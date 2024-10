Comercial sofre goleada do Naviraiense e vê sua situação piorar na segunda divisão

Naviraiense comemorou quatro gols no primeiro tempo e apenas controlou vantagem no segundo - Foto: Rodrigo Moreira/FFMS

Pressionado após uma mudança no comando técnico, o Esporte Clube Comercial foi goleado na tarde deste domingo (13) pelo Naviraiense, com um placar de 4 a 0, distanciando-se das posições de acesso à elite do futebol sul-mato-grossense. A partida de retorno do estadual da segunda divisão aconteceu no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Os torcedores que compareceram ao estádio esperavam um Comercial mais agressivo, especialmente após a mudança de técnico; saiu Tiago Lopes, que vinha sendo pressionado, e Robson Matos foi contratado para tentar reverter a situação na segundana.

A tática dos dirigentes do Comercial não deu certo. O time entrou em campo desorganizado e, nos primeiros minutos da partida, levou o primeiro gol em um jogo de velocidade pela esquerda. O lateral Harrison avançou ao ataque e chutou ao gol; Rodolpho fez uma linda defesa, mas a bola sobrou para o meio Douglas, que chutou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Jacaré do Cone Sul.

Desnorteado após o primeiro gol, o Comercial abriu espaço para o adversário marcar dois gols na sequência. O segundo gol saiu aos 27 minutos, quando o atacante Vitão pegou a bola pela esquerda, driblou toda a defesa do Comercial e chutou no canto direito de Rodolfo; 2 a 0.

O terceiro gol saiu logo em seguida, aos 30 minutos do primeiro tempo, novamente com o atacante Vitão. O lance começou com uma bola roubada pelo meio Douglas, que pegou a bola e avançou para dentro da área, onde encontrou Vitão, que apenas teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes; 3 a 0.

A pancada no primeiro tempo deixou o Comercial completamente desnorteado em campo.

Antes do intervalo, o Naviraiense marcou o 4º gol em uma cobrança de pênalti, aos 50 minutos do primeiro tempo. Dezinho pegou a bola e chutou ao gol, fazendo o massacrante 4 a 0, ainda na primeira etapa.

No intervalo, o técnico Robson Matos tentou organizar uma equipe, mas o Comercial não voltou com ímpeto para buscar o resultado no segundo tempo.

Com a derrota acachapante, o acesso do Comercial à elite do campeonato sul-mato-grossense fica mais distante.

Do outro lado, o Naviraiense se consagra na ponta e agora luta com a Águia Negra pelo acesso à Série A do estadual de 2025.

Classificação

Na outra partida da rodada, o Sete de Setembro consolidou sua recuperação e venceu a Águia Negra por 3 a 1 no Estádio Chavinha, em Itaporã, entrando na briga direta pelo acesso. Com os resultados, o Naviraiense liderou sozinho com 11 pontos, seguido pelo Águia, que tem oito, e o Sete, agora com sete pontos. Comercial e Operário Caarapoense estão com três pontos cada, mais longe da possibilidade de acesso.

Na próxima rodada, OAC e Sete se enfrentam no sábado (19), às 15h, no Estádio Carecão, em Caarapó. No domingo (20), às 17h, no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, jogam Águia Negra e Comercial.

Confira a tabela



Naviraiense – 11 pontos

Águia Negra – 8 pontos

7 de Setembro – 7 pontos

Comercial – 3 pontos

Operário AC – 3 pontos



