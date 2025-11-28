Com 21 times, torneio estadual sub-11 acontece neste sábado em Campo Grande

Náutico e Ceart estão na disputa do Festival Sub-11 em Campo Grande - (Foto: Rodrigo Moreira/FFMS)

Com 21 clubes, a 2ª do Festival de Futebol Amador Sub-11 tem a fase estadual neste sábado (29), em Campo Grande.

Os jogos acontecem nos campos da Arena 67, com a 1ª fase começando às 8h e as fases decisivas disputadas no período da tarde.

A competição foi ampliada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e faz parte da reformulação do calendário do futebol sul-mato-grossense.

Na etapa da capital, disputada neste mês, classificaram-se: Náutico FC, União ABC, EC Flamengo, Operário FC e Grêmio Santo Antônio.

Compõem o certame: Ubiratan EC, CR Aquidauana, CE Aldeia Brejão, AA Gol Bonito, São Gabriel EC, Terenos EC/Falcões, Maracaju AC, Aquidauanense FC, CE Naviraiense, Seinter, Instituto Aefa, Comercial EC de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul FC, Ícaro FC, Ceart/Funcerb, FC do Porto e EC Águia Negra.

Os jogos desta etapa estão concentrados na Arena 67. Na parte da manhã acontece a primeira fase e no período da tarde os confrontos eliminatórios até a decisão.

Saiba*

Na primeira edição do torneio, disputado no Estádio Jacques da Luz, foram 14 clubes na disputa, sendo oito deles de Campo Grande e também times de Rio Brilhante, Água Clara, Anastácio, Aquidauana e Dourados. O campeão foi o FC Pantanal, ainda com o nome de AA Portuguesa, vencendo o Ubiratan na decisão por 2 a 1.

