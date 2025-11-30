Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Chelsea se segura com um a menos e empata com o Arsenal em clássico tenso

Chelsea, de Enzo Maresca, teve interrompida uma sequência de três vitórias na Premier League

Alison Silva

Alison Silva

30/11/2025 - 22h00
O aguardado clássico londrino entre Chelsea e Arsenal, disputado neste domingo (30), no estádio Stamford Bridge, terminou empatado por 1 a 1, resultado que ficou de bom tamanho para os dois lados, já que os anfitriões jogaram com um a menos desde o primeiro tempo e os visitantes mantiveram a longa invencibilidade na temporada e uma tranquila vantagem na ponta da tabela.

O resultado levou o conjunto comandado por Mikel Arteta a 30 pontos no topo da Premier League, cinco à frente do Manchester City, e dez partidas invictas na competição, com sete vitórias e três empates - são 17 jogos de invencibilidade na temporada, considerando todas as competições, desde a derrota para o Liverpool na terceira rodada do campeonato nacional.

O Chelsea, de Enzo Maresca, teve interrompida uma sequência de três vitórias na Premier League e caiu para a terceira posição, com 24 pontos, um a menos que o City. O resultado, porém, não pode ser lamentado, já que o time da casa atuou com dez em campo desde os 38 minutos do primeiro tempo.

Vindo de vitórias imponentes na Champions League, Chelsea e Arsenal fizeram um jogo tenso - foram cinco cartões amarelos e um vermelho só no primeiro tempo. Com um setor ofensivo rápido, formado por Pedro Neto, Enzo Fernández, Estêvão e João Pedro, o time azul manteve o líder recuado no campo de defesa durante praticamente todo o primeiro tempo, mas o goleiro David Raya só trabalhou em tiro frontal de Enzo - Estêvão tentou duas finalizações, mas mandou a bola longe do gol.

A situação mudou aos 37 minutos, quando Caicedo pisou no tornozelo de Merino e foi expulso. A partir daí, o Arsenal avançou e Gabriel Martinelli teve a melhor chance de abrir o placar na etapa inicial, mas Sánchez buscou uma bola certeira do brasileiro no seu canto direito.

Estêvão e João Pedro foram sacados por Enzo Maresca no início do segundo tempo, cedendo lugares a Garnacho e Delap, mas coube a um zagueiro que tirou o zero do placar. Logo aos 2 minutos, Reece James cobrou escanteio na primeira trave e Chalobah marcou de cabeça para os anfitriões.

Com um a mais em campo, Mikel Arteta colocou seu time à frente, já sem Martinelli, em busca do empate, que veio aos 13 minutos. Saka cruzou na medida para Merino, livre na pequena área, cabecear sem chances para Sánchez. A partida ficou aberta, com os visitantes pressionando em busca da virada, enquanto o conjunto azul tentava surpreender nos contragolpes.

Relacionado pela primeira vez desde que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo há quase um ano, em 12 de janeiro, Gabriel Jesus não chegou a ser acionado por Arteta, e viu do banco o Arsenal agredir no campo de ataque em busca da virada nos acréscimos, sem sucesso.

*Com informações de Estadão Conteúdo 

Confira os resultados deste domingo na Premier League:

Crystal Palace 1 x 2 Manchester United

Aston Villa 1 x 0 Wolverhampton

Nottingham Forest 0 x 2 Brighton

West Ham 0 x 2 Liverpool

Chelsea 1 x 1 Arsenal

Tudo igual

De olho na Copa do Brasil, Operário e Náutico empatam pela final do sub-17

Primeiro jogo da final foi disputado neste sábado (29), no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande

30/11/2025 15h00

Operário e Náutico fizeram segundo tempo movimentado no Olho do Furacão

Operário e Náutico fizeram segundo tempo movimentado no Olho do Furacão Foto: Rodrigo Moreira/FFMS

De olho na vaga para a Copa do Brasil, Operário e Náutico empataram em 2 a 2 no primeiro jogo da final do Estadual sub-17, disputado neste sábado (29), no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande. O resultado mantém a disputa em aberto para o confronto de volta, que será realizado no próximo fim de semana.

Após o primeiro tempo sem gols, teve um primeiro tempo sem gols, o  Operário abriu o placar aos 5' da etapa complementar com Juan Pablo aproveitando cruzamento da direita para marcar de cabeça. A equipe ampliou aos 14', após jogada de Joas que terminou com defesa parcial do goleiro e finalização de Pedrinho no rebote.

O Náutico reagiu no fim. Aos 35', depois de a zaga operariana afastar a bola, Raul recuperou pela direita e cruzou para Edson Soares desviar de cabeça e diminuir a diferença. Cinco minutos mais tarde, Kairon ganhou da defesa, conduziu até a área e bateu cruzado para empatar e fechar o placar em 2 a 2. 

Saiba*

Em caso de novo empate por qualquer placar, o título será decidido nos pênaltis. Representantes dos clubes e da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definem nesta segunda-feira (1º) os detalhes da partida de volta.

Esporte

Brasil iguala Argentina no topo da Libertadores, com 25 títulos

Tetra do Flamengo é a sétima consecutiva do país

30/11/2025 09h00

Taça da Libertadores

Taça da Libertadores Divulgação/Conmebol

O título do Flamengo, conquistado neste sábado (29) no Estádio Monumental de U, em Lima (Peru), sobre o Palmeiras, colocou o Brasil no topo do ranking de conquistas de Libertadores ao lado da Argentina. Os dois países acumulam 25 troféus do mais importante torneio interclubes da América do Sul.Taça da LibertadoresTaça da Libertadores

O Brasil volta a ocupar o posto depois de 61 anos. Em 1963, quando o Santos ganhou a Libertadores pela segunda vez, o futebol brasileiro se igualou ao Uruguai, vencedor em 1960 e 1961 com o Peñarol. Em 1964 e 1965, graças ao Independiente, a Argentina também foi a duas conquistas.

Em 1966, o Peñarol foi tricampeão e recolocou o Uruguai, de forma isolada, no topo de países com mais títulos, tirando o Brasil da ponta. A liderança charrua, porém, durou somente até 1968, quando o Estudiantes levantou a quarta taça dos argentinos - a terceira, que os igualou aos uruguaios, veio em 1967, com o Racing.

De lá para cá, os hermanos mantiveram, sozinhos, o status de país com mais Libertadores. Nos últimos anos, porém, a diferença para os argentinos, construída nos anos 1960 e 1970, foi caindo drasticamente. Desde 2019, apenas clubes brasileiros levantaram o troféu. São sete títulos em sequência, um recorde no torneio.

Os maiores campeões da Libertadores ainda são argentinos. O Independiente lidera a estatística, com sete títulos, seguido pelo Boca Juniors, com seis, e o intruso uruguaio Peñarol, com cinco. Ainda há River Plate e Estudiantes com os mesmos quatro títulos que o Flamengo igualou neste sábado.

Em número de campeões, o Brasil lidera com folga. São 12 clubes diferentes a terem erguido a taça, com o Rubro-Negro assumindo o posto de maior vencedor do país com o título em Lima. Na Argentina, são oito equipes.

Apenas Peru, Bolívia e Venezuela nunca tiveram um time que conquistou a América, sendo que somente os peruanos já estiveram em finais. Em 1972, o Universitário foi derrotado pelo Independiente, enquanto em 1997 o Sporting Cristal foi vice para o Cruzeiro.

Considerando as cidades, Buenos Aires é a mais laureada, com as 13 conquistas de Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, San Lorenzo e Vélez Sarsfield. A também argentina Avellaneda aparece na sequência, com oito taças (sete do Independiente e uma do Racing).

Graças ao tetra do Flamengo, o Rio de Janeiro se igualou a São Paulo, ambas com sete títulos - Fluminense, Vasco e Botafogo têm um troféu cada.

