Com repasse para 15 categorias, inscrições do Bolsa atleta seguem até 17 de abril

As inscrições para o processo seletivo do programa Bolsa Atleta 2025-2026 seguem até o próximo dia 17 de abril. Cabe destacar que o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), abriu as incrições no último dia 18, sobretudo para incentivar e apoiar o desenvolvimento de esportistas no estado.

O programa é destinado a atletas e técnicos com nacionalidade brasileira que representem Mato Grosso do Sul. As bolsas são concedidas com base no mérito esportivo, e os critérios de seleção, bem como os prazos de cada etapa, são definidos anualmente por meio de editais.

O auxílio financeiro a competidores e treinadores que se destacam em competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais é oferecido para 15 categorias de bolsas, com duração de 12 meses.

Para o Bolsa Técnico, o período de inscrições que iniciou no dia 22 de abril será encerrado em 5 de maio. O edital completo pode ser acessado pelo site aqui!

Cabe destacar que, em novembro do último ano, três novas categorias foram incluídas: Bolsa Atleta Nacional Surdolímpico, Bolsa Atleta Pré-Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico, e Bolsa Atleta Pódio Complementar Surdolímpico.

Passo a passo

Os interessados devem acessar o site oficial do programa, criar uma conta e selecionar a categoria de bolsa correspondente ao seu perfil.

No cadastro, é necessário preencher os dados pessoais e esportivos, indicando as competições disputadas no ano anterior, além de anexar a documentação exigida.

Antes de finalizar a inscrição, todas as informações devem ser revisadas, garantindo que estejam corretas. A inscrição deve ser enviada dentro do prazo estabelecido e, após o encerramento, os candidatos devem aguardar a divulgação do resultado.

Titular da Setesc, Marcelo Miranda destaca que o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2025 traz avanços que foram construídos a partir das demandas da comunidade esportiva, levantadas em audiência pública realizada em agosto de 2024.

“O processo avançou em vários aspectos, incluindo melhorias no atendimento à comunidade surda. Além disso, foi criada uma nova categoria pré-olímpica, paralímpica e surdolímpica, destinada a atletas com potencial para representar o Brasil nas próximas Olimpíadas, Paralimpíadas ou Surdolimpíadas. Outra importante evolução foi a inclusão do atendimento a guias, atletas assistentes e funções similares, uma demanda recorrente da comunidade do paradesporto”.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico são políticas públicas estratégicas para o fortalecimento do esporte em Mato Grosso do Sul.

“Nosso compromisso é garantir que os atletas e técnicos tenham não apenas reconhecimento, mas também as condições necessárias para evoluir em suas modalidades. Esse programa representa um investimento direto no talento e na dedicação dos nossos esportistas, permitindo que eles se desenvolvam e levem o nome do estado cada vez mais longe”.

Repasses

Atleta estudantil: R$ 523,10*

Universitário: R$993,89*

Nacional: R$993,89

Nacional paralímpico: R$993,89

Nacional surdolímpico (novo): R$993,89*

Internacional: R$1.255,44

Master: R$993,89*

Pódio complementar, pódio complementar paralímpico e pódio complementar surdolímpico: R$1.255,44*

Pré-olímpico, paralímpico e surdolímpico: R$3.000,00*

Olímpico, paralímpico e surdolímpico: R$7.323,40

Técnico I: R$1.046,20

Técnico II : R$1.569,30* Técnico II olímpico, paralímpico e surdolímpico: R$3.138,60*

Serviço

Durante o período de inscrição, serão disponibilizadas lives informativas e vídeos tutoriais para orientar os participantes. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (67) 3316-9198. Clique aqui para acessar o edital.

