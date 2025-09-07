Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Com atleta de MS no time, Brasil conquista bronze no Mundial de Vôlei

A seleção venceu por 3 sets a 2 em uma disputa acirrada e destaque para a jogadora Gabi

Karina Varjão

Karina Varjão

07/09/2025 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A seleção brasileira de vôlei garantiu uma vaga no pódio no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino neste domingo (7). 

A sul-mato-grossense Lorena Viezel entrou em quadra e participou da competição e ajudou o time à vitória. 

Disputado em Bangkok, na Tailândia, a seleção levou a melhor em cima do Japão e conquistou o terceiro lugar na disputa por 3 sets a 2, com os placares 25/12, 25/17, 19/25, 27/29 e 18/16.

As brasileiras começaram a partida com folga, abrindo 2 sets a 0 no placar. Mas o japão reagiu e levou o jogo até o tie-break. 

Durante todo o primeiro set, o Brasil dominou a partida, abrindo uma diferença de 13 pontos sobre as japonesas, destacando os bloqueios liderados pela Júlia Kudiess. O jogo ruim das adversárias permitiu que as brasileiras se desenvolvessem bem, levando o set em poucos minutos por 25 a 12. 

O destaque do jogo foi a ponteira Gabi, que fez 35 pontos no jogo, especialmente no segundo set, mesmo com uma pequena reação das japonesas. Mesmo com poucos pontos de diferença durante os primeiros momentos do set, o Brasil voltou a abrir vantagem e fechou o set em 25 a 17. 

O terceiro set foi bem diferente dos anteriores, com o Japão alcançando 11 pontos contra 3 do Brasil. A atuação tímida das japonesas deu lugar a uma agressividade ofensiva, rendendo 17 pontos de ataque. Mesmo reagindo e buscando uma diferença menor, o Brasil não conseguiu vencer as asiáticas, que fecharam em 25 e 19. 

A seleção verde e amarela tentou chegar mais agressiva no quarto set, abrindo 5 a 0. Mas levaram virada e precisaram correr para alcançar o Japão, que levou a disputa no match point, por 29 a 27. 

O tie-break foi acirrado, com as equipes em duelo ponto a ponto. Com forte atuação de Gabi, o Brasil levou a melhor, fechando o último placar em 18 a 16 no match point. 

Ainda na manhã de hoje, Turquia e Itália disputaram a final da disputa mundial. A seleção italiana levou a melhor, conquistando, pela segunda vez, o título no Campeonato. 

Lorena Viezel

Natural de Ponta Porã, a 312 quilômetros da Capital, Lorena Giovana Viezel, de 26 anos, vem se destacando na seleção de Zé Roberto, jogando na posição central. Foi medalhista de prata na Liga das Nações em julho junto com a seleção brasileira. 

Também contribuiu nos jogos Pan-Americanos do Chile em 2023, onde o Brasil levou o vice-campeonato. 

Atualmente, Lorena joga no Clube de Regatas do Flamengo e, na Superliga, atualmente é a sexta melhor atleta em bloqueios e ataques eficientes. 

Em 2024, foi campeã da Copa do Brasil de vôlei feminino pelo Praia Clube. 

Lorena Viezel é natural de Ponta Porã - MS 


 

3 a 0

Paquetá celebra 'futebol leve' e Luiz Henrique exalta 'alegria' na seleção

O primeiro marcou segundos após entrar em campo e o outro fez duas jogadas que resultaram em gols do Brasil contra o Chile

05/09/2025 07h23

Compartilhar
Lucas Paquetá entrou na segunda etapa e marcou o segundo gol brasileiro assim que entrou em campo

Lucas Paquetá entrou na segunda etapa e marcou o segundo gol brasileiro assim que entrou em campo

Continue Lendo...

Lucas Paquetá e Luiz Henrique foram as duas boas notícias para Carlo Ancelotti na seleção brasileira nesta quinta-feira. O treinador admitiu que gostaria de conhecer presencialmente o futebol do meia e também foi apresentado à irreverência do atacante.

A dupla saiu do banco no segundo tempo diante do Chile para transformar um placar apertado em grande vitória por 3 a 0. Satisfeitos e felizes, celebraram de maneira distinta após o apito final.

Depois de passar um bom tempo sob investigação por possível envolvimento em manipulação de jogos, Lucas Paquetá foi absolvido na Inglaterra e premiado com a convocação à seleção após um tempo de ausência para 'trabalhar a mente' e se defender Entrou e deixou sua marca, o segundo gol no Maracanã, onde surgiu defendendo o Flamengo.

"Cara, acho que é uma sensação única que eu pude sentir hoje. Acho que estava escrito, voltar ao Maracanã, que é a minha casa. Poder marcar e voltar a ajudar a seleção. Muito feliz depois de tudo que passei, que suportei nesses últimos dois anos. Agora finalmente posso jogar meu futebol leve e espero ajudar muito a seleção", disse, ao SporTV.

O meia explicou o sentimento de alívio após ser absolvido. "Tive uma obra completa de Deus na minha vida, ele que me escutou quando chorei, quanto tive medo, a mim, a minha mulher e meus filhos, e me suportou e me transformou. Estava escrito essa obra completa de volta à seleção no Maracanã com gol e quero dedicar à minha mulher e meus filhos", disse, aliviado e feliz.

Sobre Ancelotti, foi só elogios. "É um grande mister. Um privilegio jogar com ele e espero dar meu melhor e estarei sempre disponível", afirmou. Também agradeceu a Luiz Henrique pelo passe para o gol. "Quando ele jogou por cima, tinha um defensor chegando e só pensei em tocar na bola e mandar para o gol. Ele entrou muito bem, fez duas jogadas de gols, com 90% dele. E eu disse que continue que o seu vai sair. Espero que no próximo saia o dele."

Sorridente e satisfeito após modificar a partida com duas assistências e muito trabalho aos defensores chilenos, Luiz Henrique era outro jogador radiante ainda no gramado do Maracanã

"Essa hora (que foi chamado para entrar) eu pensei: 'tenho de ser o Luiz Henrique que saiu de Petrópolis, onde eu jogava com amigos, leve, solto'", disse. "E também no hotel, me ajoelhei e pedi a Deus que pudesse ser o Luiz Henrique de Carangola (município de Petrópolis), que jogasse feliz e ajudasse companheiros e também jogasse para minha família, toda no Maracanã me apoiando. Graças a Deus deu tudo certo. Agora é continuar com essa pegada, e é isso. Só queria ser o jogador de Carangola, não quero perder minha alegria de jogar nunca, sou apaixonado e deu tudo certo. Quando jogo com alegria tudo dá certo."


 

brasil

Governo Lula quer 'resgatar' camisa da seleção no 7 de Setembro

Governo federal divulgou vídeo que estimula a população a vestir a camisa amarela da seleção brasileira durante as celebrações do feriado

04/09/2025 22h00

Compartilhar
Animação da camisa do Brasil

Animação da camisa do Brasil

Continue Lendo...

O governo federal divulgou nesta quarta-feira, 3, um vídeo que estimula a população a vestir a camisa amarela da seleção brasileira durante as celebrações do 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil.

Na peça de divulgação, a camisa "ganha vida" e comemora ter sido retirada da gaveta. "Voltei, Brasil. Que saudade, meu povo!", diz uma animação da blusa, que nos últimos anos ficou marcada como símbolo em manifestações bolsonaristas. A "amarelinha" se apresenta como "meio amarrotada" e com "cheiro de guardado".

Em outro trecho, a peça menciona a aproximação do 7 de Setembro: "Não tem jogo, mas tem Brasil em campo. E eu já sou a roupa de ir, né?". "Todo dia é dia de exaltar o Brasilzão e exaltar a nossa soberania."

A postagem faz parte da nova campanha publicitária do governo Lula, que tem como conceito a ideia de "Brasil Soberano". A mensagem é também o lema da cerimônia do Dia da Independência.

O desfile oficial do feriado ocorre em Brasília no próximo domingo, 7, e terá três temas principais, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom): a defesa da soberania nacional, a COP-30 e o Novo PAC.

O novo posicionamento do governo vem após pesquisas apontarem uma boa avaliação da gestão diante da crise causada pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, entre outras retaliações articuladas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) parar tentar travar seu julgamento por golpe de Estado.

Desde o começo das sanções, como a cassação de vistos de autoridades nacionais e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, o PT tem denunciado tentativas de intervenção estrangeira e usado o cenário para promover campanhas como a "Brasil Soberano". O slogan do governo passou de "União e Reconstrução" para "Do lado do povo brasileiro".

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 10 horas

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 6 horas

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Adriane Lopes exonera secretária de saúde em Campo Grande
Caiu!

/ 1 dia

Adriane Lopes exonera secretária de saúde em Campo Grande

4

Resultado da Lotofácil da Independência de hoje, concurso 3480, sábado (06/09)
loteria

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil da Independência de hoje, concurso 3480, sábado (06/09)

5

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado
ninho vazio

/ 2 dias

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?