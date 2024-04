Confederação Brasileira de Judô anuncia 10 convocados para Paris 2024

Competição

O evento reunirá os principais atletas da modalidade da região IV, onde os judocas aquidauanenses se juntarão a outros 180 competidores

Aquidauana marcará presença novamente em mais uma competição nacional, representando o estado de Mato Grosso do Sul. Desta vez, cinco judocas da cidade estarão integrando a delegação de MS no Campeonato Brasileiro Região IV de Judô, que será realizado em Anápolis (GO) neste fim de semana.

Os jovens aquidauanenses convocados para a seleção de MS são Isadora Sadhas de Morais, Anna Clara Alegre Mendes, Flávia Thaisa Alonso Costa, André Luiz da Silva Isler e Leandro Gabriel Ocampos Queiroz, juntamente com o dedicado educador físico e sensei Osvaldo Benevides Júnior, da Academia Top Fight/Judô Moura, que os treina na cidade.

Os alunos e o técnico embarcaram nesta sexta-feira (5) junto com a delegação de MS. A participação da equipe de Aquidauana na competição conta com o apoio da Prefeitura local, por meio da Fundação de Esportes do Município de Aquidauana (FEMA).

Brasileiro Região IV de Judô

O evento reunirá os principais atletas da modalidade da região IV, onde os judocas aquidauanenses se juntarão a outros 180 competidores, entre jovens promessas e atletas experientes, representando MS. O objetivo é alcançar a vitória individual e destacar o judô sul-mato-grossense em nível nacional.

Agradecimentos

Nas redes sociais, o Sensei aproveitou para agradecer por todo apoio que recebeu para que este sonho se tornasse realidade, confira:

Isadora Sadhas de Morais, Anna Clara Alegre Mendes, Flávia Thaisa Alonso Costa, André Luiz da Silva Isler e Leandro Gabriel Ocampos Queiroz, juntamente com o dedicado educador físico e sensei Osvaldo Benevides Júnior (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Estados

A competição abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Acre e Rondônia, sendo organizada pela Confederação Brasileira de Judô em parceria com a Federação Goiana de Judô. As lutas acontecerão no sábado e domingo (06 e 07) no Ginásio Nilton de Faria, em Anápolis (GO).

