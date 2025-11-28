Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Com 21 times, torneio estadual sub-11 acontece neste sábado em Campo Grande

Jogos acontecem nos campos da Arena 67, com a primeira fase começando às 8h e as fases decisivas disputadas no período da tarde

Alison Silva

Alison Silva

28/11/2025 - 23h00
Com 21 clubes, a 2ª do Festival de Futebol Amador Sub-11 tem a fase estadual neste sábado (29), em Campo Grande.

Os jogos acontecem nos campos da Arena 67, com a 1ª fase começando às 8h e as fases decisivas disputadas no período da tarde.

A competição foi ampliada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e faz parte da reformulação do calendário do futebol sul-mato-grossense. 

Na etapa da capital, disputada neste mês, classificaram-se: Náutico FC, União ABC, EC Flamengo, Operário FC e Grêmio Santo Antônio.

Compõem o certame: Ubiratan EC, CR Aquidauana, CE Aldeia Brejão, AA Gol Bonito, São Gabriel EC, Terenos EC/Falcões, Maracaju AC, Aquidauanense FC, CE Naviraiense, Seinter, Instituto Aefa, Comercial EC de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul FC, Ícaro FC, Ceart/Funcerb, FC do Porto e EC Águia Negra.

Os jogos desta etapa estão concentrados na Arena 67. Na parte da manhã acontece a primeira fase e no período da tarde os confrontos eliminatórios até a decisão.

Saiba*

Na primeira edição do torneio, disputado no Estádio Jacques da Luz, foram 14 clubes na disputa, sendo oito deles de Campo Grande e também times de Rio Brilhante, Água Clara, Anastácio, Aquidauana e Dourados. O campeão foi o FC Pantanal, ainda com o nome de AA Portuguesa, vencendo o Ubiratan na decisão por 2 a 1.

Esportes

Brasil perde para Portugal e fica fora do Mundial Sub-17

Agora seleção disputa medalha de bronze com a Itália

24/11/2025 23h00

Centroavante Dell não conseguiu marcar durante o tempo regulamentar

Centroavante Dell não conseguiu marcar durante o tempo regulamentar Foto: Nelson Terme / CBF

O Brasil ficou fora da final da decisão do Mundial Sub-17 de futebol masculino após ser derrotado por Portugal, por 6 a 5 nas disputas de pênaltis após um empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, em partida disputada no Estádio Aspire Zone, em Doha (Catar), na tarde desta segunda-feira (24).

Agora, a seleção brasileira jogará pelo bronze da competição, a partir das 9h30 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (27), diante da Itália. Já o selecionado de Portugal joga pelo título com a Áustria, na próxima quinta a partir das 13h.

Com a bola rolando, o Brasil teve uma boa atuação diante de Portugal, mas não conseguiu transformar em gols as oportunidades criadas. Com isso, a vaga teve que ser decidida nas penalidades máximas.

Na disputa de pênaltis, Dell, Tiago, Zé Lucas, Luís Pacheco e Gabriel Mec marcaram. Já Ruan Pablo e Angelo falharam.

Futebol

Neymar é preservado após sentir dores no joelho e desfalca o Santos diante do Internacional

O argentino Rollheiser deve ser seu substituto

23/11/2025 18h00

Neymar durante treino do Santos

Neymar durante treino do Santos Foto: Raul Baretta/Santos FC

Titular nos últimos três compromissos do Santos no Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Neymar não viajou para Porto Alegre com o grupo, neste domingo, e desfalcará a equipe da Baixada no duelo direto com o Internacional contra o rebaixamento, nesta segunda-feira, às 21h, no estádio Beira-Rio

O camisa 10 sentiu um desconforto no joelho esquerdo na partida diante do Mirassol, na quarta-feira, e será poupado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

O jogador atuou durante os 90 minutos na última rodada e marcou o gol do time alvinegro no empate por 1 a 1 na Vila Belmiro. O argentino Rollheiser deve ser seu substituto.

Assim, a expectativa é de que o astro do Santos esteja à disposição para ajudar a equipe pontuar diante do rebaixado Sport, na sexta-feira, na Vila Belmiro.

O conjunto santista ocupa a 16ª posição na tabela do Brasileiro, com 37 pontos, e torce contra o Vitória (36), que visita o time do Recife, neste domingo, para não entrar em campo na zona da degola e ainda mais pressionado.

A delegação do Santos viajou neste domingo para Porto Alegre, onde realizará o último treino antes do confronto direto com o Internacional, que soma 40 pontos e ocupa a posição imediatamente à frente na tabela, o 15º posto.

Depois dos dois compromissos desta semana, a equipe alvinegra fecha sua participação no Brasileiro contra Juventude, fora, e Cruzeiro, em casa.

