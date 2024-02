Confronto entre Operário-MS e Operário-PR é confirmado no Estádio Jacques da Luz

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmou na tarde de hoje (16), os locais das partidas do Costa Rica e do Operário na primeira fase da Copa do Brasil. Na última sexta-feira (9), a entidade soltou a tabela detalhada sem especificar onde seriam os jogos.

O Costa Rica fará a sua estreia na competição na próxima quarta-feira (21), às 19h30 (horário de MS), no Estádio Laertão, contra o América (RN). O CREC (159º) como pior ranqueado, precisa vencer para avançar para a 2º fase da competição, enquanto o visitante joga pelo empate. O vencedor deste confronto enfrentará São Luiz (RS) ou Ituano (SP) na próxima fase.

De acordo com a apuração do Correio do Estado, o clube recebeu uma notificação na manhã de hoje (16), que representantes da CBF, estarão no Estádio Laertão entre segunda (19) ou terça-feira (20), para vistoria no gramado. O CREC corre contra o tempo para realizar ajustes de rotina, como melhorias no gramado, iluminação e pinturas nas arquibancadas.

Ainda de acordo com a CBF, a confirmação oficial deve ser feita após a “inclusão dos laudos técnicos vigentes do Estádio Laertão no Sistema Estádios da CBF”.

Já o Operário enfrentará o Operário Ferroviário (PR) no dia 28 de fevereiro, às 20h30 (horário de MS), no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande. Ambos os times já se enfrentaram no ano passado, quando o Galo venceu o Fantasma também no Jacques da Luz por 1 a 0 e avançou na competição.

Quem avançar nesse confronto, enfrentará o Villa Nova (MG) ou Aparecidense (GO).

Ainda de acordo com apuração da reportagem do Correio do Estado, representantes da CBF estarão em Campo Grande fazendo uma visita no Estádio Jacques da Luz na próxima quarta-feira (21). Caso não seja aprovado, o jogo pode ser transferido para o Estádio Fredis Saldivar em Dourados.

O Costa Rica e o Operário receberão R$787 mil na primeira fase da competição. Caso avance para a segunda fase, a premiação aumenta para R$945 mil.

