Com 8 mil pedidos, Bolsa Atleta bate recorde de inscrições

CARIOCÃO

O Rubro-Negro foi a campo com jogadores considerados reservas e outros do sub-20. O time principal permaneceu no Rio de Janeiro para seguir a preparação para a Recopa Sul-Americana.

Em jogo que passou longe do ritmo agitado do Carnaval, o Flamengo venceu o Resende por 2 a 0, neste sábado (18), em Volta Redonda, e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Carioca.

O triunfo foi construído com um gol de Matheus Gonçalves, de 17 anos, e de André, de 20. Os dois entraram no segundo tempo do duelo.

O primeiro duelo com o Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana, será na terça-feira, em Guayaquil.

A volta será no dia 28, no Maracanã. Com o placar, a equipe de Vítor Pereira foi a 20 pontos, enquanto o Resende permaneceu com quatro, e vive situação complicada na competição.

JOGO

O primeiro tempo foi de pouca emoção. O Resende adotou uma postura mais fechada na defesa e apostou nas saídas em velocidade, mas não conseguia encaixar os avanços.

O Fla, por outro lado, tinha a posse, mas apresentava dificuldades para achar espaços e não mostrava criatividade. Em certo momento, o duelo ficou "preso" entre as intermediárias e com os times errando bastante. Ao fim da etapa inicial, algumas vaias puderam ser ouvidas na arquibancada.

O Rubro-Negro voltou um pouco melhor do intervalo e com uma presença maior próxima à área do Resende. Sargentim, então, fez alterações no time para tentar evitar os avanços e, com sangue novo, pudesse chegar à frente.

O time da Gávea abriu o placar com Matheus Gonçalves, que entrou bem. Depois, ampliou com André, que também entrou após o intervalo, e conseguiu manter o ritmo para garantir os três pontos.