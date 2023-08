Chumbinho celebra vaga nos Jogos Olímpicos de Paris: 'Oportunidade incrível na vida'

A eliminação precoce em Teahupoo, com queda na repescagem, deixou João Chianca, o Chumbinho, apreensivo. Vivendo sua melhor temporada, corria o risco de ser eliminado do Finals, que definirá o campeão no próximo mês. Mas os resultados dos oponentes ajudaram e o brasileiro não apenas avançou para a decisão em Trestles, na Califórnia, como se garantiu nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, para sua "imensa alegria".



Chumbinho chegou à etapa do Taiti na quarta colocação no geral, mas com outros três surfistas brigando pelas duas vagas que faltavam no Finals. Era ameaçado pelos compatriotas Gabriel Medina e Yago Dora, além do havaiano Jhon Jhon Florence e o australiano Jack Robinson.



Com a queda de Yago Dora nas quartas, Chumbinho se garantiu na decisão marcada para setembro, na Califórnia. Medina deixou Florence no caminho, mas perdeu a final para Robinson - ficou com a quinta vaga - e acabou fora, garantindo a vaga olímpica ao surfista carioca.



"Estou muito feliz. Foi um ano de muitas novidades para mim, estou vivendo tudo pela primeira vez e brigar pela vaga olímpica era algo que não passava pela minha cabeça nos últimos quatro anos", admitiu Chumbinho, em sua primeira temporada em alto nível na elite do Circuito Mundial de Surfe.



Surpreso, mas muito feliz, o surfista disse que teve méritos na conquista da vaga. Ele sempre brigou no topo e ganhou a etapa de Portugal. "Tudo acontece no tempo certo. Os Jogos Olímpicos em Teahupoo vão ser um momento muito gigantesco para o surfe", previu. "É uma oportunidade incrível em nossas vidas, mas ainda tem um trabalho a ser feito. A vaga olímpica foi decidida de maneira justíssima, porque todos tiveram as mesmas oportunidades o ano todo", celebrou. "Muito feliz de ver a evolução de todo mundo e a minha própria evolução."



Nos Jogos de Tóquio, o Brasil foi representado por Medina e por Italo Ferreira, que ganhou a medalha de ouro. Em Paris, além de Chumbinho, o País terá o atual campeão do Circuito Mundial, Filipe Toledo, o Filipinho, e pode ter um terceiro representante



Em fevereiro vai ocorrer o ISA Games 2024, em Porto Rico, em disputa por nações. O país campeão por equipes no evento garantirá mais um atleta nos Jogos Olímpicos, tanto no masculino quanto no feminino, no qual Tatiana Weston-Webb já está garantida.

