrada de mulheres e crianças.

