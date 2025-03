Com "gol que Pelé não fez", Operário classifica para a semifinal do Estadual

Operário bate o Costa Rica e garante vaga na semifinal do sul-mato-grossense - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Operário venceu o Costa Rica por 3 a 1 na tarde deste domingo (9), em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

O Galo da Capital chegou no confronto com a vantagem de 1 a 0 conquistada no primeiro jogo, realizado na última quarta-feira (5) no Estádio Laertão, em Costa Rica.

Agora, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o Operário garantiu a classificação, com direito a golaço do meio-campo, marcado aos 3 minutos do primeiro tempo por Rafinha.

Na internet, tocedores brincaram: "O gol que o Pelé não fez". Confira:

O GOL QUE O PELÉ NÃO FEZ pic.twitter.com/W5ZTAtRZbu — Central do Operário MS (@ctrloperarioms) March 9, 2025

Saiba: O comentário faz referência a uma finalização de Pelé, também do meio-campo, na Copa do Mundo de 1970. O lance aconteceu no dia 3 de junho, em partida contra a Tchecoslováquia. Pelé arriscou o chute do círculo central, tentando encobrir o goleiro, e a bola percorreu 60 metros de distância a 105 km/h, mas saiu pela linha de fundo. Apesar da vitória brasileira por 4 a 1, o "não-gol" ficou marcado na história do futebol.

Menos de 5 minutos depois do gol de Rafinha, o Costa Rica deixou tudo igual, com Cristiano.

No segundo tempo, o Operário manteve o domínio do jogo, e marcou dois gols em menos de cinco minutos, com Kaio, de pênalti, aos 27', e Fell aos 31'.

Na semifinal, o Operário enfrenta o SAF Pantanal, já classificado pela campanha na fase de grupos.

Águia Negra bate o Dourados nos pênaltis

No primeiro confronto, o Águia Negra recebeu o Dourados e venceu por 2 a 1. No jogo da volta, realizado na tarde deste domingo (9), o Dourados descontou, vencendo por 2 a 1 e levando a decisão para os pênaltis. O primeiro gol da partida foi marcado pelo time da casa, e saiu da cabeça do artilheiro da competição, Barcos, no fim do primeiro tempo.

Aos 10 minutos da segunda etapa, Thiago Moura ampliou com um golaço de falta.

Pouco depois, de pênalti, o Águia Negra marcou o gol que levaria a decisão para os pênaltis.

O pênalti do DAC foi convertido por Fogliato, mas Barcos - que marcou na partida - e Philip perderam, e Thulyo Renan parou nas mãos do goleiro.

Já do lado do Águia Negra, Jô, Rodolfo e Marquinhos marcaram, e Mário Lucio cobrou no travessão.

O rubro-negro de Rio Brilhante enfrentará o Ivinhema na semifinal.

Garantidos

Ivinhema e SAF Pantanal já estavam classificados para a semifinal por terem sido as duas melhores campanhas da fase de grupos da competição.

O time do interior foi o 1° colocado, com 19 pontos, sendo seis vitórias, um empate e duas derrotas. Já a equipe campo-grandense veio logo atrás, com 18 pontos, conquistados em cinco vitórias, três empates e uma derrota.

No ano passado

Em 2024, as semifinais do Sul-Mato-Grossense foram entre Operário x Portuguesa (atual SAF Pantanal) e DAC x Corumbaense.

Na ocasião, o Galo da Capital classificou à final após vencer o primeiro jogo, fora de casa, por 3x2 e empatar sem gols no jogo da volta. O Dourados também foi finalista ao vencer a equipe de Corumbá por 2x0 no jogo de volta, após um 0x0 na ida.

Assine o Correio do Estado.