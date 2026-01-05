Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Na mesa

Chelsea prepara oferta de quase R$ 1 bilhão por Vinicius Júnior, diz jornal inglês

Atleta tem contrato com o Real Madrid até o mês de junho de 2027

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

05/01/2026 - 23h00
O Chelsea cogita fazer uma proposta de 135 milhões de libras (algo em torno de R$ 990,4 milhões na cotação atual) pelo atacante brasileiro Vinicius Júnior. A informação foi divulgada pelo jornal inglês The Guardian.

O atleta tem contrato com o Real Madrid até o mês de junho de 2027. As conversas para uma possível renovação do vínculo com o clube espanhol estão travadas nos últimos meses. "O brasileiro não está feliz na capital espanhola, ao que tudo indica, e ainda não chegou a um acordo para a renovação do contrato, que vai até junho de 2027", disse o periódico.

Vinicius Júnior vive uma fase conturbada no Real Madrid. O jogador não balança as redes desde o dia 4 de outubro, enfrentando um jejum de 93 dias.

No último domingo, 4, o Real Madrid goleou o Betis por 5 a 1 no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Ainda assim, o atacante revelado pelo Flamengo foi vaiado por parte da torcida ao ser substituído pelo técnico Xabi Alonso.

O Chelsea poderia se aproveitar dessa pressão sofrida por Vinicius Júnior para negociar com o Real Madrid. Nesta temporada, o brasileiro marcou cinco gols em 25 partidas disputadas.

"Nós entendemos a situação. Vinicius é maduro, e nós também. Precisamos responder. Estamos todos aqui para nos apoiar. Queremos dar o nosso melhor. Vini é e sempre foi fundamental no Madrid, e continuará sendo. Tenho certeza de que o Bernabéu vai aplaudi-lo no futuro, não tenho dúvida disso", afirmou o técnico Xabi Alonso após o jogo contra o Betis.

tênis

João Fonseca desiste do ATP de Brisbane por lesão e corre risco de deixar o Top 30

Tenista brasileiro agora terá uma semana para se recuperar da lesão a tempo de participar do ATP 250 de Adelaide

04/01/2026 19h00

João Fonseca em 2025

João Fonseca em 2025 Divulgação

A estreia de João Fonseca na temporada não será neste domingo. O brasileiro sentiu uma lesão na região lombar e desistiu de participar do ATP de Brisbane, na Austrália, no qual era o sexto cabeça de chave.

O jovem de 19 anos será substituído por um "lucky loser" na partida que estava agendada para a noite deste domingo, diante do americano Reilly Opelka, pela primeira rodada do ATP 250.

Com a saída precoce, Fonseca poderá deixar o Top 30 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O ex-campeão do Next Gen ATP Finals iniciou o ano em sua melhor posição da carreira, em 24º lugar, mas como não defenderá os 125 pontos da conquista do ATP Challenger de Camberra, nesta mesma época no ano passado, e já aparece em 29º na lista.

O tenista brasileiro agora terá uma semana para se recuperar da lesão a tempo de participar do ATP 250 de Adelaide, também na Austrália. O torneio será realizado a partir de domingo (11), uma semana antes do início do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne.

Depois do Aberto da Austrália, Fonseca participará da Copa Davis, atuando pelo Brasil contra o Canadá, e defenderá seu título no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Na sequência, disputará o Rio Open e os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos.

ESPORTES

Na estreia da Copinha, Ivinhema cede empate no final do jogo contra time paulista

Gol marcado para o Azulão foi contra do zagueiro Monteiro. O empate do Referência veio de pênalti, convertido por Igor Jesus

04/01/2026 15h25

Próxima partida do Ivinhema será na quarta-feira (7), contra o Real-RS

Próxima partida do Ivinhema será na quarta-feira (7), contra o Real-RS Reprodução: rede social do Ivinhema FC

Após o Naviraiense perder o primeiro jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ontem (3), para o Assisense por 2 a 0, hoje (4) foi a vez do Ivinhema entrar em campo na tarde para representar Mato Grosso do Sul. O Azulão enfrentou o Referência Futebol Clube, time que joga dentro de casa, na cidade de Embu das Artes, interior paulista. 

No estádio Hermínio Espósito, a bola começou a rolar às 13h (horário de Brasília). O time sul-mato-grossense saiu na frente aos 27 minutos do primeiro tempo, com um gol contra do zagueiro Pedro Henrique Monteiro, que tentou recuar a bola para o goleiro Vinicius Alves, mas acabou errando o passe.

Quando parecia estar caminhando para conquistar os 3 pontos na Copinha, o jogador Allan Kennedy, que estava mancando durante a partida, arrancou entre os defensores do Ivinhema e conseguiu um pênalti aos 41 minutos do segundo tempo. Igor Jesus converteu a cobrança, deslocando o goleiro e empatando a partida aos 44 minutos.

No final do jogo, aos 49 minutos, o time do Ivinhema ainda teve uma última chance de vencer a partida, quando o jogador acertou a trave e o duelo terminou em 1 a 1. Na próxima rodada, a equipe sul-mato-grossense enfrenta o Real, do Rio Grande do Sul, na quarta-feira (7), às 15h15 (de Brasília).

Naviraiense

Em fases de grupos, o time de Naviraí, cidade a 358 quilômetros de Campo Grande, não teve a melhor estreia. Com derrota para o Assisense, time da casa onde foi o jogo, o clube de MS levou dois gols e teve uma expulsão ainda no início do segundo tempo, aos 13 minutos.

O primeiro gol do time de Assis saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, apesar da vantagem, o Naviraiense teve chances de empatar o jogo antes da expulsão do jogador do seu time.

No segundo tempo, após um lance no campo de defesa, envolvendo o meia Yago Tapanache, do Naviraiense, e o autor do primeiro gol do Assisense, Lucas Pelé, resultou na expulsão do jogador de Yago.

O segundo gol, marcado por João Sacca, aos 33 minutos do segundo tempo, encerrou o placar final do jogo.

No grupo 7, o Naviraiense ainda pode recuperar os pontos nos próximos dois jogos da fase de grupos e conseguir avançar para a próxima fase.

O time retorna à campo no jogo que enfrentará o Athletic Club, time de São João del-Rei (MG), na próxima terça-feira, dia 06 de janeiro, às 20h no horário de Mato Grosso do Sul. 

