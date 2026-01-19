Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

COB anuncia delegação para Olimpíada de Inverno e Time Brasil bate recorde com 14 integrantes

É um aumento de 40% de representantes na última edição após o País mandar 10 representantes em Pequim-2022

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

19/01/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Brasil terá uma delegação recorde nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina de 2026, com início daqui três semanas. Além das esperanças Lucas Pinheiro Braathen e Nicole Silveira, a equipe nacional anunciado pelo Comité Olímpico do Brasil (COB) neste segunda-feira terá outros 12 integrantes.

Jamais na história a delegação brasileira contou com tantos atletas em uma Olimpíada de Inverno. Além dos 14 nomes anunciados, o Time Brasil ainda terá mais um reserva na disputa que vai de 6 a 22 de fevereiro. É um aumento de 40% de representantes na última edição após o País mandar 10 representantes em Pequim-2022. O recorde era de 13 em Sochi-2014

"Uma delegação recorde representa um marco importante para os esportes de inverno no Brasil. Ela é reflexo direto de mais estrutura, melhor organização e planejamento de longo prazo. Os esportes de inverno são uma parte fundamental do Movimento Olímpico, e o Brasil já se consolida como a terceira força das Américas e a principal da América do Sul nesse cenário", afirma Emílio Strapasson, Chefe de Missão do Time Brasil. "Este crescimento fortalece as modalidades de neve e gelo no país, amplia a visibilidade dos atletas e inspira novas gerações".

A maior esperança verde e amarela por pódio está no esqui alpino, onde há representantes desde 1992 e no qual o País será representado por Lucas Pinheiro Braathen, dono de quatro pódios na atual edição do circuito mundial, além de Christian Oliveira, Giovanni Ongaro e Alice Padilha.

Nicole Silveira disputará o skeleton, Eduarda Ribera, Bruna Moura e Manex Silva competirão no Esqui cross-country, Pat Burgener e Augustinho Teixeira, no Snowboard Halfpipe, enquanto Edson Bindilatti é o único confirmado no Bobsled, que terá mais três titulares e um reserva.

"O trabalho feito em 2025 com as confederações de gelo e neve na preparação para a última etapa classificatória para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, que se encerrou ontem (domingo), se mostrou proveitoso com a confirmação de que o Brasil conquistou o maior número de vagas de sua história no evento", frisa Jorge Bichara, consultor de esportes do Comitê Olímpico do Brasil.

O dirigente aposta em disputa em alto nível da delegação brasileira, que recebeu atenção especial do COB ao longo de toda a preparação com estrutura de excelência.

"Seguimos adiante na nossa entrega. Nossa tarefa é prover a todos estes atletas que estarão lá a melhor estrutura possível para que eles possam apresentar seu melhor desempenho. Será desafiador, os locais de competição são bastante espalhados", acrescenta Bichara.

As disputas serão em Bormio, Livigno, Tesero e Cortina d'Ampezzo, locais que ficam em montanhas diferentes e distantes. "É uma logística sensível, mas já temos tudo mapeado. Estamos confiantes que o nosso país poderá ter bons resultados na competição", completa.

futebol

Na estreia do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Operário vence o Pantanal

Partida que abriu o Estadual terminou em 3 a 0 para o Galo

18/01/2026 18h13

Compartilhar
Operário venceu o Pantanal por 3 a 0

Operário venceu o Pantanal por 3 a 0 Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

O jogo de abertura do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol terminou com vitória do Operário, que derrotou o Pantanal por 3 a 0. A partida foi realizada no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande.

O confronto foi a partida antecipada da sétima rodada, a pedido dos clubes, que vão disputar a Copa do Brasil.

O jogo começou às 16h (de MS). Logo no início do jogo, aos 13 minutos, João Lucas, do Pantanal, foi expulso do jogo ao fazer uma falta e receber o segundo cartão amarelo.

Com um jogador a mais, o Operário abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. O volante Jonas pegou rebote de fora da área e bateu no gol, sem chance de defesa para o goleiro Rhuan.

O Pantanal teve a chance de empatar aos 32 minutos, quando o Paulo Rangel sofreu falta na área e o juiz marcou pênalti. No entanto, o goleiro do Operário defendeu a cobrança.

Pouco tempo depois houve outro pênalti, desta vez para o Operário, aos 39 minutos. Luisinho cobrou e converteu, ampliando o placar para 2 a 0.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 minutos, o Operário aumentou ainda mais a vantagem, com o terceiro gol. Leonardo Bertelli recebeu livre na segunda trave após cruzamento na área e selou a vitória do Galo por 3 a 0.

Jonas, autor do primeiro gol, exaltou a equipe na vitória do clube. "Esse gol não é só meu.  Feliz pela estreia e agradecer o torcedor pela presença. Fomos superiores o jogo todo. Vencemos a primeira batalha", disse, ao Globo Esporte.

Bicampeão, o Operário busca o tricampeonato, enquanto o Pantanal SAF busca levantar a taça pela primeira vez. 

Após o jogo de abertura, a primeira rodada acontece no dia 24 de janeiro, com todos os jogos dos demais clubes.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

Confrontos da 1ª rodada

Data: 24/01 (sábado)

  • 15h – Bataguassu x Naviraiense – Estádio João de Souza
  • 16h – CRA x Costa Rica-MS – Estádio Noroeste
  • 16h – Pantanal x Águia Negra – Estádio Jacques da Luz
  • 18h – Corumbaense x Operário-MS – Estádio Arthur Marinho

Data: 25/01 (domingo)

  • 15h – Ivinhema x Dourados – Estádio Douradão

Lista de campeões

  • Operário-MS – 14
  • Comercial-MS – 9
  • Cene – 6
  • Águia Negra – 4
  • Ubiratan – 3
  • Serc – 2
  • Corumbaense – 2
  • Costa Rica-MS – 2
  • Naviraiense – 1
  • Ivinhema – 1
  • Nova Andradina – 1
  • Sete de Dourados – 1

Esporte

Operário e Pantanal abrem Campeonato Estadual neste domingo às 16h

O histórico de confronto entre os dois times desde 2023 costuma ser positivo para o Galo

18/01/2026 14h00

Compartilhar
Operário X Pantanal

Operário X Pantanal FOTO: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Operário e Pantanal abrem Campeonato Estadual neste domingo A disputa pelo título da 48ª edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa neste domingo (18), às 16h, com o Operário enfrentando o Pantanal. 

Bicampeão, o Operário busca o tricampeonato, enquanto o Pantanal SAF busca levantar a taça pela primeira vez. 

No total, dez times participam da disputa, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

O jogo de abertura acontece no estádio Jacques da Luz, que passou por uma série de melhorias, incluindo reforma dos vestiários, que serão personalizados por Operário e Pantanal para o jogo de hoje, climatização da cabine de imprensa, novos sanitários, troca dos bancos de reservas e ajustes no gramado.

Segundo o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, outras intervenções estão previstas, como a instalação de um sistema de irrigação permanente e melhorias na iluminação, reforçando a importância do estádio, atualmente o único disponível na Capital para jogos oficiais.

Operário e Pantanal

Entre as disputas dos clubes, o Operário costuma levar o melhor resultado, sendo sete jogos entre eles desde 2023 com apenas 1 vitória do Pantanal, três empates e três vitórias do Galo. 

Lista de confrontos desde 2023

Sul-Mato-Grossense 2024

  • Pantanal 1-1 Operário-MS - fase de grupos
  • Operário-MS 1-0 Pantanal - fase de grupos
  • Pantanal 2-3 Operário-MS - semifinal
  • Operário-MS 0-0 Pantanal - semifinal

Sul-Mato-Grossense 2025

  • Operário-MS 1-4 Pantanal - primeira fase
  • Operário-MS 2-2 Pantanal - semifinal
  • Pantanal 1-2 Operário-MS - semifinal

Disputa

O Estadual terá primeira fase classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

Confrontos da 1ª rodada

Data: 24/01 (sábado)

  • 15h – Bataguassu x Naviraiense – Estádio João de Souza
  • 16h – CRA x Costa Rica-MS – Estádio Noroeste
  • 16h – Pantanal x Águia Negra – Estádio Jacques da Luz
  • 18h – Corumbaense x Operário-MS – Estádio Arthur Marinho

Data: 25/01 (domingo)

  • 15h – Ivinhema x Dourados – Estádio Douradão

Lista de campeões

  • Operário-MS – 14
  • Comercial-MS – 9
  • Cene – 6
  • Águia Negra – 4
  • Ubiratan – 3
  • Serc – 2
  • Corumbaense – 2
  • Costa Rica-MS – 2
  • Naviraiense – 1
  • Ivinhema – 1
  • Nova Andradina – 1
  • Sete de Dourados – 1

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

2

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.

3

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras
EDUCAÇÃO

/ 16 horas

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras

4

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande
homicídio

/ 1 dia

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande

5

Ponte da Rota Bioceânica está a 128 metros de ligar Brasil e Paraguai
Economia

/ 1 dia

Ponte da Rota Bioceânica está a 128 metros de ligar Brasil e Paraguai

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?