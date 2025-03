Com estreia em MS, Copa Truck terá três mulheres no grid

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com a estreia da temporada marcada para os dias 22 e 23 no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, pela primeira vez na história o grid da temporada da Copa Truck terá três mulheres na categoria, que conta com 40 caminhões inscrito na temporada deste ano.

Na tarde de ontem, Thaline Chicoski foi confirmada no segundo caminhão da equipe DMais Motorsport e se une a Debora Rodrigues, pioneira nas corridas de caminhões, e Bia Figueiredo, atual campeã da Super Truck Elite, classe que Thaline integrará neste ano.

Na Capital, serão seis corridas divididas em dois dias, sendo quatro no domingo. No sábado, ocorrem as primeiras provas da Copa Hyundai HB20 e da Nascar Brasil, enquanto no dia seguinte rolam as duas provas da Copa Truck e as baterias complementares da Nascar e da Copa HB20.

“É o fruto de um objetivo que tracei a vida toda, desde que entrei no kart, que era chegar em uma categoria de alto nível do nosso automobilismo”, comemorou Thaline.

Destaque da classe principal, a Super Truck Pro, Biaelatou ter conversado muito com Thaline e a auxiliado em sua escolha.

“Tenho falado com ela já há algum tempo sobre a [Copa] Truck. Acredito que ela fez a escolha certa, pois a Truck é uma das três categorias onde você pode ser profissional. Estou feliz, pois sei da batalha dela,

da caminhada dela nesses anos, e ela vai entrar em uma categoria de destaque que é a Super Truck Elite”, frisou.

Além de Thaline, Nicolas Giaffone, Arthur Scherer, Alberto Cattucci e Mauricio Arias também estreiam na Copa Truck 2025 e ampliam a renovação do grid da categoria.

No caso dos brutos, as largadas estão marcadas para ocorrerem a partir das 11h10min (horário de Mato Grosso do Sul), com transmissão ao vivo da Band, do SporTV e de canais de streaming – Copa Truck, Parc Fermé, Catve, Esporte na Band e HighSpeed no YouTube.

A sessão que define o grid de largada e os pole positions das categorias Pro e Super ocorrem a partir das 13h (horário de MS) do sábado, com transmissão do canal oficial da Copa Truck. Já a quinta e a sexta-feira estão reservadas para os treinos.

Saiba

São cinco modalidades de ingressos, a partir de R$ 25, que podem ser adquiridos via on-line até o dia 21.

As bilheterias físicas funcionarão apenas no sábado e no domingo do evento. As atividades ocorrem entre 8h e 17h em ambos os dias, com a visitação aos boxes sendo realizada apenas no domingo.

