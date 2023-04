Com time completo, seleção feminina treina com apoio de Richarlison

A seleção brasileira feminina de futebol realizou, nesta terça-feira (4), o primeiro treino com o elenco completo, após a chegada da meia-atacante Adriana nesta manhã, em Londres .

Na reta final de preparação para a Copa do Mundo Feminina, a equipe comandada por Pia Sundhage entra em campo contra a Inglaterra, às 15h45 (horário de Brasília) de quinta (6), para decidir o primeiro título da Finalíssima, no Estádio de Wembley. O torneio reúne as campeãs da Copa América e da Eurocopa no ano passado.

O treinamento de hoje com as 27 convocadas contou com a presença inesperada do atacante Richarlison, da seleção masculina.

“Quero mandar uma energia positiva para elas, que elas possam fazer um grande jogo. Com certeza estarei lá na torcida junto com a minha família, vou levar todo mundo que eu puder pra assistir", prometeu Richarlison, que defende o clube britânico Tottenham.

A disputa do título da Finalíssima será o penúltimo confronto de peso da seleção feminina antes do Mundial, com início em 20 de julho na Austrália e Nova Zelândia.. Atualmente o Brasil ocupa a nono lugar no ranking mundial da Fifa, e a Inglaterra é a número 4 na lista. A expectativa é de que o Estádio de Wembley receba público de quase 90 mil torcedores para a final da primeira edição do torneio.

Durante coletiva ao final do treino de hoje, a atacante Bia Zaneratto revelou que a equipe está confiante no estilo de jogo que a técnica Pia Sundhage vem desenvolvendo junto com o time.

"Com certeza a gente vai tentar filtrar as grandes jogadas delas, que acho que é o principal. São muitos cruzamentos, elas têm velocidade de jogo, mas a gente por outro lado também tem essa parte ofensiva muito rápida, tem essa força no ataque com muita velocidade, muita força física e, consequentemente, a gente tem que se organizar melhor defensivamente.

Então, acho que essa mescla é que vai fazer a diferença para que nesse jogo a gente possa sair com o resultado positivo", analisou.

Durante coletiva nesta terça (4), a atacante Bia Zaneratto adiantou que uma das estratégias da seleção brasileira contra a Inglaterra será a de tentar neutralizar as jogadas de velocidade e os cruzamentos das adversárias - Thais Magalhães/CBF/Direitos Reservados

De Londres, as brasileiras seguem para a Alemanha, onde farão o amistoso contra as donas da casa na próxima terça (11), em Nuremberg. A Alemanha, vice-campeã da Eurocopa 2022 – perdeu por 2 a 1 para a Inglaterra – é a atual vice-líder no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos.

A seleção brasileira, comandada pela técnica Pia Sundhage, estreará na fase de grupos da Copa do Mundo contra o Panamá, no dia 24 de julho, em Adelaide (Austrália). Na sequência, o país enfrenta a França, no dia 29, em Brisbane (Austrália) e encerra a primeira fase em duelo contra a Jamaica, em 2 de agosto, em Melbourne (AUS).

