Comercial inicia preparação para a disputa da Série B

Os treinos estão sendo realizados no Estádio Olho do Furacão e o elenco comercialino deve ficar completo nos próximos dias - João Gabriel Vilalba / EC Comercial

O Esporte Clube Comercial começou, ontem, a preparação visando à disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol.

Dez atletas acima de 23 anos de idade já contratados se apresentaram ao técnico Tiago Batizoco, além de outros que estão disputando competições de base, que serão avaliados.

Os nomes, porém, ainda não foram divulgados pelo clube, que aguarda a formalização dos vínculos para a apresentação oficial.

De acordo com cronograma montado pela comissão técnica, os treinos serão diários, no período da manhã, no Estádio Olho do Furacão.

Outros jogadores devem chegar nos próximos dias, completando o elenco para a disputa da competição.

Segundo o auxiliar técnico Carlinhos Santos, o trabalho foi planejado para atender o estágio físico de cada atleta.

“Temos atletas que têm uma semana só parados, outros duas semanas e alguns mais de 30 dias. Então, a gente teve que montar um cronograma bom para todo mundo”, disse.

Ele completou que o cronograma não é nem muito leve, para desgastar quem vem jogando, nem muito puxado, para aquele que está um pouco parado.

“Tudo foi planejado para poder fazer com que eles se sintam mais confortáveis. Começamos um trabalho mais técnico hoje [ontem], e a gente vai incrementando aos poucos para poder fazer com que os atletas cheguem no nível mais alto o mais rápido possível”, projetou.

Tiago Batizoco terá pouco mais de três semanas para ajustar o time antes da estreia na Série B do Estadual, no dia 30, contra a Associação Atlética Bataguassu, no Estádio Municipal João Pereira de Souza.

A competição tem ainda Clube Regatas Aquidauana, Maracaju Atlético Clube, São Gabriel e Taveirópolis. Os times se enfrentam em turno e returno, todos contra todos, e os dois melhores garantem o acesso. O melhor pontuador após as 10 rodadas é o campeão.

TABELA

Pela tabela detalhada e o regulamento da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, divulgados pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), seis clubes, dois de Campo Grande e quatro de cidades do interior, vão disputar a divisão de acesso que garante vagas aos dois melhores na Série A do Estadual em 2026.

A competição será disputada em pontos corridos, todos contra todos, em turno e returno, e o campeão e o vice-campeão vão ocupar as vagas dos rebaixados Coxim AC e Aquidauanense FC na primeira divisão.

A tabela básica foi montada previamente pela Diretoria de Competições da FFMS, e a distribuição dos clubes, em comum acordo, foi definida em sorteio.

A primeira rodada será no último fim de semana do mês, começando no dia 30, às 15h, com o estreante CR Aquidauana contra o EC Taveirópolis, no Estádio Noroeste. A AA Bataguassu recebe o EC Comercial no Estádio João Pereira de Souza.

No dia 31, às 16h, Maracaju AC e São Gabriel EC se enfrentam em partida marcada para acontecer no Estádio Noroeste, mas a diretoria do Maracaju busca a documentação necessária para liberar, em tempo hábil, o Estádio Luiz Gonzaga Prata Braga, conhecido como Estádio Loucão.

A competição termina no começo de novembro. A 10ª e última rodada acontece com os três jogos no dia 1º de novembro, às 15h. Enfrentam-se Bataguassu e Taveirópolis, Aquidauana e Maracaju e São Gabriel e Comercial.

