Com Brasil em quinto, site faz ranking de favoritos para a Copa do Mundo de 2026; veja lista

O Mundial contará com 48 participantes. 42 seleções já estão confirmadas

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

04/12/2025 - 23h00
O site "The Athletic" montou um ranking com as possíveis colocações das seleções na Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O Mundial contará com 48 participantes. 42 seleções já estão confirmadas. As seis vagas restantes serão preenchidas com equipes que disputarão as repescagens em março do próximo ano.

Atual campeã mundial, a Argentina ocupa a primeira posição do ranking. A Espanha aparece em segundo, enquanto a França completa o pódio. O Brasil foi colocado no quinto lugar, atrás da Inglaterra.

No atual ranking da Fifa, o Brasil também é o quinto colocado. Favorita para conquistar o Mundial segundo o "The Athletic", a Argentina é a segunda posicionada no ranking da Fifa. A Espanha lidera.

A lista divulgada considerou 64 seleções, uma vez que incluiu as equipes que estão na repescagem europeia e na repescagem mundial O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira, em Washington.

VEJA O RANKING DO THE ATHLETIC:

1º Argentina

2º Espanha

3º França

4º Inglaterra

5º Brasil

6º Holanda

7º Portugal

8º Alemanha

9º Marrocos

10º Colômbia

11º Croácia

12º Uruguai

13º Bélgica

14º Egito

15º Senegal

16º Equador

17º Coreia do Sul

18º Noruega

19º Costa do Marfim

20º Japão

21º México

22º Itália

23º Suíça

24º Gana

25º Estados Unidos

26º Austrália

27º Áustria

28º Argélia

29º Dinamarca

30º Irã

31º Paraguai

32º Canadá

33º Arábia Saudita

34º Turquia

35º Polônia

36º Panamá

37º País de Gales

38º Escócia

39º Tunísia

40º Suécia

41º Irlanda

42º Catar

43º República Checa

44º África do Sul

45º Nova Zelândia

46º Jordânia

47º Bolívia

48º Eslováquia

49º Bósnia e Herzegovina

50º RD Congo

51º Ucrânia

52º Romênia

53º Jamaica

54º Cabo Verde

55º Uzbequistão

56º Irlanda do Norte

57º Albânia

58º Iraque

59º Macedônia do Norte

60º Curaçao

61º Kosovo

62º Haiti

63º Suriname

64º Nova Caledônia

Esportes

Piastri lamenta erro no GP do Catar: 'Não era para ser este resultado'

Piloto australiano foi questionado se arrependia de não ter aproveitado a bandeira amarela

30/11/2025 23h00

Foto: Divulgação/McLaren

O piloto australiano Oscar Piastri tinha tudo para completar um final de semana perfeito no circuito de Lusail neste domingo (30). Após a pole position e a vitória na corrida sprint e uma nova pole na prova principal, o australiano liderava o GP do Catar quando na sétima volta uma decisão da McLaren colocou tudo a perder.

A escuderia, já campeã do certame com ampla antecedência do Mundial de Construtores, não aproveitou a entrada do safety car para ir aos boxes e fazer a primeira de duas trocas de pneus na prova. Piastri e seu companheiro de equipe, Lando Norris, foram os únicos que permaneceram na pista, decisão que se mostrou muito equivocada. Piastri terminou na segunda colocação, atrás de Max Verstappen, da Red Bull, e viu o tetracampeão ultrapassá-lo na classificação.

"Realmente não acertamos a estratégia. Pilotei o mais rápido que pude. Não tinha mais o que eu pudesse fazer. Tentei o melhor, mas não era para ser este resultado", afirmou ele, que tem 392 contra 396 de Verstappen e 408 de Norris, que chegou em quarto lugar.

Ele foi questionado se arrependia de não ter aproveitado a bandeira amarela. "Depois do que aconteceu, obviamente deveríamos ter parado. Mas vamos discutir internamente", declarou ele, que depende de uma combinação de resultados em Abu Dabi no domingo para conquistar seu primeiro título da F-1.

"Não foi de todo ruim. Foi um fim de semana muito bom, mas é difícil de engolir um resultado como esse", afirmou o piloto da McLaren.

Com Estadão Conteúdo*

Esportes

Chelsea se segura com um a menos e empata com o Arsenal em clássico tenso

Chelsea, de Enzo Maresca, teve interrompida uma sequência de três vitórias na Premier League

30/11/2025 22h00

Foto: Divulgação

O aguardado clássico londrino entre Chelsea e Arsenal, disputado neste domingo (30), no estádio Stamford Bridge, terminou empatado por 1 a 1, resultado que ficou de bom tamanho para os dois lados, já que os anfitriões jogaram com um a menos desde o primeiro tempo e os visitantes mantiveram a longa invencibilidade na temporada e uma tranquila vantagem na ponta da tabela.

O resultado levou o conjunto comandado por Mikel Arteta a 30 pontos no topo da Premier League, cinco à frente do Manchester City, e dez partidas invictas na competição, com sete vitórias e três empates - são 17 jogos de invencibilidade na temporada, considerando todas as competições, desde a derrota para o Liverpool na terceira rodada do campeonato nacional.

O Chelsea, de Enzo Maresca, teve interrompida uma sequência de três vitórias na Premier League e caiu para a terceira posição, com 24 pontos, um a menos que o City. O resultado, porém, não pode ser lamentado, já que o time da casa atuou com dez em campo desde os 38 minutos do primeiro tempo.

Vindo de vitórias imponentes na Champions League, Chelsea e Arsenal fizeram um jogo tenso - foram cinco cartões amarelos e um vermelho só no primeiro tempo. Com um setor ofensivo rápido, formado por Pedro Neto, Enzo Fernández, Estêvão e João Pedro, o time azul manteve o líder recuado no campo de defesa durante praticamente todo o primeiro tempo, mas o goleiro David Raya só trabalhou em tiro frontal de Enzo - Estêvão tentou duas finalizações, mas mandou a bola longe do gol.

A situação mudou aos 37 minutos, quando Caicedo pisou no tornozelo de Merino e foi expulso. A partir daí, o Arsenal avançou e Gabriel Martinelli teve a melhor chance de abrir o placar na etapa inicial, mas Sánchez buscou uma bola certeira do brasileiro no seu canto direito.

Estêvão e João Pedro foram sacados por Enzo Maresca no início do segundo tempo, cedendo lugares a Garnacho e Delap, mas coube a um zagueiro que tirou o zero do placar. Logo aos 2 minutos, Reece James cobrou escanteio na primeira trave e Chalobah marcou de cabeça para os anfitriões.

Com um a mais em campo, Mikel Arteta colocou seu time à frente, já sem Martinelli, em busca do empate, que veio aos 13 minutos. Saka cruzou na medida para Merino, livre na pequena área, cabecear sem chances para Sánchez. A partida ficou aberta, com os visitantes pressionando em busca da virada, enquanto o conjunto azul tentava surpreender nos contragolpes.

Relacionado pela primeira vez desde que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo há quase um ano, em 12 de janeiro, Gabriel Jesus não chegou a ser acionado por Arteta, e viu do banco o Arsenal agredir no campo de ataque em busca da virada nos acréscimos, sem sucesso.

*Com informações de Estadão Conteúdo 

Confira os resultados deste domingo na Premier League:

Crystal Palace 1 x 2 Manchester United

Aston Villa 1 x 0 Wolverhampton

Nottingham Forest 0 x 2 Brighton

West Ham 0 x 2 Liverpool

Chelsea 1 x 1 Arsenal

