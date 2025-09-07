Com atleta de MS no time, Brasil conquista bronze no Mundial de Vôlei - Divulgação

A seleção brasileira de vôlei garantiu uma vaga no pódio no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino neste domingo (7).

A sul-mato-grossense Lorena Viezel entrou em quadra e participou da competição e ajudou o time à vitória.

Disputado em Bangkok, na Tailândia, a seleção levou a melhor em cima do Japão e conquistou o terceiro lugar na disputa por 3 sets a 2, com os placares 25/12, 25/17, 19/25, 27/29 e 18/16.

As brasileiras começaram a partida com folga, abrindo 2 sets a 0 no placar. Mas o japão reagiu e levou o jogo até o tie-break.

Durante todo o primeiro set, o Brasil dominou a partida, abrindo uma diferença de 13 pontos sobre as japonesas, destacando os bloqueios liderados pela Júlia Kudiess. O jogo ruim das adversárias permitiu que as brasileiras se desenvolvessem bem, levando o set em poucos minutos por 25 a 12.

O destaque do jogo foi a ponteira Gabi, que fez 35 pontos no jogo, especialmente no segundo set, mesmo com uma pequena reação das japonesas. Mesmo com poucos pontos de diferença durante os primeiros momentos do set, o Brasil voltou a abrir vantagem e fechou o set em 25 a 17.

O terceiro set foi bem diferente dos anteriores, com o Japão alcançando 11 pontos contra 3 do Brasil. A atuação tímida das japonesas deu lugar a uma agressividade ofensiva, rendendo 17 pontos de ataque. Mesmo reagindo e buscando uma diferença menor, o Brasil não conseguiu vencer as asiáticas, que fecharam em 25 e 19.

A seleção verde e amarela tentou chegar mais agressiva no quarto set, abrindo 5 a 0. Mas levaram virada e precisaram correr para alcançar o Japão, que levou a disputa no match point, por 29 a 27.

O tie-break foi acirrado, com as equipes em duelo ponto a ponto. Com forte atuação de Gabi, o Brasil levou a melhor, fechando o último placar em 18 a 16 no match point.

Ainda na manhã de hoje, Turquia e Itália disputaram a final da disputa mundial. A seleção italiana levou a melhor, conquistando, pela segunda vez, o título no Campeonato.

Lorena Viezel

Natural de Ponta Porã, a 312 quilômetros da Capital, Lorena Giovana Viezel, de 26 anos, vem se destacando na seleção de Zé Roberto, jogando na posição central. Foi medalhista de prata na Liga das Nações em julho junto com a seleção brasileira.

Também contribuiu nos jogos Pan-Americanos do Chile em 2023, onde o Brasil levou o vice-campeonato.

Atualmente, Lorena joga no Clube de Regatas do Flamengo e, na Superliga, atualmente é a sexta melhor atleta em bloqueios e ataques eficientes.

Em 2024, foi campeã da Copa do Brasil de vôlei feminino pelo Praia Clube.

Lorena Viezel é natural de Ponta Porã - MS



