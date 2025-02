Com Operário e DAC de olho, sorteio da Copa do Brasil é nesta sexta

Esportes

Com marca estampada nas camisas de todas as equipes de futebol, Atvos reafirmou parceria com Costa Rica Esporte Clube (CREC)

Se você é torcedor do Costa Rica Esporte Clube (CREC) ou amante do futebol sul-mato-grossense, uma notícia boa: uma empresa gigante dos biocombustíveis renovou apoio financeiro ao clube do estado.

Trata-se da Atvos, uma das empresas líderes na transição da matriz energética e uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil.

A companhia anunciou a renovação do patrocínio ao CREC para a temporada de 2025, após parceria já realizada em 2024. No ano passado, o Costa Rica se destacou no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como o melhor time sul-mato-grossense de futebol.

“Acreditamos muito na energia do esporte para transformar vidas. Apoiar a ascensão da ‘Cobra do Norte’ reflete nosso propósito. Construímos uma parceria sólida, com frutos para o time e para a empresa, e continuaremos contribuindo para o desenvolvimento do CREC e das comunidades do norte de Mato Grosso do Sul”, destacou o diretor de Gente e Gestão das Unidades Agroindustriais da Atvos, Chafick Fair Luedy.

Com a renovação da parceria, o, marca da empresa de bioenergia estampará, pelo segundo ano seguido, o uniforme de todas as equipes do clube: masculinas, femininas e categorias de base.

Conexão com o município

Ainda conforme Luedy, o objetivo da iniciativa é de reforçar o vínculo da empresa com o município de Costa Rica, a 397 quilômetros de Campo Grande. O município é sede de uma das oito unidades agroindustriais da Atvos.

“Com a logomarca da companhia estampada no espaço frontal do uniforme, comemoraremos novas vitórias junto à torcida da ‘Cobra do Norte’. Além de promover ações de engajamento com nossos principais públicos de relacionamento no Estado em nosso camarote no estádio Laertão, a casa do CREC”, destacou Luedy.

O anúncio do patrocínio impactou os corredores do Costa Rica Esporte Clube, que analisa a situação como fundamental na conquista de bons resultados esportivos em 2025.

“Estamos em um momento importante da nossa história, no qual vamos disputar competições estaduais que nos ajudarão a ir ainda mais longe. Ter um parceiro sólido e com visão de longo prazo, como é o caso da Atvos, nos dá a confiança necessária para buscarmos o melhor para o clube e para os jogadores que compõem o nosso elenco”, declara o presidente do CREC, André Baird.

Combustível sustentável

A Unidade Costa Rica (UCR) da Atvos tem capacidade para moer 3,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, suficientes para produzir até 408 milhões de litros de etanol.

Esse montante pode abastecer 10,2 milhões de veículos de passeio com combustível sustentável. A operação ainda é capaz de cogerar 300 GWh de energia elétrica limpa, o suficiente para iluminar as casas de mais de 1,3 milhão de pessoas.

Ao todo, a usina emprega 1,2 mil pessoas diretamente, além de outras 3,3 mil de forma indireta.

Estadual 2025

Ao todo, 10 clubes disputam o título de melhor do estado na 47ª edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Dentre eles, dois vieram da Série B e vão competir na Série A após ficarem de fora no ano passado: Naviraiense (um título) e Águia Negra (segundo maior campeão).

Além desses dois, a edição de 2025 do Sul-Mato-Grossense vai contar com a estreia do primeiro clube SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do futebol de MS, a SAF Pantanal, antiga Portuguesa, de Campo Grande. Para começar “com tudo”, a equipe anunciou a contratação do multicampeão Jean, ex-Palmeiras e Fluminense, para a disputa do Estadual.

Águia Negra (recém promovido);

Aquidauanense;

Corumbaense;

Costa Rica;

Coxim;

Dourados;

Ivinhema;

Naviraiense (recém promovido);

Operário (atual campeão);

SAF Pantanal.

Novo formato

Este ano o formato da competição é inédito, com embates dos 10 times em um único turno. No fim das nove rodadas, os dois melhores colocados irão avançar diretamente para a semifinal, já os dois piores serão rebaixados para a série B.

Ao chegar na segunda fase, serão realizados dois duelos de ida e volta onde o terceiro enfrentará o sexto, e o quarto jogará contra o quinto. Os vencedores se juntarão aos dois primeiros colocados na semifinal.

As semifinais estão marcadas para 16 e 23 de março, e a grande final será disputada em dois jogos, programados para 30 de março e 6 de abril. Ao todo, a competição terá 55 jogos.

Importante ressaltar que os dois finalistas garantem classificação para a Copa do Brasil de 2026. Apenas o campeão fica com as vaga para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa Verde do ano seguinte.

