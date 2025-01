Com atleta de MS no elenco, Brasil estreia hoje no Sul-Americano sub-20

ex-palmeiras

Jovem de apenas 19 anos assina contrato válido com a equipe inglesa até o ano de 2029

O Manchester City oficializou nesta terça-feira a contratação do defensor brasileiro Vitor Reis, do Palmeiras. O jovem de 19 anos assina contrato válido até o ano de 2029 e se torna o zagueiro mais caro da história do futebol nacional.



A negociação, cujos valores oficiais não foram divulgados, é estimada em 35 milhões de euros fixos (cerca de R$ 217 milhões, pela cotação atual), de acordo com o jornal britânico The Guardian. Anteriormente, Lucas Beraldo, revelado pelo São Paulo, foi vendido para o Paris Saint-Germain por aproximadamente R$ 107,8 milhões.



"É um sonho que se torna realidade. Jogar por um clube tão grande como o Manchester City. A conquista não é apenas minha, mas também da minha família e todos que me ajudaram a chegar até aqui. É uma conquista incrível e vou trabalhar muito para ser muito feliz", disse Vitor Reis.



O defensor destacou o desafio no Manchester City e celebrou o fato de trabalhar com Pep Guardiola, um dos melhores treinadores do mundo. "Trabalhar com Pep Guardiola é uma coisa que todo jogador jovem quer, e sei que ele pode ajudar a me tornar um jogador melhor. O City também tem muita experiência de trabalhar com jogadores brasileiros, e estar com jogadores como o Ederson e o Savinho no elenco vai me ajudar muito", prosseguiu.



Vitor Reis estava no Palmeiras desde 2016. Ele estreou no time profissional em junho de 2024. No total, disputou 22 partidas com a camisa da equipe alviverde, com dois gols marcados.



"Estou aqui desde os 10 anos de idade. Muitas pessoas acham que foi muito rápida essa minha trajetória, mas foi muita luta. O Palmeiras já se tornou minha casa, minha segunda família, e eu só tenho a agradecer. Me sinto muito feliz por saber que agora vou jogar em outro excelente time, de muita qualidade, assim como é o Palmeiras. Só tenho a agradecer a todos, a comissão e aos jogadores que fizeram tudo isso se tornar realidade", disse o jogador.



Vitor Reis é a segunda contratação do Manchester City nesta janela de transferências. O clube inglês anunciou também o zagueiro Abdukodir Khusanov, nascido no Usbequistão, e que estava no Lens, da França.