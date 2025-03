Com estreia em MS, Copa Truck terá três mulheres no grid em 2025

Esportes

Clube tem reclamado bastante da arbitragem da La Liga nas últimas rodadas; confira

Real Madrid entra em conflito com arbitragem e protesta formalmente contra LaLiga Federação Espanhola responde ao clube da capital com nota oficial

O Real Madrid, um dos clubes mais prestigiados do futebol mundial, tem demonstrado crescente insatisfação com a arbitragem da La Liga. No início de fevereiro, o clube enviou uma carta formal à Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para protestar contra decisões recentes. A seguir, entenda mais sobre o posicionamento da equipe merengue.

Protesto e insatisfação

O estopim para a manifestação do Real Madrid foi a arbitragem da partida contra o Espanyol, realizada no dia 1º de fevereiro de 2025, pela 22ª rodada da La Liga. O jogo, disputado em Barcelona, terminou com vitória do time da casa por 1 a 0.

Na visão do clube madrilenho, dois lances foram decisivos. Aos 21 minutos do primeiro tempo, o brasileiro Vinicius Junior marcou um gol, que foi anulado devido a uma suposta falta de Kylian Mbappé no lance.

“O escândalo gerado por esta partida voltou a ter repercussão global, com a imprensa internacional denunciando o uso tendencioso do VAR na Espanha e a falta de credibilidade da arbitragem espanhola”, afirma o documento enviado pelo Real Madrid.

Já no segundo tempo, aos 15 minutos, Mbappé sofreu uma entrada dura do lateral Carlos Romero, que recebeu apenas um cartão amarelo. O VAR não foi consultado para reavaliar o lance, e Romero, ironicamente, foi o autor do único gol da partida.

Resposta da Federação Espanhola

A Federação Espanhola rapidamente respondeu às acusações com uma nota oficial:

“A Real Federação Espanhola de Futebol reafirma seu compromisso com a transparência, a imparcialidade e a melhoria constante dos mecanismos de arbitragem, pilares fundamentais para garantir o desenvolvimento e a integridade de nossas competições. Lamentamos profundamente o tom e a gravidade das acusações que colocam em questão a integridade dos órgãos de arbitragem e o funcionamento da competição como um todo.

Entendemos que, no desenvolvimento do futebol profissional, pode haver discrepâncias em relação a certas decisões, mas confiamos que todas as partes agirão com a responsabilidade e o respeito que o mais alto nível do nosso esporte exige.”

O presidente da La Liga, Javier Tebas, também utilizou suas redes sociais para rebater o Real Madrid:

“O que realmente chama a atenção é que, em uma reunião da La Liga em 19 de abril de 2023, debatemos e até votamos sobre essa mudança na arbitragem, e o Real Madrid se opôs, parecendo morno e sem propor soluções. Poderia ter algo a ver com o fato de que, naquela época, Rubiales era o presidente da RFEF e Florentino Pérez era membro do Conselho de Administração da RFEF?.”

Preferência de Ancelotti

Antes de um confronto da Champions League contra o Manchester City, o técnico Carlo Ancelotti reforçou a polêmica ao afirmar que prefere a arbitragem europeia à espanhola, declaração que repercutiu mundialmente.

“Na Europa há menos polémicas e intervenções, são feitas apenas quando é necessário. Na Champions apitam os melhores árbitros de cada país, a qualidade é muito alta”.

O Real Madrid segue disputando o título da La Liga ponto a ponto com seus rivais Barcelona e Atlético de Madrid. Com o campeonato chegando à reta final, cada decisão de arbitragem pode ser crucial para a definição do campeão.