Com ex-craque do Brasileirão no ataque, CR Aquidauana estreia no futebol este ano

Com sua origem na canoagem, o Clube de Regatas Aquidauana estreia no futebol em 2025 e tentará recolocar a cidade na primeira divisão do sul-mato–grossense, e conta com a presença de um jogador que já foi eleito o melhor jogador do Brasileirão no elenco.

Aos 36 anos, Walter, que ficou conhecido em território nacional por ser um artilheiro nato mesmo acima do peso, foi anunciado pelo CRA, na última quinta-feira (31), como o primeiro reforço do clube para a disputa da Série B.

Revelado pelo Internacional em 2009, o jogador acumula passagens inúmeros times conhecidos, como Porto-POR, Cruzeiro, Fluminense, Athletico Paranaense e Vitória-BA. Porém, foi no Goiás que o atacante viveu seu auge, onde chegou em junho de 2012 por empréstimo.

Naquele mesmo ano, levantou a taça da Série B do Brasileiro, terminando a competição como artilheiro do time esmeraldino, com 16 gols. Com interesse de ambos, o contrato de empréstimo foi renovado até o final da temporada de 2013, ano que seria mágico para Walter.

Mesmo com 118 kg e 1,78 m de altura, o atacante foi campeão goiano daquele ano, sendo vice-artilheiro do torneio, com 11 gols, e balançaria a rede mais 13 vezes no Brasileirão, que o Goiás terminou na 6ª colocação, a apenas dois pontos da zona de classificação para a Libertadores.

Sem acordo para conseguir permanecer no clube esmeraldino, se transferiu ao Fluminense na temporada seguinte, novamente por empréstimo de duas temporadas. Nos anos posteriores, teria mais duas passagens pelo Goiás, ambas sem o mesmo sucesso conquistado na primeira.

Antes de assinar com o CR Aquidauana, Walter estava no Tupy de Jussara-GO, e marcou dois gols em cinco jogos. Hoje com 93 kg e visivelmente mais preparado fisicamente, o jogador disse que “mudou de vida” após se sentir envergonhado com um vídeo seu gravado enquanto estava no Rolim de Moura, de Rondônia, onde chegou a pesar 138 kg no ano passado.

Wellington Moresco, gerente de futebol do clube sul-mato-grossense, disse que o atacante foi contratado com base em diversos aspectos, principalmente a determinação de Walter em seguir atuando em alto nível e com profissionalismo.

“Acreditamos no potencial de entrega dele dentro e fora de campo. Sua liderança, capacidade técnica e presença ofensiva são características que agregam muito a um projeto como o nosso. Também pesou o comprometimento pessoal do jogador com o novo desafio, ele se mostrou motivado desde o primeiro contato”, explica Moresco.

Ainda, o gerente confirmou que há mais contratações fechadas e que os anúncios serão feitos no decorrer da próxima semana. Além disso, não descarta a possibilidade de novas surpresas e garantiu que há conversas com outros nomes experientes do futebol brasileiro, mas sempre se alinhando ao estilo de jogo da comissão técnica.

Inclusive, há duas semanas o CR Aquidauana anunciou Vinicíus La Porta como treinador, Mauro César como auxiliar e Carlos Manoel como preparador físico, que devem seguir até o final da Série B.

“As expectativas são altas. Queremos brigar na parte de cima da tabela e fazer história, o grupo está focado e comprometido com o objetivo coletivo”, disse o cartola da equipe.

SÉRIE B 2025

No dia 02 de julho, a reunião arbitral na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definiu que a segunda divisão estadual deste ano teria seis equipes participantes, sendo elas: AA Bataguassu, CR Aquidauana, EC Comercial, EC Taveirópolis, Maracaju AC e São Gabriel EC.

A competição terá o mesmo formato do ano passado, do qual todos se enfrentam em turno e returno. Os dois que conquistarem a maior quantidade de pontos sobem para a elite do futebol sul-mato-grossense. A Série B está previsto para começar dia 31 de agosto e terminar dia 2 de novembro.

No ano passado, Naviraiense e Águia Negra conseguiram o acesso.

