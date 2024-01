O Operário Futebol Clube apresentou na noite de ontem (9), o elenco completo para a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense e a Copa do Brasil. O evento aconteceu no Bar Temático Barolé Bar,onde os torcedores tiveram os primeiros contatos com os jogadores contratados.

O grupo contará com 24 atletas, onde 90% deles estão em Mato Grosso do Sul pela primeira vez.

Uma dessas novidades é o venezuelano Yuxer McAllyster, de 29 anos. O meio-campista que jogava pelo Zamora (VEN), ano passado, já passou pelo Universidad Central de Venezuela (UCV), Lala Fútbol Club (VEN) e Boyacá Chicó (VEN) e jogará no Brasil pela primeira vez em sua carreira.

McAllysterc pelo Zamora, disputou a fase preliminar da Copa Libertadores, mas a equipe venezuelana acabou sendo eliminada pelo Boston River (URU).

“Estamos confiantes no talento desta temporada. A diretoria está comprometida em proporcionar aos torcedores do Galo motivos para celebrar cada vitória da equipe”, relatou o presidente do Operário, Nelson Antônio da Silva, mostrando confiança na temporada.

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o goleiro Elisson expressou comprometimento nesta temporada. "Estamos empenhados em dar o nosso melhor nas competições. Podem esperar muito trabalho, dedicação e raça da nossa parte".

Outro que mostrou foco total nas competições deste ano, o técnico Leocir Dall'Astra, que chegou a comandar a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro da Série D, no ano passado, afirmou que a equipe entrará no Estadual em busca do título. “É uma honra iniciar esse trabalho junto aos jogadores, comissão técnica, diretoria e, principalmente, vocês, torcedores. Podem ter certeza de que teremos um time guerreiro, que luta os 90 minutos e honra essa camisa. Vamos trabalhar incansavelmente para trazer o título para casa", disse.



O Operário já iniciou os treinamentos de preparação para a estreia do Campeonato Estadual. O Galo de Campo Grande estreia contra o Coxim AC, no próximo dia 24 de janeiro, no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande.

O Operário se encontra no grupo A, junto com AA Portuguesa, Náutico FC, ambos de Campo Grande, e o atual campeão, Costa Rica EC.

Na Copa do Brasil, o Galo joga dia 21 ou 28 de fevereiro, mas a CBF ainda não realizou o sorteio do adversário