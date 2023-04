City vence com recorde de Haaland e toma liderança do Arsenal no Inglês

FÓRMULA 1

Emoções despertadas por corridas no circuito de rua de Baku não se fizeram presentes na edição deste domingo do GP do Azerbaijão

Safety car entrou na pista, pois De Vries passou reto na curva 6 e foi parar no muro, instantes após Verstappen parar para colocar pneus duros e deixar a liderança com Pérez Reprodução/Oracle/RBR

emoções habitualmente despertadas por corridas no circuito de rua de Baku não se fizeram presentes na edição deste domingo do GP do Azerbaijão.

Em um dia de domínio da Red Bull, Sergio Pérez, que já havia vencido a corrida sprint, terminou em primeiro lugar e liderou a terceira dobradinha da equipe em quatro etapas, com o companheiro Max Verstappen em segundo lugar



Os dois ultrapassaram o pole position Charles Leclerc ainda nas primeiras voltas, de forma muito parecida, com asa móvel e na reta.

Depois disso, o ferrarista não teve mais chances de se recuperar e terminou em terceiro. De qualquer forma, o resultado foi comemorado pela Ferrari, pois foi o primeiro pódio da escuderia neste ano.



Esta é a sexta vitória da carreira de Pérez, a quinta em um circuito de rua. No ano, foi a segunda, após triunfo na Arábia Saudita.

Segundo no Bahrein e quinto na Austrália, o mexicano chega aos 87 pontos com a soma das pontuações conquistadas na sprint e na corrida principal.

Assim, continua na vice-liderança, mas agora a apenas seis pontos de distância do companheiro Max Verstappen, que tem 93 e com quem trava uma batalha particular dentro da própria equipe. Fernando Alonso é o terceiro, com 60 pontos.

Top 10

O top 10 do GP do Azerbaijão teve, nesta ordem, Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Lance Stroll, George Russell, Lando Norris e Yuki Tsunoda. Russell conseguiu o tempo mais rápido na última volta, após parar para trocar os pneus justamente com esse objetivo e superar o tempo defendido por Verstappen.



Diferentemente do que ocorreu após a largada da corrida sprint, no sábado, quando George Russell passou Max Verstappen na curva 2 com uma manobra agressiva e irritou o holandês por tocá-lo, o início da prova deste domingo foi mais tranquilo.

Houve apenas um contato entre Piastri e Albon. O pole position Leclerc largou muito bem e se protegeu efetivamente da dupla da Red Bull que vinha logo atrás.



De qualquer forma, o monegasco da Ferrari não conseguiu resistir por muito tempo. Na volta 4, com o uso da asa móvel liberado, Verstappen estava pouco mais de 30 km/h mais rápido que Leclerc no momento em que conseguiu ultrapassá-lo, sem maiores dificuldades, na reta dos boxes.

O ferrarista viu a mesma cena se repetir na volta 9, dessa vez com Pérez como protagonista. Assim como o companheiro de Red Bull, o mexicano abriu a asa móvel na reta e deixou a Ferrari para trás.



Poucos depois das ultrapassagens, o safety car entrou na pista, pois De Vries passou reto na curva 6 e foi parar no muro, instantes após Verstappen parar para colocar pneus duros e deixar a liderança com Pérez.

Após a relargada, o mexicano se defendeu bem na ponta e Verstappen recuperou a segunda colocação que havia sido retomada por Leclerc. Já Carlos Sainz foi surpreendido por uma linda ultrapassagem de Fernando Alonso e entregou ao compatriota a quarta colocação.



Entre os representantes da Mercedes, a relargada foi ruim para George Russell, ultrapassado por Lance Stroll. Lewis Hamilton, por sua vez, se saiu melhor, passando pelo companheiro de equipe, que até se desculpou pelo desempenho ruim após a bandeira verde. "Foi uma relargada de m…", lamentou.



A partir daí, desenhou-se uma disputa entre os dois pilotos da Red Bull, que foram ganhando cada vez mais vantagem em relação a Charles Leclerc. O cenário era de pouca emoção, contrariando as expectativas para a corrida em um traçado que costuma oferecer excelentes disputas e possibilidades de ultrapassagens.



A briga que tinha mais potencial para esquentar era pela quinta posição, entre Sainz e Hamilton, mas o britânico não conseguiu alcançar o espanhol. Leclerc chegou a fazer a volta mais rápida na parte final da corrida, e nem isso foi o suficiente para diminuir a desvantagem para Verstappen e Pérez.

As últimas voltas serviram apenas para definir a volta mais rápida, que ficou com George Russell, responsável por desbancar Verstappen no último giro.

Confira o resultado do GP do Azerbaijão de Fórmula 1:

1º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1h32min42s436



(MEX/Red Bull), 2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 2s137



(HOL/Red Bull), 3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 21s217



(MON/Ferrari), 4º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) , a 22s024



(ESP/Aston Martin) 5º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari) , a 45s491



(ESP/Ferrari) 6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) , a 46s145



(ING/Mercedes) 7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) , a 51s617



(CAN/Aston Martin) 8º - George Russell (ING/Mercedes) , a 1min14s240



(ING/Mercedes) 9º - Lando Norris (ING/McLaren) , a 1min20s376



(ING/McLaren) 10º - Yuki Tsunoda (JAP/AlhpaTauri) , a 1min23s862



(JAP/AlhpaTauri) 11º - Oscar Piastri (AUS/McLaren ), a 1min26s501



(AUS/McLaren 12º - Alexander Albon (TAI/Williams) , a 1min28s623



(TAI/Williams) 13º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) , a 1min29s729



(DIN/Haas) 14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine) , a 1min31s332



(FRA/Alpine) 15º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1min37s794



(FRA/Alpine), 16º - Logan Sargeant (EUA/Williams) , a 1min40s943



(EUA/Williams) 17º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas) , a 1 volta



(ALE/Haas) 18º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1 volta

Não completaram a prova Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo) E Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri).

Assine o Correio do Estado