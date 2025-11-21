Com futebol à míngua, Petrallás chefia seleção brasileira feminina na próxima data FIFA

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com futebol estadual à mígua há 40 anos, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, embarca nesta sexta-feira (21) para a Europa, onde exercerá a função de chefe da delegação da seleção brasileira feminina nos amistosos contra Noruega e Portugal, válidos pela data FIFA deste mês, penúltima da temporada.

A missão, segundo ele, é motivo de orgulho pessoal e também uma oportunidade de projetar o futebol sul-mato-grossense em cenário internacional, a convite de Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O dirigente avaliou o momento do futebol feminino, em franca evolução no país. “A seleção vive um ciclo de crescimento, e poder contribuir nessa etapa é especial. Vamos trabalhar para dar todo suporte necessário às atletas e à comissão técnica nesses compromissos internacionais”, completou.

Petrallás afirma que a oportunidade na Seleção reforça o compromisso da FFMS em fortalecer o esporte. Para ele, levar o nome de Mato Grosso do Sul junto ao time principal do país é um símbolo de resiliência. “É um orgulho para Mato Grosso do Sul”, definiu.

Com a participação na delegação verde-amarela, o dirigente sul-mato-grossense encerra o ano em evidência, enquanto o estado busca reorganizar o futebol e recuperar certo protagonismo no cenário nacional, vivido entre as décadas de 70 e 80.

No futebol feminino, inclusive, o Operário tetracampeão estadual, deixou de disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense deste ano por falta de orçamento.

Embora tenha participado da Copa do Brasil Feminina e do Brasileirão Série A3, o clube acabou eliminado nas duas competições. A diretoria anunciou em agosto a dispensa do elenco devido à escassez de recursos, apesar da boa campanha na temporada, que incluiu a classificação até as quartas de final da Série A3 e vitórias sobre Mixto-PB e Remo-PA.

Queda livre

No ranking de federações da CBF de 2025, a FFMS ocupa a 26ª posição entre as 27 unidades federativas, à frente apenas do Amapá.

O indicador reflete o desempenho esportivo dos clubes do estado nas competições nacionais. Entre 2005 e 2020, a federação caiu da 17ª para a 22ª colocação, mantendo-se nessa faixa por anos e perdendo força na distribuição de vagas em torneios organizados pela CBF. A piora no desempenho dos clubes locais contribuiu para o recuo até a atual posição.

Desde sua fundação, a CBF utilizou-se do ranking de pontos do Campeonato Brasileiro para hierarquizar os clubes de maior importância do país. O sistema classificatório que consistia na simples soma do número de pontos obtidos pelos clubes do futebol na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, foi instituído pela entidade em 1971 e perdurou até 2003.

A organização amadora, no entanto, não dava conta de algumas variáveis possíveis, como a mudança de pontuação ao longo dos anos, mantendo-se “fiel” às participações históricas de clubes no período em questão.

Reestruturação

Em dezembro de 2003, tendo em conta as pontuações históricas entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, a CBF instituiu oficialmente o primeiro ranking nacional de clubes.

A atualização, válida para o ano de 2004, trouxe dois sul-mato-grossenses entre os 100 principais clubes do país, sendo o Operário 33° colocado, enquanto o Comercial ocupava a 85ª posição geral. A primeira versão detinha o Grêmio como líder geral.

O modelo de análise permaneceu inalterado até 2012, quando a entidade destacou que a organização de clubes, que até aquele momento levava em conta os resultados de competições nacionais desde 1959, frisou que as pontuações de clubes, já divulgadas anualmente, levariam em consideração apenas os cinco últimos anos esportivos, desconsiderando o levantamento histórico utilizado pela entidade até aquele período.

Atualmente é o 114°, enquanto o Comercial, então 85° sequer aparece entre as 238 principais equipes da lista.

Amistosos

A seleção enfrenta a Noruega no dia 28 de novembro, no Estádio Municipal de La Línea, em Marbella, na Espanha, às 14h (horário de MS). Depois, encara Portugal em 2 de dezembro, no Estádio Municipal de Aveiro, às 15h45 (MS).

Os amistosos fazem parte da preparação da equipe comandada por Arthur Elias para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. O retorno da delegação ao país está programado após o duelo contra as portuguesas.

Convocadas

GOLEIRAS

Lorena (Kansas/EUA)

Claudia (Fluminense)

Thais (Benfica/POR)

Lelê (Corinthians)

DEFENSORAS

Tarci (Lyon/FRA)

Isa Haas (Cruzeiro)

Mariza (Corinthians)

Fê Palermo (Palmeiras)

Thais Ferreira (Corinthians)

Yasmim (Real Madrid/ESP)

Isabela (PSG/FRA)

Bruninha (Gotham/EUA)

MEIO-CAMPISTAS

Angelina (Orlando Pride/EUA)

Duda Sampaio (Corinthians)

Ary Borges (Racing Louisville/EUA)

Brena (Palmeiras)

Yaya (PSG/FRA)

ATACANTES

Luany (Atlético de Madrid/ESP)

Dudinha (San Diego/EUA)

Bia Zaneratto (Kansas/EUA)

Gabi Zanotti (Corinthians)

Ludmila (Chicago/EUA)

Gabi Portilho (Gotham/EUA)

Tainá Maranhão (Palmeiras)

