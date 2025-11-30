Chelsea se segura com um a menos e empata com o Arsenal em clássico tenso

O aguardado clássico londrino entre Chelsea e Arsenal, disputado neste domingo (30), no estádio Stamford Bridge, terminou empatado por 1 a 1, resultado que ficou de bom tamanho para os dois lados, já que os anfitriões jogaram com um a menos desde o primeiro tempo e os visitantes mantiveram a longa invencibilidade na temporada e uma tranquila vantagem na ponta da tabela.



O resultado levou o conjunto comandado por Mikel Arteta a 30 pontos no topo da Premier League, cinco à frente do Manchester City, e dez partidas invictas na competição, com sete vitórias e três empates - são 17 jogos de invencibilidade na temporada, considerando todas as competições, desde a derrota para o Liverpool na terceira rodada do campeonato nacional.



O Chelsea, de Enzo Maresca, teve interrompida uma sequência de três vitórias na Premier League e caiu para a terceira posição, com 24 pontos, um a menos que o City. O resultado, porém, não pode ser lamentado, já que o time da casa atuou com dez em campo desde os 38 minutos do primeiro tempo.



Vindo de vitórias imponentes na Champions League, Chelsea e Arsenal fizeram um jogo tenso - foram cinco cartões amarelos e um vermelho só no primeiro tempo. Com um setor ofensivo rápido, formado por Pedro Neto, Enzo Fernández, Estêvão e João Pedro, o time azul manteve o líder recuado no campo de defesa durante praticamente todo o primeiro tempo, mas o goleiro David Raya só trabalhou em tiro frontal de Enzo - Estêvão tentou duas finalizações, mas mandou a bola longe do gol.



A situação mudou aos 37 minutos, quando Caicedo pisou no tornozelo de Merino e foi expulso. A partir daí, o Arsenal avançou e Gabriel Martinelli teve a melhor chance de abrir o placar na etapa inicial, mas Sánchez buscou uma bola certeira do brasileiro no seu canto direito.



Estêvão e João Pedro foram sacados por Enzo Maresca no início do segundo tempo, cedendo lugares a Garnacho e Delap, mas coube a um zagueiro que tirou o zero do placar. Logo aos 2 minutos, Reece James cobrou escanteio na primeira trave e Chalobah marcou de cabeça para os anfitriões.



Com um a mais em campo, Mikel Arteta colocou seu time à frente, já sem Martinelli, em busca do empate, que veio aos 13 minutos. Saka cruzou na medida para Merino, livre na pequena área, cabecear sem chances para Sánchez. A partida ficou aberta, com os visitantes pressionando em busca da virada, enquanto o conjunto azul tentava surpreender nos contragolpes.



Relacionado pela primeira vez desde que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo há quase um ano, em 12 de janeiro, Gabriel Jesus não chegou a ser acionado por Arteta, e viu do banco o Arsenal agredir no campo de ataque em busca da virada nos acréscimos, sem sucesso.

*Com informações de Estadão Conteúdo



Confira os resultados deste domingo na Premier League:



Crystal Palace 1 x 2 Manchester United



Aston Villa 1 x 0 Wolverhampton



Nottingham Forest 0 x 2 Brighton



West Ham 0 x 2 Liverpool



Chelsea 1 x 1 Arsenal

