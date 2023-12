O clube francês buscará revelações na América do Sul, especialmente no Brasil, para período na Bélgica. - Club Brugge

Cercle Brugge, da Bélgica, deve contratar outros jogadores do futebol brasileiro além de Felipe Augusto, do Corinthians.

O QUE ACONTECEU

O Brugge é um clube satélite do Monaco (França) e está de olho em jovens atletas da Série A do Campeonato Brasileiro após contratar o centroavante Felipe Augusto por cerca de R$ 16 milhões.

Os proprietários do Monaco também comandam o Brugge e veem o clube belga como porta de entrada para jovens atletas na Europa. Felipe Augusto é visto com potencial, mas ainda "cru" para o Campeonato Francês.

O Brugge recebia jogadores pouco aproveitados do Monaco por empréstimo. Agora, com o brasileiro Thiago Scuro como CEO, a estratégia mudou. O clube francês buscará revelações na América do Sul, especialmente no Brasil, para período na Bélgica.

O Cercle Brugge deve contratar mais quatro ou cinco jovens jogadores do futebol sul-americano. Scuro comanda essa prospecção e tem vários atletas no radar.

O Brugge utilizará o caso de Felipe Augusto, que aceitou o projeto de se adaptar na Europa antes de atuar pelo Monaco, para convencer outros garotos. A prioridade é levar brasileiros.



Augusto Melo pede calma e promete anunciar reforços em breve

O presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, pediu paciência para os torcedores do Corinthians e afirmou que o clube irá anunciar reforços em breve. A entrevista foi dada ao programa "Seleção SporTV".

"Só que o torcedor corintiano tem que ter paciência, já já nós estaremos apresentando alguns atletas, mas o que nós queremos daqui pra frente: o Corinthians daqui pra frente será valorizado, não será como as gestões passadas, as negociações daqui pra frente, o interesse maior sempre será o do Corinthians", disse.

Augusto disse ser contra vender atletas de base recém-formados: "Ele tem que subir, tem que maturar, tem que jogar, tem que nos dar título para depois a gente conseguir uma grande venda (...) O Corinthians daqui pra frente sempre será mais valorizado, muitas notícias na imprensa de jogadores, conversando com alguns, mas eu recebo ofertas 24 horas".

Negociação de Moscardo com PSG: "Esse atleta, o contrato foi feito por essa gestão atual. Por que não se fez um aditivo? Por que não aumentou a multa dele, tanto interna quanto externa? Deveria ter feito uma multa maior, infelizmente nesta quarta-feira (20) a multa dele é baixa e a qualquer momento qualquer clube pode tirar.

O que eu sei é exatamente o que vocês sabem, aliás, muitas coisas eu sei pela mídia, deve estar aparecendo alguma coisa entre nesta quarta-feira (20) e nesta quinta-feira (21), que eles devem nos colocar a par. Eu sou completamente contra, esse modelo de gestão não está mais na nossa gestão (...) Não recebi até agora nenhuma proposta, fiquei sabendo pela imprensa".

Moscardo com a cabeça em outro lugar: "Conversei com ele esses dias, nós temos um plano de carreira para ele, para que ele possa se maturar ainda mais no Corinthians. O Corinthians é uma das maiores vitrines do mundo, tem uma seleção olímpica, já já uma seleção brasileira e ele pode se valorizar, no qual ele se valorizaria muito, propomos isso pra ele, mas é um garoto que parece que já está com a cabeça em outro lugar".

"ACABOU A FARRA"

Melo criticou a maneira como o Corinthians vinha sendo gerido: "O Corinthians não será mais intermediário de ninguém. Acabou a farra, o Corinthians vai ser dirigido do tamanho que ele merece, o Corinthians será dirigido a partir de agora como uma grade empresa, a nossa visibilidade é muito forte. O Corinthians não será mais intermediário de ninguém, de empresário, de quem quer que seja."

Maior torcida: O nosso poder de reação é muito forte, nós temos uma das torcidas mais consumidoras do país, uma das maiores torcidas do mundo e ela tem que ter um time do tamanho que ela merece.

Vitrine para jogador: "Robert Renan, um excelente atleta, formado em casa, um grande jogador, com um futuro muito promissor, foi oferecido por 6 meses, que isso interessa ao Corinthians? Nada! Vai ser vitrine novamente para o garoto dar um trampolim, para quem investir ter um valor maior. Nós só vamos aceitar daqui pra frente o que for do interesse do Corinthians. O Corinthians é a maior vitrine e por isso ele tem que ter o lucro maior".



