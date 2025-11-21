Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com futebol à míngua, Petrallás chefia seleção brasileira feminina na próxima data FIFA

A convite de Samir Xaud, presidente da federação comandará equipe nos amistosos contra Noruega e Portugal

Alison Silva

Alison Silva

21/11/2025 - 15h45
Com futebol estadual à mígua há 40 anos, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, embarca nesta sexta-feira (21) para a Europa, onde exercerá a função de chefe da delegação da seleção brasileira feminina nos amistosos contra Noruega e Portugal, válidos pela data FIFA deste mês, penúltima da temporada.

A missão, segundo ele, é motivo de orgulho pessoal e também uma oportunidade de projetar o futebol sul-mato-grossense em cenário internacional, a convite de Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O dirigente avaliou o momento do futebol feminino, em franca evolução no país. “A seleção vive um ciclo de crescimento, e poder contribuir nessa etapa é especial. Vamos trabalhar para dar todo suporte necessário às atletas e à comissão técnica nesses compromissos internacionais”, completou.

Petrallás afirma que a oportunidade na Seleção reforça o compromisso da FFMS em fortalecer o esporte. Para ele, levar o nome de Mato Grosso do Sul junto ao time principal do país é um símbolo de resiliência. “É um orgulho para Mato Grosso do Sul”, definiu.

Com a participação na delegação verde-amarela, o dirigente sul-mato-grossense encerra o ano em evidência, enquanto o estado busca reorganizar o futebol e recuperar certo protagonismo no cenário nacional, vivido entre as décadas de 70 e 80.

No futebol feminino, inclusive, o Operário tetracampeão estadual, deixou de disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense deste ano por falta de orçamento.

Embora tenha participado da Copa do Brasil Feminina e do Brasileirão Série A3, o clube acabou eliminado nas duas competições. A diretoria anunciou em agosto a dispensa do elenco devido à escassez de recursos, apesar da boa campanha na temporada, que incluiu a classificação até as quartas de final da Série A3 e vitórias sobre Mixto-PB e Remo-PA.

Queda livre

No ranking de federações da CBF de 2025, a FFMS ocupa a 26ª posição entre as 27 unidades federativas, à frente apenas do Amapá.

O indicador reflete o desempenho esportivo dos clubes do estado nas competições nacionais. Entre 2005 e 2020, a federação caiu da 17ª para a 22ª colocação, mantendo-se nessa faixa por anos e perdendo força na distribuição de vagas em torneios organizados pela CBF. A piora no desempenho dos clubes locais contribuiu para o recuo até a atual posição.

Desde sua fundação, a CBF utilizou-se do ranking de pontos do Campeonato Brasileiro para hierarquizar os clubes de maior importância do país. O sistema classificatório que consistia na simples soma do número de pontos obtidos pelos clubes do futebol na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, foi instituído pela entidade em 1971 e perdurou até 2003.

A organização amadora, no entanto, não dava conta de algumas variáveis possíveis, como a mudança de pontuação ao longo dos anos, mantendo-se “fiel” às participações históricas de clubes no período em questão.

Reestruturação

Em dezembro de 2003, tendo em conta as pontuações históricas entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, a CBF instituiu oficialmente o primeiro ranking nacional de clubes.

A atualização, válida para o ano de 2004, trouxe dois sul-mato-grossenses entre os 100 principais clubes do país, sendo o Operário 33° colocado, enquanto o Comercial ocupava a 85ª posição geral. A primeira versão detinha o Grêmio como líder geral.

O modelo de análise permaneceu inalterado até 2012, quando a entidade destacou que a organização de clubes, que até aquele momento levava em conta os resultados de competições nacionais desde 1959, frisou que as pontuações de clubes, já divulgadas anualmente, levariam em consideração apenas os cinco últimos anos esportivos, desconsiderando o levantamento histórico utilizado pela entidade até aquele período.

Atualmente é o 114°, enquanto o Comercial, então 85° sequer aparece entre as 238 principais equipes da lista.

Amistosos

A seleção enfrenta a Noruega no dia 28 de novembro, no Estádio Municipal de La Línea, em Marbella, na Espanha, às 14h (horário de MS). Depois, encara Portugal em 2 de dezembro, no Estádio Municipal de Aveiro, às 15h45 (MS).

Os amistosos fazem parte da preparação da equipe comandada por Arthur Elias para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. O retorno da delegação ao país está programado após o duelo contra as portuguesas.

Convocadas

GOLEIRAS

Lorena (Kansas/EUA)

Claudia (Fluminense)

Thais (Benfica/POR)

Lelê (Corinthians)

DEFENSORAS

Tarci (Lyon/FRA)

Isa Haas (Cruzeiro)

Mariza (Corinthians)

Fê Palermo (Palmeiras)

Thais Ferreira (Corinthians)

Yasmim (Real Madrid/ESP)

Isabela (PSG/FRA)

Bruninha (Gotham/EUA)

MEIO-CAMPISTAS

Angelina (Orlando Pride/EUA)

Duda Sampaio (Corinthians)

Ary Borges (Racing Louisville/EUA)

Brena (Palmeiras)

Yaya (PSG/FRA)

ATACANTES

Luany (Atlético de Madrid/ESP)

Dudinha (San Diego/EUA)

Bia Zaneratto (Kansas/EUA)

Gabi Zanotti (Corinthians)

Ludmila (Chicago/EUA)

Gabi Portilho (Gotham/EUA)

Tainá Maranhão (Palmeiras)

BRASILEIRÃO

Cruzeiro tropeça no Juventude em jogo frenético e perde chance de encostar nos líderes

Juventude e Cruzeiro empataram por 3 a 3 nesta quinta-feira no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida marcada por altos e baixos e alternância na vantagem

20/11/2025 18h30

Cruzeiro e Juventude empataram em 3 a 3

Cruzeiro e Juventude empataram em 3 a 3 Foto: Lucas Bubols / Cruzeiro

Juventude e Cruzeiro empataram por 3 a 3 nesta quinta-feira no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida marcada por altos e baixos e alternância na vantagem. O confronto reuniu um Juventude que busca se distanciar da zona de rebaixamento e um Cruzeiro na tentativa de confirmar vaga direta na próxima edição da Libertadores, e terminou com ambos os times somando um ponto após um jogo de grande intensidade.

Com o empate, o Juventude soma 33 pontos e permanece na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro chega a 65 pontos e aparece em terceiro lugar. O resultado agrava a situação dos gaúchos na luta contra o rebaixamento e representa um tropeço inesperado para a equipe mineira na reta final da competição.

O primeiro tempo começou equilibrado, com o Cruzeiro criando a primeira oportunidade de perigo aos seis minutos quando Gabi arriscou de fora da área e a bola passou muito perto da trave. A partir daí o Juventude assumiu maior protagonismo e chegou à frente no placar.

Aos oito minutos, Marcelo Hermes aproveitou avanço pelo lado esquerdo e finalizou em chute que teve trajetória de cruzamento, surpreendendo a defesa e abrindo o marcador.

Sete minutos depois do primeiro gol, Taliari foi lançado na área e, com frieza, encobriu o goleiro Cássio para ampliar. A equipe da casa explorou transições rápidas e ações pelas laterais, enquanto o Cruzeiro demorou a encontrar fluidez ofensiva.

Antes do intervalo o Cruzeiro conseguiu reduzir a desvantagem em uma jogada de bola parada. Aos 41 minutos, William levantou na área e Miguel Sinisterra ganhou por cima na cabeçada, diminuindo para a equipe visitante e levando outros momentos de pressão ao final do primeiro tempo.

Na etapa final o Cruzeiro reagiu mais cedo. Aos sete minutos Japa lançou em profundidade para Kaiki, que invadiu a área e cruzou com precisão. Kaio Jorge apareceu no segundo poste e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, deixando tudo igual. A partir do empate o jogo cresceu em intensidade, com ambas as equipes buscando o controle do ritmo e variando entre momentos de ataque organizado e ações de transição.

Aos 13 minutos do segundo tempo o Juventude voltou à frente em lance que começou com Marcelo Hermes lançando para a área, Mandaca ganhou no alto e ajeitou de cabeça para Taliari, que finalizou e consolidou mais um gol de aproveitamento dentro da área.

Já no fim da partida, aos 39 minutos, Bolasie cruzou pela esquerda, Abner teve dificuldade para afastar e a bola sobrou livre para o artilheiro Kaio Jorge, que empurrou para o gol e decretou o 3 a 3.

No próximo domingo o Juventude enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro às 16h, enquanto o Cruzeiro visita o Corinthians no Mineirão às 20h30.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 3 X 3 CRUZEIRO

JUVENTUDE - Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo (Alan Ruschel) e Marcelo Hermes; Caíque (Sofrza), Jadson, Luis Mandaca (Ewerthon) e Nenê (Abner); Rafael Bilu (Giovanny) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

CRUZEIRO - Cássio; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Silva (Ryan Guilherme), Lucas Romero e Matheus Henrique (Japa); Sinesterra (Bolasie), Gabigol e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Marcelo Hermes, aos 8, Gabriel Taliari, aos 15 e Sinisterra, aos 41 minutos do primeiro tempo. Kaio Jorge, aos 7 e 39, e Gabriel Taliari, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nenê, Luis Mandaca e Alan Ruschel (Juventude) Matheus Henrique (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 96.910,00.

PÚBLICO - 12.116 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FÓRMULA 1

Justiça inglesa acata ação de Felipe Massa por Singapuragate e caso vai a julgamento

A partir de agora provas poderão ser geradas e juntadas e testemunhas serão ouvidas na Inglaterra

20/11/2025 11h30

Massa quer o reconhecimento do prejuízo financeiro sofrido pela perda do título mundial de 2008

Massa quer o reconhecimento do prejuízo financeiro sofrido pela perda do título mundial de 2008 Reprodução/Divulgação Fórmula 1

Continue Lendo...

A Justiça da Inglaterra acolheu a ação de Felipe Massa contra a Formula One Management (FOM), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e Bernie Ecclestone por causa do Singapuragate, caso ocorrido em 2008 em que Nelsinho Piquet bateu propositadamente seu carro para beneficiar o companheiro de equipe, Fernando Alonso, por ordem dos chefes da Renault.

A decisão da corte permite o prosseguimento da ação para julgamento. Ou seja, a partir de agora provas poderão ser geradas e juntadas e testemunhas serão ouvidas na Inglaterra.

"Esta é uma vitória extraordinária, um dia muito importante para mim, para a justiça e para todos os apaixonados pela Fórmula 1", afirmou Massa, completando.

Neste tribunal, Massa quer o reconhecimento do prejuízo financeiro sofrido pela perda do título mundial de 2008, além de uma declaração de que a FIA deveria reconhecê-lo como campeão.

"O Tribunal reconheceu a força do nosso caso e não deixou que os réus abafassem a verdade sobre 2008. O acidente proposital me tirou um título mundial e as autoridades da época preferiram encobrir os fatos em vez de defender a integridade do esporte. Eles fizeram de tudo para impedir o processo, mas a nossa luta é por justiça e hoje demos um passo decisivo.

A verdade prevalecerá no julgamento. Vamos investigar tudo a fundo. Cada documento, cada comunicação, cada evidência que revele a conspiração entre os réus será apresentada.

Estou mais determinado e confiante do que nunca! Quando toda a verdade vier à tona, a justiça será feita. Por mim, pelos brasileiros, pelos tifosi, por todos os fãs do automobilismo, que merecem um esporte íntegro, e pelo próprio futuro da Fórmula 1.

Agradeço profundamente à minha equipe jurídica, pelo trabalho brilhante e pela confiança inabalável, à minha família, pelo apoio constante, e a Deus, que sempre me guiou e sustentou a minha fé. Vamos até o fim, juntos!", declarou Massa.

Entenda o caso

O brasileiro reivindica o troféu na Justiça por causa da batida proposital de Nelsinho Piquet, da Renault, que causou a entrada do carro de segurança na 14ª volta da corrida e favoreceu Fernando Alonso, companheiro de Nelsinho, no GP de Singapura.

A colisão fez o então piloto da Ferrari ir aos boxes trocar os pneus e terminou com um incidente com a mangueira de combustível que o fez chegar em 13º. O campeão foi Hamilton, que marcou seis pontos naquele GP e venceu o Mundial com um de diferença.

Anos após a morte de Max Mosley, presidente da FIA de 1993 a 2009, Ecclestone teria dito ao F1 Insider que ele e o antigo dirigente decidiram não fazer nada após as denúncias vindas da própria família Piquet, em 2009, para "proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo". Familiares de Nelsinho apontavam a uma cobrança da equipe para ele bater de propósito.

A revelação era clara no sentido de que a comprovação da ordem para o acidente anularia a corrida de Singapura. Isso faria com que a classificação do campeonato tivesse Massa no primeiro lugar.

 

