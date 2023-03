Comercial enfrenta Costa Rica na briga contra rebaixamento

Com apenas um ponto em seis jogos, o Colorado pode ser rebaixado neste sábado. Para o clube, nesta nona rodada só interessa a vitória contra o Costa Rica; em caso de derrota, o Comercial terá o rebaixamento para a segunda divisão do Estadual confirmado.

O jogo decisivo será disputado no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, às 15h. A tarefa de vencer a Cobra do Norte será desafiadora para o Comercial, já que o Costa Rica é líder do Grupo A e, até aqui, a única equipe invicta no Estadual, com seis vitórias em seis jogos.

O clube do interior do Estado tem os melhores ataque e defesa da competição. São 13 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. A diretoria do Comercial confirmou ao Correio do Estado que o time tem dois desfalques para a partida contra o Costa Rica por conta do terceiro cartão amarelo, o zagueiro Digão e o volante Alessandro.

Em entrevista ao Correio do Estado, o presidente do Comercial, Cláudio Barbosa, disse que o desafio é difícil, mas o elenco trabalha para conseguir evitar o rebaixamento e, consequentemente, se classificar para a próxima fase.

“Teremos um jogo difícil, mas estamos trabalhando para poder fazer o resultado positivo, para poder classificar”, afirmou Barbosa.

Questionado sobre a falta de vitórias contra adversários que desde o início do Estadual também lutavam contra o rebaixamento, como o Coxim e a Serc, Cláudio disse que o time jogou bem contra os rivais, porém, faltou balançar as redes.

“Infelizmente não tivemos competência para fazer os gols. Se analisarmos os jogos [contra Coxim e Serc], dominamos a partida, mas a bola não balançou a rede, e no futebol quem não faz, leva. Falta de sorte, muita ansiedade”, declarou o presidente do Comercial.

Treinador do Colorado desde o início do Estadual, Ronildo Rocha conta como está a preparação da equipe para a reta final do campeonato.

“Estamos trabalhando bastante, a semana inteira treinando forte para este jogo tão importante, que vamos tentar trazer um resultado positivo”, disse Rocha.

Em caso de vitória, o Colorado chega à última rodada com chances de classificação, quando jogará contra o Operário, no dia 19, no segundo turno do clássico Comerário.

MUDANÇAS

Apesar da boa fase que vem passando o Costa Rica, nesta semana, duas mudanças chamaram atenção no time com a melhor campanha da competição.

De acordo com a diretoria do Costa Rica, o artilheiro do Estadual Cristiano Lopes foi demitido, por ter agredido fisicamente um outro colega de profissão em uma discussão.

O fato ocorreu nos minutos finais da partida entre o Crec e o Operário, que terminou com vitória da Cobra do Norte, por 3 a 0, no dia 5,no estádio Municipal Laerte Paes Coelho.

O clube lamentou o ocorrido, em nota publicada nas redes sociais, e destacou que é inaceitável qualquer tipo de agressão. Dois dias depois da confusão, o presidente do Costa Rica, André Delgado Baird, comunicou que o técnico Rogério Henrique – com seu auxiliar técnico Thiago Alberto –, deixou o comando da equipe.

O presidente do clube informou que o treinador alegou problemas familiares e aceitou uma proposta de uma equipe da sua região, sendo assim, estaria mais próximo da família. O técnico Rogério Henrique já foi anunciado pelo Patrocinense (MG), equipe que está disputando a repescagem do rebaixamento no Campeonato Mineiro.

Em seu lugar foi contratado o técnico Alexandre Silveira Finazzi, conhecido por ter atuado no Corinthians entre 2007 e 2008, período em que o time paulista caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro e voltou à elite do futebol.

O novo treinador do Crec já está em Costa Rica e comandará o clube na partida contra o Comercial.

NONA RODADA

A rodada do Estadual neste fim de semana poderá definir quais serão as duas equipes rebaixadas para a segunda divisão do futebol sul-mato-grossense.

Com apenas um jogo faltando, o Operário de Caarapó precisa “secar” o Ivinhema para não ser rebaixado.

O Tigre do Vale tem apenas 5 pontos em sete jogos, podendo ir até 8 na última rodada, porém, em caso de vitória do Ivinhema, que enfrenta o Aquidauanense neste domingo, às 15h, no estádio Saraivão, o rebaixamento do time de Caarapó será concretizado.

Novo e Dourados se enfrentam amanhã, no Estádio Sotero Zarate, às 18h, em Sidrolândia, pela disputa da liderança do Grupo B.

Já classificado à segunda fase, o Operário de Campo Grande também vai a campo neste domingo, para enfrentar a Serc, às 15h, no Jacques da Luz.

Saiba: Em rodada atrasada entre Operário e Coxim, por causa da Copa do Brasil, o Galo venceu o time do interior, por 3 a 0, na quarta-feira, com gols de Tony Júnior (duas vezes) e Kaique, no estádio Jacques da Luz.

O resultado classificou o Operário para a próxima fase e beneficiou o rival Comercial, que agora disputa diretamente com o Coxim pela permanência na Série A do Estadual.

Assine o Correio do Estado