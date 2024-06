Com polêmica de arbitragem, CREC/Juventude empata com América (MG)

O CREC/Juventude saiu mais uma vez de quadra sem conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Futsal, após empatar em 0x0 diante do América (MG), na noite desta quinta-feira (20), mas com polêmicas de arbitragem.

Com uma primeira etapa pouco movimentada, a equipe sul-mato-grossense voltou para o segundo tempo determinada a tirar o zero do placar. Aos 14min, no lance que gerou mais reclamações por parte do CREC, Gustavo cobra a falta e Shaina, jogador do América, rebate com o braço esticado, evitando que a bola fosse para a direção do gol. O juiz, de frente para o lance, nada marcou e assinalou o escanteio. Confira o lance:

No final do jogo, com ambas as equipes estouradas na quantidade de faltas cometidas, o América teve uma oportunidade em cobrança, mas o time mineiro parou em Cleiton, goleiro do CREC.

No rebote da defesa, Marcelo puxa o contra-ataque e é derrubado, mas a arbitragem encerra o jogo ao invés de marcar a falta para a equipe de Mato Grosso do Sul, alegando que o relógio estava travado e o tempo já havia se encerrado. A decisão dos juízes gerou muita reclamação dos jogadores sul-mato-grossenses, mas nada adiantou, permanecendo no 0x0.

Com o resultado, o time de MS não conseguiu ganhar posições, ficando na 10ª colocação, com dois pontos (dois empates) em seis jogos. Quatro pontos separam o CREC da última posição que garante vaga no mata-mata, hoje ocupada pelo ADS Sapezal (MT). Já o América (MG) está na 7ª posição, com sete pontos conquistados.

Pelo grupo, o Cruzeiro (MG) venceu o ADS Sapezal por 3x1, jogo que também aconteceu ontem (20). Na rodada ainda jogam: Passo Fundo (RS) x Fortaleza (CE); Vasco da Gama (RJ) x CRB/Traipu (AL) e Náutico (PE) x Estrela do Norte (AM).

O CREC/Juventude volta às quadras no dia 30 de junho, às 16h, em Manaus, para jogar contra o Estrela do Norte (AM), pela sétima rodada da competição. Restam três jogos para o fim da fase de grupos, com apenas uma sendo em casa.

Confira a classificação de momento (até 21/06) do grupo A:

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS)

Legenda: *P = Pontos, J = Jogos, V = Vitória, E = Empate, D = Derrota, GP = Gol Pró, GC = Gol Contra, SG = Saldo Gol, IT = Índice Técnico, GA = Gol Average

