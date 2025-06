Com premiação de R$ 13,3 mil, abre inscrições para 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com premiação total de R$ 24,5 mil para os três primeiros colocados, abre as inscrições para a 4ª edição da Copa Campo Grande de Futebol Amador na categoria masculina.

Segundo consta no edital, as inscrições devem ser realizadas entre hoje, segunda-feira (2), e dia 20, até às 17h, no Ginásio Guanandizão. A participação é gratuita, sendo apenas exigido 1 kg de alimento não perecível por atleta, com exceção do sal.

Cada time interessado poderá inscrever até 22 jogadores, a partir dos 17 anos. Neste caso, a equipe será responsável pelo menor de idade, com autorização presente no site da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), onde também tem a ficha de inscrição e o regulamento da competição.

Ao Correio do Estado, a Funesp afirmou que, em 2023, a Copa contou com a participação de 68 equipes e 1.580 atletas. Porém, no ano passado, houve uma diminuição em ambos os quesitos, com a presença de 54 times e 1,1 mil jogadores.

Em ambas as edições, equipe do interior do estado representaram seus municípios, como Sidrolândia, Corguinho, Bandeirantes, Terenos, Nova Alvorada do Sul, Aquidauana e Jaraguari.

Sobre a premiação deste ano, o campeão receberá R$ 19 mil, o vice R$ 10 mil e o terceiro colocado R$ 6 mil. Porém, eles sofrerão com a retenção do Imposto de Renda e Imposto Sobre Serviço, resultando na diminuição considerável dos valores citados: R$ 13,3 mil; R$ 7 mil; e R$ 4,2 mil, respectivamente.

Os jogos acontecerão em diferentes regiões da capital, como no Estádio Jacques da Luz; na Praça do Estrela do Sul; Praça do José Abrão; Praça da Moreninha III e Praça da Moreninha II.

“A Copa Campo Grande de Futebol Amador é uma grande celebração do esporte popular e da cidadania. É um espaço de convivência, inclusão e saúde, que reforça o compromisso da prefeitura em democratizar o acesso ao esporte em todas as regiões da cidade”, reforça o diretor-presidente da Funesp, Dr. Sandro Benites.

