A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), se reuniu com os clubes participantes para definir o calendário do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024. O torneio estadual que começa no dia 21 de janeiro, terá o mesmo formato do ano passado com as eliminatórias em ida e volta. O campeão garante a vaga na Copa do Brasil. Copa Verde e Brasileirão Série D.

De acordo com o que foi assinado pelos times participantes da Série A, a competição terá dez clubes divididos em dois grupos na primeira fase, com jogos de ida e volta. As partidas serão entre si, dentro de suas respectivas chaves. Os quatro melhores colocados avançam para as quartas de final e os lanternas serão rebaixados para Série B.

Já nas quartas de finais, semifinal e a decisão são disputadas em confrontos eliminatórias em ida e volta.

Acompanhe abaixo como ficou cada grupo

Grupo A

Operário

Portuguesa

Náutico

Coxim

Grupo B

Aquidauanense

Corumbaense

Novo

Ivinhema

DAC

O campeão garante vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O vice tem somente vaga garantida na Copa do Brasil.